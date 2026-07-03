/‘मैं खुद सरेंडर करना चाहता हूं...’ सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने चली नई चाल; अमेरिका से डिपोर्ट होकर पहुंचा तिहाड़

अनमोल बिश्नोई ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि जेल प्रशासन को एक प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाए. उसके वकीलों ने मांग की है कि सुरक्षा कारणों को देखते हुए उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने की इजाजत दी जाए. कोर्ट ने इस अर्जी पर सरकारी पक्ष से जवाब मांगा है. अब देखना होगा कि अदालत इस पर क्या फैसला लेती है? सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल 2024 को ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थीं. इस हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई का हाथ बताया गया था. तभी से मुंबई पुलिस को इस मामले में अनमोल की तलाश थी. अब जब उसने खुद सरेंडर की बात कही है, तो मुंबई पुलिस भी एक्टिव हो गई है.