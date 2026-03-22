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Hindi Newsबॉलीवुडसलमान खान की हीरोइन ने ईद पर जताया अपना दर्द, मां की बिगड़ती हालत और इजरायल-ईरान जंग से टूटा दिल, बोलीं- ‘ईद पर खुशियों…’

सलमान खान की हीरोइन ने ईद पर जताया अपना दर्द, मां की बिगड़ती हालत और इजरायल-ईरान जंग से टूटा दिल, बोलीं- ‘ईद पर खुशियों…’

सलमान खान के साथ फिल्मों में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस जरीन खान ने हाल ही में वीडियो शेयर कर ईद पर अपना दर्द जाहिर किया है. वो अपनी मां की खराब तबीयत और इजरायल-ईरान के बीच चल रही जंग से काफी दुखी हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 22, 2026, 08:38 AM IST
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सलमान खान की हीरोइन ने ईद पर जताया अपना दर्द, मां की बिगड़ती हालत और इजरायल-ईरान जंग से टूटा दिल, बोलीं- ‘ईद पर खुशियों…’

बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान के साथ फिल्म ‘वीर’ से फिल्मों में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस जरीन खान काफी समय से लाइमलाइट से दूर हैं और अपने परिवार के साथ समय बिता रही हैं. लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वहीं हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी मां की खराब हालत के बारे में बताया था, जिसके चलते वो काफी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. ईद के खास दिन पर भी एक्ट्रेस काफी दुखी दिखीं, उनका कहना है कि दुनिया में जो कुछ चल रहा है, वो भीतर से उन्हें तोड़ रहा है. 

ईद के मौके पर जरीन खान ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपने दर्द को जाहिर किया है. इस दौरान वो कहती हैं कि दुनिया में होने वाली घटनाओं से हर किसी पर असर पड़ता है, इसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, ये सभी के लिए है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ईद पर भी दुखी हैं जरीन
जरीन खान ने इस वीडियो में आगे कहा कि ‘दुनिया में होने वाली घटनाओं से अगर आप दुखी नहीं है, तो इंसानियत कम हो रही है. ईद सेलिब्रेट करने का मन नहीं कर रहा है, मेरा मन अंदर से दुखी है. मां की तबीयत बहुत खराब है और साथ ही दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वो तोड़ देने वाला है.’ उन्होंने आगे बताया कि "लोगों का कहना है कि मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्यों न पड़े? जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं, वो हमारे ही लोग हैं. 

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इस पल को बताया सबसे मुश्किल दौर 
जरीन ने कहा, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रही, बल्कि इंसानियत की बात कर रही हूं. वो भले ही हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन फर्क पड़ना चाहिए क्योंकि मासूम और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं.’ जरीन खान के वीडियो से साफ है कि वह इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से दुखी हैं. आपको बता दें, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि उनकी जिंदगी उस मोड़ पर है कि टूटने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मां और छोटी बहन उन्हीं के सहारे हैं और वह घर की बड़ी बेटी हैं. ऐसे में जो भी हो जाए, खुद मजबूत बनाना ही होगा. 

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