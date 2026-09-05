‘ये तेरा काम नहीं...’, Bigg Boss 20 के सेट पर गुस्से से तिलमिलाए सलमान खान ने किसकी लगाई क्लास? वायरल VIDEO पर दंग रह गए फैंस

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का जलवा बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक हर जगह छाया रहता है. जब भी वो किसी शो या फिल्म में आते हैं, लोग उन्हें एकटक देखते रह जाते हैं. टीवी की दुनिया में उनके रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ का इंतजार फैंस हमेशा बेसब्री से करते हैं. अब बिग बॉस का नया सीजन शुरू होने जा रहा है और इसके पहले एपिसोड की शूटिंग भी जोर-शोर से चल रही है. सलमान को हाल ही में शो के सेट पर देखा गया, जहां वो अपने नए और अलग काउबॉय लुक के साथ नजर आए. उनके इस नए लुक को देखकर वहां मौजूद लोग काफी एक्साइटेड थे.
सेट पर सलमान खान से मिलने और उनकी तस्वीरें लेने के लिए पैपराजी की भारी भीड़ मौजूद थी. सलमान ने भी फोटोग्राफर्स को निराश नहीं किया और मुस्कुराते हुए कई सारे पोज दिए, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटी, जिसने माहौल को गर्म हना दिया. दरअसल, जब सलमान कैमरे के सामने पोज दे रहे थे, तभी एक अनजान शख्स अचानक कैमरे के बीच में से दौड़कर निकलने लगा. उस शख्स को शायद लगा होगा कि वो बचकर निकल जाएगा, लेकिन सलमान की पैनी नजर उस पर पड़ गई. उस शख्स की ये हरकत भाईजान को बिल्कुल रास नहीं आई और वे गुस्सा हो गए.
उस आदमी को देखकर सलमान खान ने तुरंत टोक दिया और सबके सामने उसे खरी-खोटी सुना दी. सलमान ने बेहद सख्त लहजे में कहा, ‘पापा... ये तेरा काम नहीं है पापा. कैमरा के सामने आने की कोई जरूरत नहीं है’. उनकी ये बात सुनकर वहां कुछ सेकंड के लिए एकदम सन्नाटा छा गया. इसके बाद सामने आए एक दूसरे वीडियो में भी सलमान फोटोग्राफर्स पर भड़कते दिखे. दरअसल, सभी कैमरामैन उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए जोर-जोर से चिल्ला रहे थे और आवाजें निकाल रहे थे. इस शोरगुल से चिढ़कर सलमान ने हाथ के इशारे से सबको डांटते हुए शांत रहो.
शुरुआती गुस्से और डांट-फटकार के बाद सेट का माहौल धीरे-धीरे नॉर्मल हो गया. सलमान भी कुछ ही देर में पूरी तरह शांत हो गए और अपने पुराने मस्ती भरे मूड में लौट आए. इसके बाद उन्होंने बेहद प्यार और अपनेपन से पैपराजी के साथ बातचीत की. उन्होंने सभी फोटोग्राफर्स को अपने पास बुलाया और उनके साथ खड़े होकर मुस्कुराते हुए खूब सारी तस्वीरें खिंचवाईं. सलमान का ये बदलता रूप देखकर फोटोग्राफर्स भी खुश हो गए. भाईजान का यही खास अंदाज है कि वो जितनी जल्दी गुस्सा होते हैं, उतनी ही जल्दी सब कुछ भूलकर लोगों को अपना बना लेते हैं और प्यार लुटाते हैं.
सलमान के गुस्से का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही आग की तरह फैल गया. इंटरनेट पर लोग इस वीडियो पर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. सलमान के पक्के फैंस और एक्ट्रेस राखी सावंत को तो भाईजान का ये दबंग अंदाज काफी पसंद आया और उन्होंने इसका सपोर्ट किया. दूसरी तरफ, कई यूजर्स को सलमान का इस तरह सरेआम भड़कना ठीक नहीं लगा. उनका कहना था कि सलमान अक्सर चिड़चिड़े और गुस्से में नजर आते हैं, जो सही नहीं है. वहीं, कुछ चाहने वाले सलमान की सेहत को लेकर भी चिंतित दिखे, क्योंकि वीडियो में वो थोड़े थके और कमजोर नजर आ रहे थे.
‘बिग बॉस’ के इस नए सीजन के साथ-साथ सलमान खान अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं. आने वाले समय में वो जाने-माने डायरेक्टर वामशी पैदिपल्ली की एक बड़ी फिल्म में लीड रोल निभाते नजर आने वाले हैं. इस फिल्म का वर्किंग टाइटल अभी ‘मॉनस्टर’ बताया जा रहा है, जिसे लेकर दर्शकों के बीच काफी जबरदस्त बज बना हुआ है. खबरों की मानें तो ये एक्शन से भरपूर फिल्म अगले साल ईद के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. फैंस को उम्मीद है कि ‘बिग बॉस 20’ के बाद ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी.