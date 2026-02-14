Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडवैलेंटाइन डे पर सलमान खान का गिफ्ट, बैटल ऑफ गलवान का रोमांटिक सॉन्ग मैं हूं हुआ रिलीज; चित्रांगदा सिंह संग रोमांस करते आए नजर

वैलेंटाइन डे पर सलमान खान का गिफ्ट, 'बैटल ऑफ गलवान' का रोमांटिक सॉन्ग 'मैं हूं' हुआ रिलीज; चित्रांगदा सिंह संग रोमांस करते आए नजर

Battle of Galwan Romantic Song OUt: सलमान खान स्टारर फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का दूसरा गाना 'मैं हूं' रिलीज हो गया है. वैलेंटाइन्स डे के मौके पर ये रोमांटिक ट्रैक रिलीज हुआ जिसमें सलमान खान और चित्रांगदा सिंह बिल्कुल प्यार वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं. इसे देख लोगों ने क्या कहा, जानिए.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 14, 2026, 01:40 PM IST
वैलेंटाइन गिफ्ट के मौके पर सलमान खान अपने फैंस को खास तोहफा दिया है. दरअसल, भाईजान की अपकमिंग वॉर फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' पर वैलेंटाइन डे का रंग चढ़ गया है.  एक्टर ने फिल्म का पहला रोमांटिक गाना रिलीज कर दिया है, जिसमें वे चित्रांगदा के साथ बर्फ की वादियों में रोमांस करते दिख रहे हैं.

'बैटल ऑफ गलवान' का 'मैं हूं' गाना हुआ रिलीज

सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से रोमांटिक सॉन्ग 'मैं हूं' रिलीज कर दिया गया है. सॉन्ग में सलमान और चित्रांगदा के बीच प्यारी सी लव स्टोरी दिखाई है जिसमें उनके दो बच्चे भी शामिल हैं. गाना रोमांस के साथ दूर रहने के गम को भी अच्छे से दिखाता है क्योंकि अभिनेता फोटो देखकर ही अपनी पत्नी और परिवार को याद कर रहे हैं. खैर, गाना बहुत शांत और सुकून देने वाला है.

चित्रांगदा सिंह संग किया रोमांस

गाने को कंपोज अयान लाल ने किया है और आवाज भी अयान लाल और श्रेया घोषाल ने दी है. गाने के बोल शब्बीर अहमद और अयान लाल ने लिखे हैं. श्रेया घोषाल की मीठी आवाज ने गाने में जान डाल दी है. फैंस सिंगर की आवाज की खुलकर तारीफ कर रहे हैं. इससे पहले फिल्म से 'मातृभूमि' सॉन्ग रिलीज किया गया था, जिसमें देशभक्ति और सैनिकों की हिम्मत और हौसले को दिखाया गया था. गाने में अरिजीत सिंह की आवाज ही उसकी आत्मा बनी. सोशल मीडिया पर गाने को इतना पसंद किया गया कि गाना 21 मिलियन के पार हो चुका है.

बता दें कि फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का अभी तक टीजर ही रिलीज हुआ है. फिलहाल, फिल्म की रिलीज की डेट में भी चेंज किया गया. पहले फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब फिल्म 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होगी. टीजर रिलीज होते ही फिल्म भारत और चीन के बीच चर्चा का विषय बन गई थी. चीन की मीडिया ने फिल्म को लेकर कहा था कि इस तरह की छवि दिखाकर भारत का सिनेमा गलवान घाटी में हुई झड़प को दिखाने की कोशिश कर रहा है, वैसा कुछ नहीं हुआ था. उन्होंने फिल्म को लेकर भारत और चीन के रिश्तों पर तनाव बढ़ने का अंदेशा भी जताया था.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

