'लंगड़ा घोड़ा' कहकर पिता ने ठुकराया, लॉन्चिंग के लिए 10 करोड़ देने से किया इनकार, सलमान खान के जीजा का छलका दर्द

Aayush Sharma: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा ने अपने एक्टिंग करियर के शुरुआती स्ट्रगल भरे दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्हें घर में ही काफी विरोध का सामना करना पड़ा था. इस पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे अपने सपनों को एक्टर ने छुपाकर रखा, पैसे खत्म हो गए और यहां तक कि उन्होंने अपने पिता के सामने 10 करोड़ रुपये की लॉन्चिंग का आइडिया भी रखा, जिसे उनके पिता ने ठुकरा दिया था.

'पढ़ाई के बहाने आए थे मुंबई'

आयुष ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वे पढ़ाई के बहाने मुंबई आए थे और जय हिंद कॉलेज में बीएएमएस कोर्स में एडमिशन ले लिया था. परिवार की मदद से उन्होंने बांद्रा में काफी आरामदायक जिंदगी भी बना ली थी. उनके पास घर, कार और घरेलू स्टाफ—सब कुछ था. इसी बीच एक्टर चुपचाप वर्कशॉप भी अटेंड करने लगे थे. लेकिन, जब उनकी अटेंडेंस सिर्फ 9% रह गई तो कॉलेज ने उनके पिता को हिमाचल प्रदेश से बुलाया. इस पर उनके पिता और मां दोनों काफी नाराज हो गए थे और परिवार की इज्जत की बात कही.

'तुम्हें देखने कौन आएगा?'

इस दौरान आयुष ने पहली बार अपने पिता को बताया कि वे एक्टर बनना चाहते हैं और उन्हें अपने फोटोशूट और परफॉर्मेंस की सीडी दिखाई. हालांकि, पिता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. उन्होंने आयुष को साफ शब्दों में कहा कि उनमें न ही हीरो जैसी पर्सनैलिटी है, न कद-काठी और न ही लुक्स हैं. इतना ही नहीं, पिता ने यह भी कह दिया कि वे उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए 50 रुपये भी खर्च नहीं करेंगे. वहीं अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे दिग्गजों से तुलना करते हुए कहा कि वे किसी भी हाल में हीरो नहीं बन पाएंगे. इसके बाद उनके पिता ने उन्हें घर आकर परिवार का बिजनेस संभालने को कहा और आर्थिक मदद भी बंद कर दी.

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'क्या कभी लंगड़े घोड़े पर पैसा लगाते देखा?'

घर से पैसे बंद होने के बाद आयुष की हालत बेहद खराब हो गई थी और एक समय ऐसा आया जब उनके पास सिर्फ 20 रुपये बचे थे. तभी एक दोस्त ने उनकी मदद की और उन्हें 50 हजार रुपये भेजे, जिनके सहारे वे मुश्किल दौर से निकल पाए. आयुष ने हार नहीं मानी और उन्होंने पिता से 10 करोड़ रुपये देकर खुद को लॉन्च करने की बात कही थी. इस पर उनके पिता ने तंज कसते हुए कहा, 'क्या कभी लंगड़े घोड़े पर पैसा लगाते देखा है. मैं 10 करोड़ दे भी दूं, लेकिन तुम्हें देखने कौन आएगा?' आखिरकार उनके दादा ने बीच में आकर उन्हें एक मौका देने को कहा और तय समय के लिए सपोर्ट दिलवाया. बता दें कि आयुष ने साल 2018 में सलमान खान के बैनर तले बनी फिल्म लवयात्री से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.