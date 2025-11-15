‘मुन्नी’ की वापसी! बाजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा सालों बाद करेंगी धमाकेदार कमबैक, इस फिल्म में आएंगी नजर

सलमान खान की फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ में अपनी मासूमियत और सादगी से मुन्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा ने सबका दिल जीत लिया था. उन्होंने अपने अहम किरदार और गजब के एक्सप्रेशन से सभी को चौंका दिया था. वहीं सलमान खान की मुन्नी फिर से एक दशक बाद पर्दे पर लौट रही हैं. जी हां! हर्षाली मल्होत्रा जल्द ही एक बड़े प्रोजेक्ट से कमबैक करने वाली हैं, जो कि इंडस्ट्री में उनको एक नई पहचान बनाने में मदद कर सकता है.

हर्षाली मल्होत्रा का कमबैक

दरअसल हर्षाली मल्होत्रा जल्द ही तेलुगु इंडस्ट्री में नंदमुरी बालकृष्ण की हिट फिल्म ‘अखंडा’ के सीक्वल ‘अंखड़ा 2: थांडवम’ से डेब्यू करने जा रही हैं. इस फिल्म में हर्षाली मल्होत्रा मुख्य किरदार में नजर आने वाली हैं, जिसका पोस्टर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था. वहीं पोस्ट के शेयर होते ही फैंस हर्षाली के कमबैक के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं और इस पोस्टर में वो काफी कॉन्फिडेंट लग रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म में निभाएंगी ‘जननी’ का किरदार

हर्षाली मल्होत्रा की ये फिल्म पहले दशहरा के दिन रिलीज होने वाली थी. मगर बाद में मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को बदलकर 5 दिसंबर कर दी है, जो कि पैन इंडिया रिलीज होगी. हर्षाली मल्होत्रा इस फिल्म में ‘जननी’ नाम के किरदार में दिखाई देंगी, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी है. वहीं फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए हर्षाली ने बताया कि उनके दिल का एक कोना और फैंस का प्यार उन्हें आज भी काफी इंस्पायर करता है.