Salman Khan First Girlfriend: बॉलीवुड के दबंग कहे जाने वाले भाईजान यानी सलमान खान की लव लाइफ हमेशा से ही खबरों में छाई रही है. संगीता बिजलानी, ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ उनके रिश्तों की खबरें हर कोई जानता है. लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इंडस्ट्री में आने से पहले भी सलमान को एक लड़की से बेहद सीरियस वाला प्यार हुआ था. वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शाहीन जाफरी थीं, जो गुजरे जमाने के दिग्गज एक्ट्रेस अशोक कुमार की नातिन हैं.
सलमान जब सिर्फ 19 साल के थे, तब उनका दिल शाहीन पर आ गया था. उन दिनों सलमान स्टार नहीं बने थे और अपनी आम जिंदगी जी रहे थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहीन मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई करती थीं. सलमान उनके प्यार में इस कदर दीवाने थे कि उन्हें एक झलक देखने के लिए कॉलेज के गेट के बाहर घंटों खड़े होकर इंतजार करते थे. शाहीन का ताल्लुक फिल्म जगत के एक बहुत ही बड़े और सम्मानित परिवार से है. अशोक कुमार की बेटी भारती की शादी हामिद जाफरी से हुई थी.
हामिद मशहूर अभिनेता सईद जाफरी के भाई थे. हामिद की पहली शादी से एक बेटी थीं, जिनका नाम शाहीन था. भारती जाफरी ने शाहीन को अपनी सगी बेटी की तरह ही पाला-पोषा और बड़ा किया. इसके बाद भारती और हामिद की एक और बेटी हुई, जिनका नाम अनुराधा जाफरी है. यही अनुराधा आज की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की मां हैं. इस रिश्ते के हिसाब से शाहीन असल में कियारा की सगी मौसी लगती हैं. यही वजह है कि शाहीन का कनेक्शन सलमान के साथ कियारा से भी बहुत गहरा है.
दोनों ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट किया. शुरुआती दिनों में सलमान और शाहीन का रिश्ता काफी मजबूत था. दोनों के परिवार वाले भी इस अफेयर के बारे में अच्छी तरह जानते थे. भारती जाफरी ने साल 2018 में एक इंटरव्यू में बताया था कि सलमान और शाहीन अक्सर एक-दूसरे के घर आया-जाया करते थे. दोनों परिवारों के बीच बहुत ही अच्छे और घरेलू रिश्ते बन चुके थे. सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही सलमान ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, वैसे ही दोनों की जिंदगी में चीजें बदलने लगीं.
फिल्मों में आने के बाद सलमान खान की मुलाकात एक जिम में मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस संगीता बिजलानी से हुई. धीरे-धीरे सलमान और संगीता के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं. संगीता के जीवन में आने के बाद सलमान और शाहीन का रिश्ता कमजोर पड़ने लगा और आखिरकार दोनों का ब्रेकअप हो गया. इसके बाद सलमान और संगीता ने करीब 10 साल तक एक-दूसरे को डेट किया. दोनों की शादी के कार्ड तक छप चुके थे, लेकिन आखिरी वक्त पर किन्हीं वजहों से ये शादी भी टूट गई और दोनों एक-दूसरे से अलग हो गए.
सलमान से अलग होने के बाद शाहीन जाफरी ने ग्लैमर की दुनिया छोड़कर एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाया. इसी दौरान उनकी मुलाकात बिजनेसमैन विक्रम अग्रवाल से हुई. दोनों ने साल 1994 में शादी कर ली और उनके दो बच्चे, बेटा निर्वाण और बेटी नादिया हैं. आज शाहीन अग्रवाल मुंबई के वर्ली इलाके में रहती हैं. वे कहानियां लिखने के साथ-साथ साउथ मुंबई के एक बड़े स्कूल में बच्चों को ड्रामा सिखाती हैं. लाइमलाइट से दूर रहने के बावजूद सलमान खान के पहले प्यार के रूप में लोग उन्हें आज भी सर्च करते हैं.