/‘मैं खुद सरेंडर करना चाहता हूं...’ सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने चली नई चाल; अमेरिका से डिपोर्ट होकर पहुंचा तिहाड़

Salman Khan Firing Case: सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग केस में नया मोड आया है. लॉरेंस बिश्नोई के भाई और कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने जेल से ही एक नया दांव खेला है. अमेरिका से भारत लाए जाने के करीब 8 महीने बाद अब उसने खुद ही अदालत का दरवाजा खटखटाया है. अनमोल ने स्पेशल कोर्ट में एक अर्जी दी है, जिसमें उसने कहा है कि वे सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग केस में खुद को सरेंडर करना चाहता है. वो इस हाई-प्रोफाइल फायरिंग केस का मुख्य आरोपी है और फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है.
कानूनी जानकारों का मानना है कि अनमोल का यह कदम पुलिस की पूछताछ और सख्त कानूनी कार्रवाई से बचने की एक सोची-समझी रणनीति हो सकती है. अनमोल के वकीलों ने कोर्ट में जो दलील दी है, उसने सबको चौंका दिया है. याचिका में कहा गया है कि अनमोल अपनी मर्जी से कोर्ट के सामने आना चाहता है. वो इस मामले की सुनवाई का सामना करने और कानूनी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार है. वकीलों का कहना है कि एक निष्पक्ष सुनवाई और न्याय के लिए उसका शामिल होना जरूरी है और इसने हर किसी को चौंका दिया.
दिलचस्प बात ये है कि पुलिस या सरकारी पक्ष ने अभी तक इस मामले में उसकी कस्टडी नहीं मांगी है. बता दें कि अनमोल बिश्नोई को पिछले साल नवंबर में अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया गया था. भारत आते ही उसे साल 2022 के एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था. ये मामला देश के बड़े क्रिमिनल गैंग्स और आतंकी संगठन ‘बब्बर खालसा इंटरनेशनल’ के बीच के खतरनाक गठजोड़ से जुड़ा है. पुलिस का आरोप है कि ये लोग मिलकर देश में फंड जुटाने, यंगस्टर्स को बरगलाने और बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे.
इस बीच सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग केस में कानूनी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है. अनमोल बिश्नोई की याचिका में इस बात का जिक्र किया गया है कि अदालत ने पिछले साल 13 नवंबर को ही दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे. इतना ही नहीं, अनमोल की गैरमौजूदगी में ही सरकारी गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं. अब अनमोल का कहना है कि वो भी इस केस की कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहता है. चूंकि अनमोल पहले से ही एक दूसरे मामले में तिहाड़ जेल में बंद है, इसलिए वो खुद चलकर कोर्ट नहीं आ सकता.
अनमोल बिश्नोई ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि जेल प्रशासन को एक प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाए. उसके वकीलों ने मांग की है कि सुरक्षा कारणों को देखते हुए उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने की इजाजत दी जाए. कोर्ट ने इस अर्जी पर सरकारी पक्ष से जवाब मांगा है. अब देखना होगा कि अदालत इस पर क्या फैसला लेती है? सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल 2024 को ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थीं. इस हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई का हाथ बताया गया था. तभी से मुंबई पुलिस को इस मामले में अनमोल की तलाश थी. अब जब उसने खुद सरेंडर की बात कही है, तो मुंबई पुलिस भी एक्टिव हो गई है.