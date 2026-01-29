Advertisement
trendingNow13090820
Hindi Newsबॉलीवुडसलमान खान जंगल में पैदा हुए टाइगर थे, भाईजान के दोस्त ने दिया ऐसा बयान, बोले- अब चिड़ियाघर वाले...

'सलमान खान जंगल में पैदा हुए टाइगर थे', भाईजान के दोस्त ने दिया ऐसा बयान, बोले- 'अब चिड़ियाघर वाले...'

Shailendra Singh On Salman Khan: फिल्म प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने हाल ही में सलमान खान संग अपनी दोस्ती को याद किया. उन्होंने कहा कि वो और सलमान बहुत अच्छे पुराने दोस्त हैं. शैलेंद्र ने कहा कि सलमान जंगल में जन्मे टाइगर थे, लेकिन अब वो जू वाले टाइगर हो गए हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 29, 2026, 08:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'सलमान खान जंगल में पैदा हुए टाइगर थे', भाईजान के दोस्त ने दिया ऐसा बयान
'सलमान खान जंगल में पैदा हुए टाइगर थे', भाईजान के दोस्त ने दिया ऐसा बयान

Shailendra Singh On Salman Khan: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक हैं. सलमान काफी लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने हुए हैं. भाईजान कई प्रोड्यूसर, एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं और कईयों के साथ अच्छी दोस्ती भी है. कुछ दोस्त भाईजान के ऐसे हैं जो सालों से उनके साथ हैं. उनके एक ऐसे ही दोस्त का नाम शैलेंद्र सिंह है, जो एक सफल प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने हाल ही में सलमान खान संग अपनी दोस्ती को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि सलमान एक जंगल में जन्में टाइगर थे, लेकिन अब वो चिड़ियाघर वाले टाइगर हो गए हैं.

'अपनी पहली गर्लफ्रेंड से मिलने आते थे सलमान'
दरअसल, हाल ही में प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने सिद्धार्थ कनन संग बातचीत के दौरान कहा कि सलमान खान के साथ उनकी दोस्ती तब से है, जब सलमान इतने फेमस नहीं हुए थे. सलमान और मैं कफ परेड से एक-दूसरे को जानते हैं, जहां मैं पहले रहता था. वह वहां अपनी पहली गर्लफ्रेंड, शाहीन जाफरी से मिलने आया करते थे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सफलता के साथ कैसे बदले सलमान खान?
प्रोड्यूसर ने बताया कि सलमान खान सफलता के साथ कैसे बदले. शैलेंद्र ने बताया कि 'सलमान एक टाइगर हैं, लेकिन अब वो शांत हो चुके हैं. वह जंगल में पैदा हुए टाइगर थे और अब वो जू वाले टाइगर हो गए हैं. सफलता आपको सतर्क, यहां तक कि भयभीत भी बना देती है. लोग आपको घेर लेते हैं, लगातार आपको बताते हैं कि आप बॉस हैं और बाकी सब गलत हैं.' 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हर सोमवार करते थे पार्टी 
बता दें कि सलमान खान जब अपने करियर के चरम पर थे तब उस वक्त शैलेंद्र सिंह और सलमान के बीच काफी गहरी दोस्ती थी. शैलेंद्र ने बताया कि तीन साल तक सलमान और मेरा एक ट्रेडिशन था. हर सोमवार की रात, हम साथ में बांद्रा में पार्टी करते थे.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanShailendra Singh

Trending news

जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
Zee Entertainment UK
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
World News
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
ajit pawar death
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
Tamil Nadu politics
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
PM Modi
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
UGC Guidelines
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
Shashi Tharoor
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
West Bengal news
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज
Supreme Court On UGC
‘धर्म और जाति के नाम पर…’ UGC पर ‘सुप्रीम’ रूलिंग के बाद प्रमोद तिवारी का तंज