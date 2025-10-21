Advertisement
'सलमान खान ने बर्तन फेंके और मैं डर गया', भाईजान और अरबाज के रिश्ते को लेकर अभिनव कश्यप ने खोले राज, कहा- 'एक-दूसरे से नफरत...'

Abhinav Kashyap on Salman Khan-Arbaaz Khan: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने फिल्म दबंग और खान परिवार से जुड़े कई खुलासे किए, जिन्हें सुनने के बाद फैंस हैरान रह गए. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 21, 2025, 06:44 PM IST
Abhinav Kashyap on Salman Khan-Arbaaz Khan: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. फिल्म से जुड़े अब तक कई अपडेट्स सामने आ चुके हैं. इसी बीच सलमान खान की सुपरहिट फिल्म 'दबंग' चर्चा में आ गई है. दबंग फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने कई खुलासे किए हैं, जिसने बी-टाउन में काफी हलचल मचा दी है. डायरेक्टर ने एक बार फिर सलमान खान और उनके भाई अरबाज खान को लेकर बयान दिया है.  

मुन्नी बदनाम गाने में मलाइका के लुक से खुश नहीं थे अरबाज 
डायरेक्टर अभिनव कश्यप अपने बयानों को लेकर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. अभिनव कश्यप ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें वह फिल्म दबंग और सलमान खान के परिवार से जुड़े खुलासे किए हैं. हाल ही में बॉलीवुड ठिकाना को दिए इंटरव्यू में अभिनव कश्यप ने कहा कि अरबाज खान को मलाइका अरोड़ा के सॉन्ग में उनके लुक से दिक्कत थी. उन्हें डर था कि 'मुन्नी बदनाम हुई' बोल्ड और रॉन्ची सॉन्ग है, तो मलाइका का लुक वल्गर लगेगा. लेकिन मैंने उन्हें भरोसा दिलाया. मलाइका ने तो आइटम सॉन्ग में पहले ही अपनी जगह बना ली थी. मैं चाहता था कि वो सॉन्ग करें और इसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी. लेकिन वो लोग, खासकर अरबाज खान बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मलाइका अरोड़ा ये आइटम सॉन्ग करें.

सलमान खान-अरबाज खान के रिश्ते पर किया खुलासा
इंटरव्यू में अभिनव कश्यप ने सलमान खान और अरबाज खान के रिश्ते को लेकर भी खुलासा किया. उन्होंने बताया कि 'ये आई एक-दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक साथ रहते हैं. इनके परिवार को समझना काफी मुश्किल है. अरबाज ने शायद सलमान से अकेले में उनके रोल कट करने के बारे में सवाल किया होगा, लेकिन मेरे सामने तो उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया. लेकिन एक बार मेरे सामने सलमान और अरबाज की लड़ाई हुई थी. सलमान ने बर्तन फेंके और मैं डर गया. सलमान खान ने अरबाज से कहा कि 'मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचूंगा.' मैंने लड़ाई रोकने की कोशिश की लेकिन सलमान ने मुझसे कहा 'तू तो यहां है ही नहीं.' मतलब मुझे इस मामले से दूर रहने को बोला.

सलमान खान ने एडिटर को किया था किडनैप!
डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने दावा किया कि सलमान ने फिल्म की एडिटिंग पर कंट्रोल करने के लिए उनके एडिटर को किडनैप कर लिया था. आगे कहा कि 'सलमान मेरे एडिटर और एडिटिंग मशीन को अपने फार्म हाउस ले गए. एडिटर को तब तक वापस नहीं आने दिया जब तक उसने फार्म हाउस में वोल्टेज की दिक्कत के बारे में नहीं बताया.'

About the Author
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanArbaz khanAbhinav Kashyap

