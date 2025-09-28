सलमान खान ने इनडायरेक्टली ‘दबंग’ डायरेक्टर को लिया आड़े हाथ, ‘गुंडा’ और ‘क्रिमनल’ कहने पर बोले- ‘जिन लोगों ने कभी...’

Salman Khan Hit Back: हाल ही में 'बिग बॉस 19' के होस्ट और बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने 'दबंग' डायरेक्टर अभिनव कश्यप के आरोपों पर इनडायरेक्टली जवाब दिया, जिसने सनसनी मचा दी. कुछ दिन पहले अभिनव ने एक पॉडकास्ट में सलमान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने सलमान को ‘गुंडा’ कहा और दावा किया कि दबंग की क्रेडिट उनसे छीन ली गई. उनके ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए.

अब सलमान ने बिना नाम लिए इशारों-इशारों में उन पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग काम न होने पर बेकार की बातें करते हैं. शनिवार के 'बिग बॉस 19' वीकेंड का वार एपिसोड में कंटेस्टेंट तान्या मित्तल ने अपने जन्मदिन पर सलमान खान से खास ख्वाहिश जताई. उन्होंने कहा कि वे चाहती हैं कि सलमान मुंबई में उनके परिवार जैसे बन जाएं, ताकि उन्हें अकेलेपन और इनसिक्योरिटी का अहसास न हो. इस पर सलमान ने जवाब दिया कि आजकल जो लोग उनसे जुड़े रहे हैं, उन्हीं को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है.

सलमान की नाराजगी झलकी

उन्होंने साफ कहा कि लोग बैठे-बैठे पॉडकास्ट में फालतू बातें करने लगे हैं. सलमान ने शो में कहा, “जो मेरे साथ जुड़े रहे हैं, आजकल उनकी भी बुराई हो रही है. जिन लोगों ने कभी मेरी तारीफ की, वही आज बातें बना रहे हैं. आजकल लोग पॉडकास्ट में जाकर बे-सिर-पैर की बातें करते हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं है. मेरी सबसे बड़ी गुजारिश है कि काम करो”. इस तरह सलमान ने साफ मैसेज दिया कि उन्हें झूठे आरोपों और आलोचनाओं से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वे काम को ही सबसे बड़ा सहारा मानते हैं.

काम पर दिया जोर

सलमान खान ने घरवालों को सलाह दी कि चाहे इंसान की मेंटल और पर्सनल स्टेट कैसी भी हो, उसे काम करना नहीं छोड़ना चाहिए. उन्होंने कहा, “दुनिया में काम से बेहतर कुछ नहीं है. चाहे आप कैसा भी महसूस कर रहे हों, आपको उठकर नहाना चाहिए और काम पर जाना चाहिए”. सलमान के इस बयान को दर्शकों ने उनकी लाइफ फिलॉसफी से जोड़ा, जहां वो हमेशा एक्टिव और बिजी रहने की बात करते हैं. इससे पहले एक इंटरव्यू में अभिनव कश्यप ने सलमान खान को ‘गुंडा’ कहकर संबोधित किया था.

अभिनव कश्यप के आरोप

उन्होंने कहा कि सलमान पिछले 25 साल से एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते, बल्कि केवल स्टारडम और पावर का मजा लेते हैं. अभिनव ने ये भी आरोप लगाया कि 'दबंग' की सफलता का पूरा श्रेय उनसे छीन लिया गया. उन्होंने सलमान को ‘बदतमीज’ और ‘गंदा इंसान’ तक कह डाला. साथ ही, खान परिवार को उन्होंने ‘विंडिक्टिव’ यानी बदला लेने वाला बताया. एक और इंटरव्यू में अभिनव कश्यप ने खान परिवार को ‘अपराधी’ तक कह डाला. उन्होंने दावा किया कि सलमान खान जमानत पर बाहर हैं और परिवार के कई सदस्य सामान्य इंसान नहीं हैं.

खान परिवार पर गंभीर बयान

उनका कहना था, “अपराधी हमेशा अपराधी होता है. सलमान और उनका परिवार सामान्य नहीं है, ये सिद्ध अपराधी हैं”. उनके इन बयानों से फिल्म इंडस्ट्री और फैंस के बीच खलबली मच गई. वहीं सलमान ने बिना सीधे नाम लिए अपने अंदाज में जवाब दे दिया. बता दें, दोनों ने साथ में अभी तक एक ही फिल्म में काम किया है. अभिनव कश्यप हिंदी सिनेमा के सबसे विवादित डायरेक्टर्स में गिने जाते वाले फिल्ममेकर अनुराग कश्यप के भाई हैं. काफी समय से अभिनव कश्यप सलमान खान पर बयानबाजी करते आ रहे हैं.