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‘मैं खुद सरेंडर करना चाहता हूं...’ सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने चली नई चाल; अमेरिका से डिपोर्ट होकर पहुंचा तिहाड़

Salman Khan Firing Case: सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का आरोपी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अब खुद सरेंडर करने की भीख मांग रहा है. तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस के भाई ने कोर्ट में जो अर्जी लगाई है, उसे देखकर हर कोई हैरान है. चलिए जानते हैं कि क्या है अनमोल का नया पैंतरा.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 03, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:54 AM IST
‘मैं खुद सरेंडर करना चाहता हूं...’ सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने चली नई चाल; अमेरिका से डिपोर्ट होकर पहुंचा तिहाड़
Image Credit: Salman Khan Firing CaseSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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