सलमान खान का इंस्टाग्राम अकाउंट फिर आया नजर, भाई के फैंस ने ली राहत की सांस

Salman Khan: सलमान खान इन दिनों अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और आए दिन नई-नई अपडेट देते रहते हैं. लेकिन आज सुबह उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट और डीएक्टिवेट कर दिया, जिससे फैंस को भाई जान की चिंता होने लगी.
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बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से जुड़ी हर अपडेट पर फैंस अपनी नजरें गड़ाए रहते हैं, फिर वो चाहें कितनी भी छोटी ही बात क्यों न हो. वहीं सलमान खान भी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़े रहते हैं. लेकिन बीते कुछ दिनों से एक्टर अपने सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिख रहे हैं, जिसपर वो अपनी जिंदगी से जुड़ी बातों, दोस्तों की तस्वीरें और अपने गुस्से को जाहिर करते नजर आए. ऐसे में सोमवार सुबह जब भाई जान के इंस्टाग्राम पर ‘यूजर नॉट फाउंड’ लिखकर आया, तो फैंस हैरान रह गए.
सोमवार की सुबह फैंस सलमान का इंस्टाग्राम तो सर्च कर पा रहे थे, लेकिन अकाउंट प्राइवेट शो हो रहा था और कुछ ही देर में ‘यूजर नॉट फाउंड’ लिखकर आने लगा. User Not Found उस समय लिखकर आता है, जब कोई अपना अकाउंट डिलीट कर देता है.
फिर एक्टिवेट हुआ सलमान का इंस्टाग्राम
सलमान खान का इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट होने से उनके लाखों फैंस परेशान हो गए और भाई की चिंता करने लग गए. हालांकि, कुछ देर बाद ही ये सब नॉर्मल हो गया और सलमान का इंस्टाग्राम अकाउंट नजर आने लगा, जिसमें उनके पुराने पोस्ट और तस्वीरें भी दिखाई दे रही थीं. भाईजान के इंस्टाग्राम के शो होते ही फैंस ने राहत की सांस ली, लेकिन वो इस बात को लेकर अभी भी परेशान हैं कि आखिर सलमान खान ने ऐसा क्यों किया या इसके पीछे क्या वजह रही होगी.
कहीं पैपराजी तो वजह नहीं?
सलमान खान बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, इसी बीच उन्होंने पैपराजी के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए 5 दिन पहले आधी रात में बैक टू बैक 4 पोस्ट शेयर किए थे. लेकिन दूसरे ही दिन सभी पैपराजी ने उनसे माफी मांग ली थी और भाईजान की दिल तो वैसे भी इतना बड़ा है कि वो किसी से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते थे. मगर जब सलमान खान ने पैपराजी को माफ कर दिया था, तो फिर इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट क्यों किया?. एक्टर के अचानक सोशल मीडिया से गायब होने पर फैंस काफी परेशान हो गए थे.
Respect to all the farmers . . pic.twitter.com/5kTVcVE7kt
— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 14, 2020
मिलियन में हैं भाई जान के फॉलोअर्स
इंस्टाग्राम पर सलमान खान का अकाउंट डिलीट होने से काफी हलचल मच गई थी. हालांकि, भाईजान का फेसबुक अकाउंट और एक्स अकाउंट इस बीच लगातार नजर आता रहा. आपको बता दें, इंस्टाग्राम पर सलमान खान के 72 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो मात्र 47 लोगों को वापस फॉलो करते हैं. वहीं एक्स पर सलमान के 42.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
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