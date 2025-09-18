गुंडा है सलमान खान... परिवार भी नहीं है नॉर्मल, आखिर किस बात पर भड़के डायरेक्टर? 15 साल पहले साथ दे चुके सबसे बड़ी सुपरहिट

Salman Khan Controversy: 15 साल पुरानी सुपरहिट फिल्म 'दबंग' के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने हाल ही में सलमान खान पर फिर से तीखे हमले किए हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 'दबंग' से पहले सलमान को अपनी इमेज बदलने की जरूरत थी. उस समय उनकी पहचान फिल्मों 'वांटेड' और 'तेरे नाम' जैसी फिल्मों से बनी थी, जिससे लोग उन्हें 'छिछोरा' और 'मवाली' समझने लगे थे. अभिनव का कहना है कि सलमान 'दबंग' करके उस इमेज से बाहर निकलना चाहते थे.

अभिनव कश्यप ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने अरबाज खान से संपर्क किया था. अरबाज खुद फिल्म में हीरो बनना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला किया. जब अभिनव को पता चला कि 'दबंग' में सलमान ही हीरो होंगे, तो उन्होंने कहा कि उस समय (2008 के आसपास) सलमान की इमेज सड़कछाप रोमियो जैसी थी. लोग उन्हें 'टॉवल डांस' और 'दीवाने आशिक' जैसे किरदारों से जोड़ते थे.

सलमान को बताया क्रिमिनल

अभिनव कश्यप यहीं नहीं रुके उन्होंने सिर्फ सलमान की इमेज ही नहीं, बल्कि उनके परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि सलमान और उनका परिवार नॉर्मल लोग नहीं हैं. वे साबित क्रिमिनल हैं. वे बेल पर बाहर हैं और एक क्रिमिनल हमेशा क्रिमिनल ही होता है'. उन्होंने दावा किया कि उन्हें भी सलमान से जुड़े कई राज पता हैं. उन्होंने ये बयान बॉलीवुड ठिकाना को दिए. इसलिए जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता.

25 साल से एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं – कश्यप

अभिनव ने ये भी कहा कि सलमान खान को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है. उन्होंने SCREEN से बातचीत में कहा, 'पिछले 25 साल से सलमान केवल नाम के लिए एक्टिंग कर रहे हैं. वे सेट पर सिर्फ एहसान जताने आते हैं. उनका ध्यान एक्टिंग पर नहीं, बल्कि सेलिब्रिटी पावर पर है. असल में वो एक गुंडा हैं'. उनके ये सभी बयाना सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुए, जिन्होंने सलमान के फैंस को काफी नाराज भी किया और उनको ट्रोल भी किया गया.

‘बदमिजाज और जिद्दी हैं सलमान’

इतना ही नहीं, अभिनव कश्यप ने सलमान खान को 'बदमिजाज' और 'जिद्दी' तक बताया. उनका कहना है कि सलमान बॉलीवुड में 'स्टार सिस्टम' के जनक हैं. वे ऐसे परिवार से आते हैं जो 50 साल से फिल्म इंडस्ट्री में है. कश्यप का आरोप है कि सलमान और उनका परिवार इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है और अगर कोई उनकी बात न माने, तो वे उसके पीछे पड़ जाते हैं.

कश्यप के बयानों से मचा बवाल

अभिनव कश्यप के इन आरोपों ने फिल्म इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ दी है. सलमान खान पहले भी कई बार अपने विवादित बयानों और मामलों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. अब उनके खिलाफ अभिनव के ऐसे सीधे और तीखे बयान ने लोगों का ध्यान खींचा है. हालांकि, सलमान खान या उनके परिवार की तरफ से अभिनव कश्यप के इन ताजा आरोपों पर कोई बयान सामने नहीं आया है.