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‘काला हिरण’ के प्रोड्यूसर ने सलमान खान के दोस्त के साथ की धोखाधड़ी, झूठ बोलकर करवाई फिल्म की शूटिंग

Kala Hiran Film Contorversy: कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म के 'काला हिरण' के ट्रेलर को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है. इसी बीच फिल्म में नजर आने वाले एक्टर गोविंदा नामदेव ने मेकर्स के खिलाफ हमला कर दिया है. उनका कहना है कि कहानी के नाम पर उन्हें धोखा दिया गया है. आइए बताते हैं पूरा मामला

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 14, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:30 PM IST
‘काला हिरण’ के प्रोड्यूसर ने सलमान खान के दोस्त के साथ की धोखाधड़ी, झूठ बोलकर करवाई फिल्म की शूटिंग

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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