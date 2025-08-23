‘मेरे कपड़े छोटे थे और उन्होंने...’, सलमान खान की को-एक्ट्रेस का खुलासा, बताया शूटिंग के दौरान क्या करते थे सुपरस्टार
Advertisement
trendingNow12892970
Hindi Newsबॉलीवुड

‘मेरे कपड़े छोटे थे और उन्होंने...’, सलमान खान की को-एक्ट्रेस का खुलासा, बताया शूटिंग के दौरान क्या करते थे सुपरस्टार

Salman Khan: सलमान खान ने अपने 37 साल के करियर में कई फिल्में कीं, जिनमें वो अलग-अलग एक्ट्रेसेस के साथ नजर आएं. इतना ही नहीं, सलमान खान की फिल्मों से कई एक्ट्रेसेस ने बॉलीवुड में डेब्यू भी किया. उन्हीं में से एक एक्ट्रेस ने हाल ही में सलमान को लेकर एक बड़ा खुलासा किया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 23, 2025, 07:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान की को-एक्ट्रेस का खुलासा
सलमान खान की को-एक्ट्रेस का खुलासा

Salman Khan Co-Actress Revelation: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की गिनती उन स्टार्स में होती हैं, जिन्होंने कभी बड़े पर्दे पर कभी किसी एक्ट्रेस के साथ बोल्ड, किसिंग और इंटिमेट सीन नहीं दिए. इतना ही नहीं, बताया जाता है कि अपनी फिल्मों के सेट पर काम करने वाली महिलाओं को लेकर काफी सख्त रखते हैं. वे चाहते हैं कि सेट पर काम करने वाली क्रू की महिलाएं और फिल्म में उनके साथ स्क्रीन शेयर करने वाली एक्ट्रेसेस सिंपल और डिसेंट कपड़े पहनें. 

उनका मानना है कि औरतें जितना ढकी रहती हैं, उतनी ही ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं. उनकी फिल्म 'जय हो' से डेब्यू करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस डेजी शाह उनके साथ 'रेस 3' में भी काम कर चुकी हैं. हाल ही में उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की. हॉट्टरफ्लाई से बातचीत में जब डेजी से पूछा गया कि सलमान खान अपने सेट पर महिलाओं को किस तरह सपोर्ट करते हैं और क्या वे उनके लिए सिक्योर माहौल बनाते हैं? तो उन्होंने बताया सलमान मानते हैं कि फिल्मों में महिलाओं को ‘शोपीस’ बनाकर नहीं दिखाना चाहिए. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

डेजी शाह ने किया खुलासा

डेजी ने बताया, 'उनके हिसाब से जितना लड़की को ढकेंगे, उतनी ही ज्यादा सुंदर दिखेगी'. डेजी ने सलमान को केयरिंग इंसान बताया. उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म 'जय हो' से जुड़ी एक घटना को याद करते हुए बताया कि शूटिंग के दौरान वे एक नाइट ड्रेस पहनने वाली थीं, जो सलमान को अजीब लगी. उस सीन में सुबह उठने के बाद का शॉट था, लेकिन सलमान ने कहा कि ड्रेस थोड़ी ज्यादा छोटी लग रही है और उन्हें कंबल से ढक देना चाहिए. डेजी ने बताया कि वो सीन फिल्म के एक गाने का हिस्सा था. 

तलाक की खबरों के बीच एयरपोर्ट पहुंचे ‘हीरो नंबर 1’, पपराजी को देखते ही दिया ऐसा रिएक्शन, मिनटों में वायरल हुआ VIDEO

महिलाओं की सिक्योरिटी पर देते हैं ध्यान 

सलमान को लगा कि वो ड्रेस ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा कि इसे ढक दिया जाए. उनके हिसाब से वो नाइट ड्रेस छोटी थी और दर्शकों के लिए सही नहीं लगेगी. ये उनकी सोच को दिखाता है कि वे महिलाओं को सेट पर हमेशा सिक्योर और रिस्पेक्टफुली माहौल में रखना चाहते हैं. साल 2023 में श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने भी इसी तरह का एक एक्सपीरिंयस शेयर किया था. उन्होंने बताया कि जब वे फिल्म 'अंतिम' में असिस्टेंट डायरेक्टर थीं, तब सलमान खान ने साफ नियम बनाए थे. 

fallback

पलक तिवारी ने भी शेयर किया था अपना एक्सपीरिंयस

पलक ने बताया, 'सलमान सर कहते थे कि सेट पर हर लड़की के कपड़े ठीक होने चाहिए, नेकलाइन ज्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए और लड़कियां पूरी तरह से ढकी हुई नजर आएं'. पलक ने आगे बताया कि सलमान खान ट्रेडिशनल सोच वाले इंसान हैं. उनका मानना है कि लड़कियां चाहे जो पहनें, लेकिन सेट पर वे हमेशा सिक्योर रहें. अगर उनके आसपास ऐसे लोग हों जिन्हें सलमान पर्सनली तौर पर नहीं जानते, तो वे और भी सख्ती बरतते हैं. उनकी यही कोशिश रहती है कि लड़कियां अनकंफर्टेबल महसूस न करें. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanDaisy Shah

Trending news

Aaj ki Taza Khabar Live: जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे PM Modi, 29 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगी खास नजर
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे PM Modi, 29 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगी खास नजर
40% CM पर क्रिमिनल केस: ADR की रिपोर्ट में खुलासा, रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा मामले
ADR
40% CM पर क्रिमिनल केस: ADR की रिपोर्ट में खुलासा, रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा मामले
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
DNA
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
Jagdeep Dhankhar
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
rekha gupta
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
Kerala
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
;