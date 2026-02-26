Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडसलमान खान की हीरोइन ने 41 की उम्र में फ्रीज कराए एग्स, अब तक क्यों नहीं की शादी? बोलीं- ‘ब्लू ड्रम जैसे मामले...’

सलमान खान की हीरोइन ने 41 की उम्र में फ्रीज कराए एग्स, अब तक क्यों नहीं की शादी? बोलीं- ‘ब्लू ड्रम जैसे मामले...’

Actress Frozen Her Eggs: हाल ही में सलमान खान की को-स्टार ने शादी और मां बनने को लेकर अपनी बेबाक राय दी. उन्होंने कहा कि उनके लिए परिवार बसाने के लिए शादी जरूरी नहीं है और वे 41 की उम्र में अपने एग्स फ्रीज करवा चुकी हैं. आखिर क्यों उन्हें आजकल की शादियां डरावनी लगने लगी हैं? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 26, 2026, 10:16 AM IST
Daisy Shah Frozen Her Eggs
Daisy Shah Frozen Her Eggs

Daisy Shah Frozen Her Eggs: सलमान खान के साथ फिल्म ‘जय हो’ (Jai Ho) में नजर आ चुकीं डेजी शाह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात कर रही हैं. हाल ही में एक मीडिया पोर्टल से बातचीत में उन्होंने शादी और मां बनने को लेकर अपने विचार साझा किए. डेजी ने साफ कहा कि उनके लिए मां बनने के लिए शादी जरूरी नहीं है. उनका मानना है कि हर महिला को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का हक होना चाहिए और समाज के तय किए नियमों से बंधना जरूरी नहीं है.

डेजी शाह ने ये भी बताया कि उन्होंने अपने एग्स फ्रीज करवा लिए हैं. उनका कहना है कि इससे उन्हें आजादी मिलती है कि जब भी उनको लगे कि वे बच्चे चाहती हैं, तब मां बन सकें. उन्होंने कहा कि वे फिलहाल किसी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहतीं. उनके लिए सही समय और सही हालात ज्यादा मायने रखते हैं. यही वजह है कि उन्होंने पहले से प्लानिंग कर ली है ताकि आगे चलकर कोई परेशानी न हो. बातचीत के दौरान उनसे ‘प्यार’ और ‘पैसा’ में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daisy Shah (@shahdaisy)

ब्लू ड्रम जैसे मामलों ने बदल दी सोच 

तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ‘प्यार विद पैसा’. उनका कहना था कि रिश्ते में प्यार भी जरूरी है और फाइनेंशियल मजबूती भी. डेजी मानती हैं कि अगर दोनों पार्टनर अपने पैरों पर खड़े हों तो रिश्ता ज्यादा बैलेंस और मजबूत बनता है. वे चाहती हैं कि उनका पार्टनर भी अपने दम पर सक्सेस और स्टेबल हो. शादी को लेकर बढ़ती झिझक पर भी डेजी ने खुलकर बात की. उन्होंने कहा, ‘हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है. कभी कपल्स अलग हो रहे हैं, तो कभी ब्लू ड्रम जैसे मामले सामने आ रहे हैं. ये सब काफी डराने वाला है’. 

46 साल की एक्ट्रेस के बयान से मचा हड़कंप! दूसरी बार स्क्रीन पर निभा रहीं लेस्बियन का किरदार! बोलीं- ‘फिल्मों में क्यों ऐसे...’

ऊपरवाले पर छोड़ दिया शादी का फैसला 

उनका मानना है कि ऐसी खबरें सुनकर शादी को लेकर सोच बदलती जा रही है. आजकल रिश्तों में ट्रस्ट और स्टेबिलिटी पहले जैसा नहीं रह गया. जब उनसे पूछा गया कि क्या इन घटनाओं की वजह से उनके मन में शादी को लेकर दोबारा सोचने की बात आती है? तो उन्होंने साफ कहा, ‘मेरी कोई सोच नहीं हैं’. उन्होंने आगे कहा कि शादी का फैसला उन्होंने ऊपरवाले पर छोड़ दिया है. वे फिलहाल अपने करियर और पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना चाहती हैं. उनके लिए मेंटल हेल्थ और आत्मनिर्भरता सबसे ज्यादा जरूरी है.

Daisy Shah

