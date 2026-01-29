'सलमान खान जंगल में पैदा हुए टाइगर थे', भाईजान के दोस्त ने दिया ऐसा बयान, बोले- 'अब चिड़ियाघर वाले...'

Shailendra Singh On Salman Khan: फिल्म प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने हाल ही में सलमान खान संग अपनी दोस्ती को याद किया. उन्होंने कहा कि वो और सलमान बहुत अच्छे पुराने दोस्त हैं. शैलेंद्र ने कहा कि सलमान जंगल में जन्मे टाइगर थे, लेकिन अब वो जू वाले टाइगर हो गए हैं.
Shailendra Singh On Salman Khan: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक हैं. सलमान काफी लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने हुए हैं. भाईजान कई प्रोड्यूसर, एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं और कईयों के साथ अच्छी दोस्ती भी है. कुछ दोस्त भाईजान के ऐसे हैं जो सालों से उनके साथ हैं. उनके एक ऐसे ही दोस्त का नाम शैलेंद्र सिंह है, जो एक सफल प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने हाल ही में सलमान खान संग अपनी दोस्ती को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि सलमान एक जंगल में जन्में टाइगर थे, लेकिन अब वो चिड़ियाघर वाले टाइगर हो गए हैं.
'अपनी पहली गर्लफ्रेंड से मिलने आते थे सलमान'
दरअसल, हाल ही में प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने सिद्धार्थ कनन संग बातचीत के दौरान कहा कि सलमान खान के साथ उनकी दोस्ती तब से है, जब सलमान इतने फेमस नहीं हुए थे. सलमान और मैं कफ परेड से एक-दूसरे को जानते हैं, जहां मैं पहले रहता था. वह वहां अपनी पहली गर्लफ्रेंड, शाहीन जाफरी से मिलने आया करते थे.
सफलता के साथ कैसे बदले सलमान खान?
प्रोड्यूसर ने बताया कि सलमान खान सफलता के साथ कैसे बदले. शैलेंद्र ने बताया कि 'सलमान एक टाइगर हैं, लेकिन अब वो शांत हो चुके हैं. वह जंगल में पैदा हुए टाइगर थे और अब वो जू वाले टाइगर हो गए हैं. सफलता आपको सतर्क, यहां तक कि भयभीत भी बना देती है. लोग आपको घेर लेते हैं, लगातार आपको बताते हैं कि आप बॉस हैं और बाकी सब गलत हैं.'
हर सोमवार करते थे पार्टी
बता दें कि सलमान खान जब अपने करियर के चरम पर थे तब उस वक्त शैलेंद्र सिंह और सलमान के बीच काफी गहरी दोस्ती थी. शैलेंद्र ने बताया कि तीन साल तक सलमान और मेरा एक ट्रेडिशन था. हर सोमवार की रात, हम साथ में बांद्रा में पार्टी करते थे.
