Advertisement
trendingNow13174037
Hindi Newsबॉलीवुडलंगड़ा घोड़ा कहकर पिता ने ठुकराया, लॉन्चिंग के लिए 10 करोड़ देने से किया इनकार, सलमान खान के जीजा का छलका दर्द

'लंगड़ा घोड़ा' कहकर पिता ने ठुकराया, लॉन्चिंग के लिए 10 करोड़ देने से किया इनकार, सलमान खान के जीजा का छलका दर्द

Aayush Sharma: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा ने हाल ही में खुलासा किया कि उनके पिता ने उनके एक्टिंग के सपने को नकार दिया था. 10 करोड़ रुपये की लॉन्चिंग तक से इंकार कर दिया था और उन्हें लंगड़ा घोड़ा कहा था.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 10, 2026, 10:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'लंगड़ा घोड़ा' कहकर पिता ने ठुकराया, लॉन्चिंग के लिए 10 करोड़ देने से किया इनकार, सलमान खान के जीजा का छलका दर्द

Aayush Sharma: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा ने अपने एक्टिंग करियर के शुरुआती स्ट्रगल भरे दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्हें घर में ही काफी विरोध का सामना करना पड़ा था. इस पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे अपने सपनों को एक्टर ने छुपाकर रखा, पैसे खत्म हो गए और यहां तक कि उन्होंने अपने पिता के सामने 10 करोड़ रुपये की लॉन्चिंग का आइडिया भी रखा, जिसे उनके पिता ने ठुकरा दिया था.

'पढ़ाई के बहाने आए थे मुंबई' 

आयुष ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वे पढ़ाई के बहाने मुंबई आए थे और जय हिंद कॉलेज में बीएएमएस कोर्स में एडमिशन ले लिया था. परिवार की मदद से उन्होंने बांद्रा में काफी आरामदायक जिंदगी भी बना ली थी. उनके पास घर, कार और घरेलू स्टाफ—सब कुछ था. इसी बीच एक्टर चुपचाप वर्कशॉप भी अटेंड करने लगे थे. लेकिन, जब उनकी अटेंडेंस सिर्फ 9% रह गई तो कॉलेज ने उनके पिता को हिमाचल प्रदेश से बुलाया. इस पर उनके पिता और मां दोनों काफी नाराज हो गए थे और परिवार की इज्जत की बात कही.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'तुम्हें देखने कौन आएगा?'

इस दौरान आयुष ने पहली बार अपने पिता को बताया कि वे एक्टर बनना चाहते हैं और उन्हें अपने फोटोशूट और परफॉर्मेंस की सीडी दिखाई. हालांकि, पिता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. उन्होंने आयुष को साफ शब्दों में कहा कि उनमें न ही हीरो जैसी पर्सनैलिटी है, न कद-काठी और न ही लुक्स हैं. इतना ही नहीं, पिता ने यह भी कह दिया कि वे उन्हें स्क्रीन पर देखने के लिए 50 रुपये भी खर्च नहीं करेंगे. वहीं अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे दिग्गजों से तुलना करते हुए कहा कि वे किसी भी हाल में हीरो नहीं बन पाएंगे. इसके बाद उनके पिता ने उन्हें घर आकर परिवार का बिजनेस संभालने को कहा और आर्थिक मदद भी बंद कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'क्या कभी लंगड़े घोड़े पर पैसा लगाते देखा?'

घर से पैसे बंद होने के बाद आयुष की हालत बेहद खराब हो गई थी और एक समय ऐसा आया जब उनके पास सिर्फ 20 रुपये बचे थे. तभी एक दोस्त ने उनकी मदद की और उन्हें 50 हजार रुपये भेजे, जिनके सहारे वे मुश्किल दौर से निकल पाए. आयुष ने हार नहीं मानी और उन्होंने पिता से 10 करोड़ रुपये देकर खुद को लॉन्च करने की बात कही थी. इस पर उनके पिता ने तंज कसते हुए कहा, 'क्या कभी लंगड़े घोड़े पर पैसा लगाते देखा है. मैं 10 करोड़ दे भी दूं, लेकिन तुम्हें देखने कौन आएगा?' आखिरकार उनके दादा ने बीच में आकर उन्हें एक मौका देने को कहा और तय समय के लिए सपोर्ट दिलवाया. बता दें कि आयुष ने साल 2018 में सलमान खान के बैनर तले बनी फिल्म लवयात्री से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Aayush Sharma

Trending news

बंगाल में प्रचार कर रहे BJP उम्मीदवार की कार पर हमला, गुस्साए कार्यकर्ता, पसरा तनाव
West Bengal Election 2026
बंगाल में प्रचार कर रहे BJP उम्मीदवार की कार पर हमला, गुस्साए कार्यकर्ता, पसरा तनाव
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
West Bengal Election 2026
चुनावी समंदर में कैसे हुई फिश की एंट्री, TMC-BJP में ठनी; क्यों 'मछली' बनी गेमचेंजर
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
Ran Samwad
भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी? CDS अनिल चौहान ने समझाई ‘युद्ध के चौथे आयाम’ की ABCD
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण
ISRO
ISRO ने फिर लहराया परचम, गगनयान मिशन के लिए सफल रहा दूसरे एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण
करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड
mumbai
करोड़ों के फ्लैट में तेंदुए का खौफ, मुंबई की पॉश सोसायटी में घूमता दिखा लेपर्ड
नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस
Jammu and Kashmir
नशे के सौदागरों के खिलाफ J&K में महायुद्ध, जुड़ेगी जनता; पुनर्वास-इलाज पर रहेगा फोकस
नहीं रहे 'लॉयन ऑफ लद्दाख', करगिल में PAK के छक्के छुड़ाने वाले सोनम वांगचुक का निधन
Sonam Wangchuk
नहीं रहे 'लॉयन ऑफ लद्दाख', करगिल में PAK के छक्के छुड़ाने वाले सोनम वांगचुक का निधन
गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां
weather update
गर्मी के मौसम में बारिश का आतंक, पहाड़ों में जमकर बरसी आफत; दरकी हिमाचल की चोटियां
'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
amit shah
'20 साल विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बंगाल में बाबरी बनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे'
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट
Terror Module
4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस... ISI-बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 अरेस्ट