सलमान खान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 'काला हिरण' फिल्म के मेकर्स को लगाई फटकार; टीजर हटाने के दिए निर्देश

Salman Khan: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. दरअसल, फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' को लेकर चल रहे विवाद पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और यूट्यूब पर मौजूद फिल्म से जुड़े लिंक हटाने का निर्देश दिया है. इतना ही नहीं, अदालत ने फिल्म के निर्माता अमित जानी के रवैये पर भी नाराजगी जताई और उन्हें कड़ी फटकार लगाई है.
'बार एंड बेंच' के अनुसार, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी के बर्ताव की कड़ी आलोचना की. कोर्ट ने कहा कि टीजर और उससे जुड़ा कंटेंट सलमान खान की इमेज को नुकसान पहुंचा रहा है. 'यह किस तरह का कंटेंट है? लगता है पिछली बार कोई आदेश न मिलने से आपका हौसला बढ़ गया है. आपके क्लाइंट को लगता है कि वह कानून से ऊपर है. वह दिन-ब-दिन और बुरा होता जा रहा है. जब तक यह पब्लिक डोमेन में है, हर पल यह वादी (खान) की इमेज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. मैंने आपके साथ नरमी बरती थी, लेकिन आप सुधरने वाले नहीं हैं. आप एक आम आदमी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते. एक आम आदमी के लिए भी इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता.'
कोर्ट में टीजर देखने के बाद, जस्टिस सिंह ने यह भी कहा कि कोर्ट में अभी भी चल रहे मामलों से जुड़ी घटनाओं को दिखाना अदालत की अवमानना हो सकता है. 'इज्जत बहुत मेहनत से बनती है, एक बार चली गई, तो चली गई. अगर इसे 24 घंटे भी दिखाया जाए, तो किसी न किसी को नुकसान तो होगा ही.'
सलमान खान ने अपने 'पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा की मांग की है. उनका आरोप है कि 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' फिल्म 1998 के काले हिरण के शिकार मामले पर आधारित है, जिसकी सुनवाई अभी भी राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रही है.
एक्टर के मुताबिक, फिल्म में उन्हें गलत तरीके से अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ दिखाया गया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फिल्म के पोस्टर में एक ऐसा किरदार है जो बिल्कुल उनके जैसा दिखता है और उसने वैसा ही ब्रेसलेट पहना है जैसा सलमान पहनते हैं. सलमान खान का तर्क है कि यह फिल्म निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन करती है, क्योंकि इस आपराधिक मामले की कानूनी कार्यवाही अभी भी कोर्ट में चल रही है.