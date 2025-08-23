‘मेरे कपड़े छोटे थे और उन्होंने...’, सलमान खान की को-एक्ट्रेस का खुलासा, बताया शूटिंग के दौरान क्या करते थे सुपरस्टार

Salman Khan Co-Actress Revelation: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की गिनती उन स्टार्स में होती हैं, जिन्होंने कभी बड़े पर्दे पर कभी किसी एक्ट्रेस के साथ बोल्ड, किसिंग और इंटिमेट सीन नहीं दिए. इतना ही नहीं, बताया जाता है कि अपनी फिल्मों के सेट पर काम करने वाली महिलाओं को लेकर काफी सख्त रखते हैं. वे चाहते हैं कि सेट पर काम करने वाली क्रू की महिलाएं और फिल्म में उनके साथ स्क्रीन शेयर करने वाली एक्ट्रेसेस सिंपल और डिसेंट कपड़े पहनें.

उनका मानना है कि औरतें जितना ढकी रहती हैं, उतनी ही ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं. उनकी फिल्म 'जय हो' से डेब्यू करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस डेजी शाह उनके साथ 'रेस 3' में भी काम कर चुकी हैं. हाल ही में उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की. हॉट्टरफ्लाई से बातचीत में जब डेजी से पूछा गया कि सलमान खान अपने सेट पर महिलाओं को किस तरह सपोर्ट करते हैं और क्या वे उनके लिए सिक्योर माहौल बनाते हैं? तो उन्होंने बताया सलमान मानते हैं कि फिल्मों में महिलाओं को ‘शोपीस’ बनाकर नहीं दिखाना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

डेजी शाह ने किया खुलासा

डेजी ने बताया, 'उनके हिसाब से जितना लड़की को ढकेंगे, उतनी ही ज्यादा सुंदर दिखेगी'. डेजी ने सलमान को केयरिंग इंसान बताया. उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म 'जय हो' से जुड़ी एक घटना को याद करते हुए बताया कि शूटिंग के दौरान वे एक नाइट ड्रेस पहनने वाली थीं, जो सलमान को अजीब लगी. उस सीन में सुबह उठने के बाद का शॉट था, लेकिन सलमान ने कहा कि ड्रेस थोड़ी ज्यादा छोटी लग रही है और उन्हें कंबल से ढक देना चाहिए. डेजी ने बताया कि वो सीन फिल्म के एक गाने का हिस्सा था.

तलाक की खबरों के बीच एयरपोर्ट पहुंचे ‘हीरो नंबर 1’, पपराजी को देखते ही दिया ऐसा रिएक्शन, मिनटों में वायरल हुआ VIDEO

महिलाओं की सिक्योरिटी पर देते हैं ध्यान

सलमान को लगा कि वो ड्रेस ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा कि इसे ढक दिया जाए. उनके हिसाब से वो नाइट ड्रेस छोटी थी और दर्शकों के लिए सही नहीं लगेगी. ये उनकी सोच को दिखाता है कि वे महिलाओं को सेट पर हमेशा सिक्योर और रिस्पेक्टफुली माहौल में रखना चाहते हैं. साल 2023 में श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने भी इसी तरह का एक एक्सपीरिंयस शेयर किया था. उन्होंने बताया कि जब वे फिल्म 'अंतिम' में असिस्टेंट डायरेक्टर थीं, तब सलमान खान ने साफ नियम बनाए थे.

पलक तिवारी ने भी शेयर किया था अपना एक्सपीरिंयस

पलक ने बताया, 'सलमान सर कहते थे कि सेट पर हर लड़की के कपड़े ठीक होने चाहिए, नेकलाइन ज्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए और लड़कियां पूरी तरह से ढकी हुई नजर आएं'. पलक ने आगे बताया कि सलमान खान ट्रेडिशनल सोच वाले इंसान हैं. उनका मानना है कि लड़कियां चाहे जो पहनें, लेकिन सेट पर वे हमेशा सिक्योर रहें. अगर उनके आसपास ऐसे लोग हों जिन्हें सलमान पर्सनली तौर पर नहीं जानते, तो वे और भी सख्ती बरतते हैं. उनकी यही कोशिश रहती है कि लड़कियां अनकंफर्टेबल महसूस न करें.