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सलमान खान का वो पहला प्यार... जिसके लिए कॉलेज के बाहर घंटों इंतजार करते थे भाईजान; कियारा आडवाणी से क्या है खास कनेक्शन

Salman Khan First Girlfriend: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की लव लाइफ हमेशा सुर्खियों में रहती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका पहला प्यार कौन था? कॉलेज के दिनों में एक लड़की के लिए सलमान घंटों लाइन में लगते थे. चलिए बताते हैं कौन थी वो लड़की और उनका कियारा आडवाणी से क्या है उनका रिश्ता?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 24, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:10 AM IST
सलमान खान का वो पहला प्यार... जिसके लिए कॉलेज के बाहर घंटों इंतजार करते थे भाईजान; कियारा आडवाणी से क्या है खास कनेक्शन
Image Credit: Salman Khan First Girlfriend

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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