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‘ये तेरा काम नहीं...’, Bigg Boss 20 के सेट पर गुस्से से तिलमिलाए सलमान खान ने किसकी लगाई क्लास? वायरल VIDEO पर दंग रह गए फैंस

Salman Khan Got Angry: ‘बिग बॉस’ के नए सीजन के सेट से सलमान खान का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि भाईजान अचानक अपना आपा खो बैठे और उन्होंने सामने खड़े शख्स को तीखे अंदाज में फटकार लगा दी. आखिर सेट पर ऐसा क्या हुआ जिसने सलमान को इतना गुस्सा दिला दिया?

Written ByVandana Saini
Published: Sep 05, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:02 AM IST
‘ये तेरा काम नहीं...’, Bigg Boss 20 के सेट पर गुस्से से तिलमिलाए सलमान खान ने किसकी लगाई क्लास? वायरल VIDEO पर दंग रह गए फैंस
Image Credit: ‘बिग बॉस 20’ के सेट पर सलमान खान को आया गुस्सा (स्क्रीनग्रैब AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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