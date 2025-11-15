Advertisement
trendingNow13005416
Hindi Newsबॉलीवुड

‘मुन्नी’ की वापसी! बाजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा सालों बाद करेंगी धमाकेदार कमबैक, इस फिल्म में आएंगी नजर

सलमान खान की फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ की ‘मुन्नी’ तो आप सभी को याद ही होंगी. चाइल्ड एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा ने ‘मुन्नी’ के किरदार से घर-घर में अपनी पहचान बना ली थी. लेकिन अब सलमान खान की ये छोटी सी को-स्टार लंबे समय बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने जा रही हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 15, 2025, 08:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘मुन्नी’ की वापसी! बाजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा सालों बाद करेंगी धमाकेदार कमबैक, इस फिल्म में आएंगी नजर

सलमान खान की फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ में अपनी मासूमियत और सादगी से मुन्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा ने सबका दिल जीत लिया था. उन्होंने अपने अहम किरदार और गजब के एक्सप्रेशन से सभी को चौंका दिया था. वहीं सलमान खान की मुन्नी फिर से एक दशक बाद पर्दे पर लौट रही हैं. जी हां! हर्षाली मल्होत्रा जल्द ही एक बड़े प्रोजेक्ट से कमबैक करने वाली हैं, जो कि इंडस्ट्री में उनको एक नई पहचान बनाने में मदद कर सकता है. 

हर्षाली मल्होत्रा का कमबैक
दरअसल हर्षाली मल्होत्रा जल्द ही तेलुगु इंडस्ट्री में नंदमुरी बालकृष्ण की हिट फिल्म ‘अखंडा’ के सीक्वल ‘अंखड़ा 2: थांडवम’ से डेब्यू करने जा रही हैं. इस फिल्म में हर्षाली मल्होत्रा मुख्य किरदार में नजर आने वाली हैं, जिसका पोस्टर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था. वहीं पोस्ट के शेयर होते ही फैंस हर्षाली के कमबैक के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं और इस पोस्टर में वो काफी कॉन्फिडेंट लग रही हैं. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म में निभाएंगी ‘जननी’ का किरदार
हर्षाली मल्होत्रा की ये फिल्म पहले दशहरा के दिन रिलीज होने वाली थी. मगर बाद में मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को बदलकर 5 दिसंबर कर दी है, जो कि पैन इंडिया रिलीज होगी. हर्षाली मल्होत्रा इस फिल्म में ‘जननी’ नाम के किरदार में दिखाई देंगी, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी है. वहीं फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए हर्षाली ने बताया कि उनके दिल का एक कोना और फैंस का प्यार उन्हें आज भी काफी इंस्पायर करता है. 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanHarshali Malhotraakhanda 2

Trending news

'रोते रहो 5 साल...' असम के 'ओवैसी' का विपक्ष पर तंज, कहा- बचना है तो सभी हो जाओ एक
Bihar Election Result 2025
'रोते रहो 5 साल...' असम के 'ओवैसी' का विपक्ष पर तंज, कहा- बचना है तो सभी हो जाओ एक
PM Modi on Victory: 'जातिवाद का जहर फैलाकर सियासत...', बिहार जीत पर क्या बोले PM?
bihar
PM Modi on Victory: 'जातिवाद का जहर फैलाकर सियासत...', बिहार जीत पर क्या बोले PM?
बिहार में हार से कांग्रेस में हाहाकार, राहुल से मिलने पहुंचे तेलंगाना-कर्नाटक के CM
Rahul Gandhi
बिहार में हार से कांग्रेस में हाहाकार, राहुल से मिलने पहुंचे तेलंगाना-कर्नाटक के CM
क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..
Delhi Bomb Blast
क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..
क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
adulterated ghee
क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
Sarabjit Kaur Missing
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
Bihar chunav
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
bihar elections results
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
india politics
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद