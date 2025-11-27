सलमान खान हाउस फायरिंग केस में आया बड़ा मोड़, 5 आरोपियों पर लगा मकोका, जमानत हुई खारिज, अब शुरू होगा ट्रायल

Salman Khan House Firing Case: इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ और रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ को लेकर बिजी चल रहे सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में बड़ा मोड आया है. मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने फायरिंग मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों पर गंभीर आरोप तय कर दिए हैं. अब इन आरोपियों पर हत्या की कोशिश और मकोका जैसी सख्त धाराओं के तहत केस चलेगा. पुलिस के मुताबिक ये हमला नॉर्मली किसी को डराने के मकसद से नहीं किया गया था.

बल्कि ऑगनाइज गेम्स के इशारे पर की गई सोची-समझी साजिश थी. इस केस में गैंगस्टर भाइयों लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को भी आरोपी बनाया गया है, हालांकि दोनों अभी वॉन्टेड लिस्ट में शामिल हैं. वहीं, जिन 5 लोगों पर आरोप तय हुए हैं उनमें विक्की कुमार गुप्ता, सागरकुमार पाल, सोनू कुमार बिश्नोई, मोहम्मद रफीक चौधरी और हरपाल सिंह के नाम शामिल हैं. इनमें से विक्की और सागर पर पुलिस का दावा है कि वही बाइक पर सवार होकर शूटिंग करने पहुंचे थे. बाकी तीनों पर रैकी करने, वीडियो बनाने और पूरी जानकारी गैंग तक पहुंचाने का आरोप है.

अब सभी आरोपियों पर शुरू होगा ट्रायल

इन सभी ने कोर्ट में दोषी नहीं होने की दलील दी, लेकिन अब इन पाचों पर कार्रवाई करते हुए ट्रायल शुरू किया जाएगा. ये घटना 14 अप्रैल, 2024 की सुबह हुई थी, जब दो बाइक सवार लोगों ने सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर फायरिंग की थी. इलाके में अचानक गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया था. पुलिस ने कुछ ही दिनों में विक्की और सागर को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि वही दोनों घर के बाहर आए थे. बाकी लोग पीछे से पूरा प्लान संभाल रहे थे.

पुलिसा ने किया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दावा

पुलिस को इलाके की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल चैट्स से कुछ अहम सुराग भी मिले थे, जिन्हें सबूत के तौर पर पेश किया गया है. पुलिस की जांच में सामने आया कि ये पूरा ऑपरेशन लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से कराया गया था. उनका मकसद मुंबई में डर का माहौल बनाने और अपनी गैंग की ताकत दिखाने का था, ताकि आगे चलकर पैसों की वसूली जैसे फायदे हासिल किए जा सकें. पुलिस का कहना है कि हमले की प्लानिंग अनमोल बिश्नोई ने फोन पर की थी और अलग-अलग सदस्यों को काम बांटे गए थे.

गुजरात के साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई

लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, जबकि अनमोल को हाल ही में अमेरिका से भारत लाया गया है. इस मामले में एक और आरोपी अनुजकुमार थापा को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मई 2024 में पुलिस लॉकअप में उसने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली. इस घटना ने भी पुलिस कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए थे. हालांकि जांच अधिकारियों का कहना है कि इसके बावजूद केस के बाकी सबूत मजबूत हैं और फायरिंग की प्लानिंग, तैयारी और अमल करने से जुड़े जरूरी सबूत उनके पास मौजूद हैं.

सभी आरोपियों की जमानत हुई खारिज

कोर्ट में पेश किए गए कागजात भी इस पूरे नेटवर्क की पुष्टि करते हैं. स्पेशल जज महेश के जाधव ने सभी आरोपियों के खिलाफ आधिकारिक तौर पर चार्ज तय कर दिए हैं. इससे पहले इन सभी ने जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं. पुलिस का कहना है कि अनमोल ने फोन पर हमले के निर्देश दिए थे और गिरफ्तार आरोपी उन्हीं के मुताबिक काम कर रहे थे. अब कोर्ट में गवाहों, सबूतों और तकनीकी रिपोर्टों के आधार पर ट्रायल चलेगा, जिसके बाद तय होगा कि दोष किसका कितना है.