गोविंदा ने बताया कि मेकर्स ने ये भी दावा किया था कि कोर्ट का सेट लगाने में बहुत खर्चा आएगा, इसलिए वो ये सीन भी शूट कर दें. गोविंदा नामदेव ने मदद के इरादे से शूटिंग के लिए हामी भर दी, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का अहसास हो रहा है कि उनके इसी भरोसे का गलत फायदा उठाया गया है. एक्टर ने बिश्नोई गैंग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा, 'मैं अपराधी सोच रखने वाले किसी भी गैंग के साथ खड़ा नहीं हो सकता और न ही उन्हें अपना आदर्श मान सकता हूं. मुझे सिर्फ कोर्ट का सीन बताया गया था, लेकिन जो चीजें अब सामने आ रही हैं, उससे मुझे खुद काफी पछतावा हो रहा है.'