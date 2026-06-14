फिल्म 'काला हिरण' को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और एक बाद एक नया मोड़ सामने आ रहा है. इसी बीच फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले कलाकार गोविंदा नामदेव ने मेकर्स पर वार करते हुए कहा कि उन्हें अंधेरे में रखा गया और झूठ बोल कर फिल्म की शूटिंग कराई गई. उन्होंने मेकर्स के खिलाफ चीटिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रेलर देखने के बाद उन्हें पहली बार अहसास हुआ की उनके साथ धोखाधड़ी की गई है. गोविंदा ने कहा कि वो सलमान खान के दोस्त हैं और वो उनके खिलाफ जाकर कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जो उनके लिए परेशानी खड़ा करे.
इस विवाद के बढ़ने के बाद सलमान खान के दोस्त और एक्टर गोविंदा नामदेव ने फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया है और ये भी कहा कि वो मेकर्स से इसका जवाब मांगेंगे.
गोविंदा नामदेव के मुताबिक. अगर उन्हें इस धोखाधड़ी का पहले से पता होता, तो वो कभी फिल्म साइन नहीं करते. एक्टर ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए बताया कि 'काला हिरण' का ट्रेलर देखने के बाद उन्हें पता चला कि उनके साथ गलत हुआ है और उन्हें गुमराह कर उनका इस्तेमाल किया गया है. गोविंदा ने कहा कि फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद वो हैरान रह गए थे और उन्हें तुरंत समझ आ गया था कि जिस फिल्म की शूटिंग उन्होंने की है, उसे पर्दे पर बिल्कुल अलग तरह से पेश किया जा रहा है.
गोविंदा ने इस बातचीत में बताया कि ट्रेलर देखने के बाद उन्हें समझ आ गया कि जिस तरह से मुख्य किरदार को पर्दे पर दिखाया जा रहा है, उससे पूरी कहानी सिर्फ एक तरफ जा रही है. उन्होंने सफाई देते हुए आगे कहा कि वो सलमान खान के दोस्त हैं और दोनों एक ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, इसलिए वो कभी भी सलमान के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करने वाले. गोविंदा ने बताया कि अगर मेकर्स पहले ही उन्हें सच्चाई बता देते, तो वो कभी इस फिल्म को साइन नहीं करते.
गोविंदा ने फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हुए बताया कि मेकर्स ने उन्हें फिल्म का नाम 'संभल' बताया था, जिसमें संभल शहर के धार्मिक इतिहास और भगवान कल्कि के आसपास कहानी घूमती है. एक्टर ने कहा कि वो इसी उम्मीद पर शूटिंग के लिए गए थे, लेकिन मेकर्स ने पुरी कहानी ही पलट दी. शूटिंग के बाद मेकर्स ने कहा कि वो 'काला हिरण' की फिल्म बना रहे हैं. इसमें सिर्फ वही दिखाया जाएगा, जो सलमान खान के काले हिरण केस के दौरान कोर्ट में हुआ था.
गोविंदा ने बताया कि मेकर्स ने ये भी दावा किया था कि कोर्ट का सेट लगाने में बहुत खर्चा आएगा, इसलिए वो ये सीन भी शूट कर दें. गोविंदा नामदेव ने मदद के इरादे से शूटिंग के लिए हामी भर दी, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का अहसास हो रहा है कि उनके इसी भरोसे का गलत फायदा उठाया गया है. एक्टर ने बिश्नोई गैंग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा, 'मैं अपराधी सोच रखने वाले किसी भी गैंग के साथ खड़ा नहीं हो सकता और न ही उन्हें अपना आदर्श मान सकता हूं. मुझे सिर्फ कोर्ट का सीन बताया गया था, लेकिन जो चीजें अब सामने आ रही हैं, उससे मुझे खुद काफी पछतावा हो रहा है.'
मेकर्स की धोखाधड़ी के बाद गोविंदा नामदेव ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि फिल्म का एक बड़ा हिस्सा अभी भी शूटिंग के लिए बाकी था, लेकिन उन्होंने अब इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह दूरी बना ली है. उन्होंने क्लियर किया कि चीटिंग होने के बाद वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे और मेकर्स से इस पूरी धोखाधड़ी पर जवाब मांगेंगे.