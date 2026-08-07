असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए पसीजा 'भाईजान' का दिल! सलमान खान ने खोला खजाना, बनाकर देंगे 500 घर

Salman 500 Houses Assam Flood Affected: सलमान खान ने असम के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. भाईजान एनजीओ संग मिलकर 500 घर बनवा रहे हैं, जिनमें से 220 मकान तैयार भी हो चुके हैं. पूरी खबर पढ़ें.
Salman 500 Houses Assam Flood Affected: सलमान खान ने बाढ़ में बेघर हुए परिवारों के पुनर्वास के लिए एक एनजीओ के साथ हाथ मिलाया है और 500 सेमी-परमानेंट घर बनवाने का संकल्प लिया है. राहत की बात यह है कि इस मिशन के तहत पहले चरण में 220 घर बनकर तैयार भी हो चुके हैं और उन्हें पीड़ितों को सौंपा जा रहा है. मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान को असम में बाढ़ राहत कार्य से जुड़ने की प्रेरणा अभिनेता रणदीप हुड्डा से मिली.
रणदीप हुड्डा ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों की मदद कर रहे थे. जब सलमान खान ने रणदीप हुड्डा के राहत कार्य में हिस्सा लेने वाले वीडियो देखे, तो उन्होंने तुरंत इस प्रोजेक्ट को तेज करने का फैसला किया. इसके बाद दोनों कलाकारों ने एक कॉमन फ्रेंड के जरिए आपस में बातचीत की और जारी राहत मिशन की जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की.
मिड-डे की रिपोर्ट में बताया गया कि रणदीप हुड्डा ने सलमान को जानकारी दी कि 'ग्लोबल सिख्स' संस्था के तहत लगभग 70 लोग दिन-रात राहत कार्य में जुटे हुए हैं. इसके बाद ग्लोबल सिख्स के संस्थापक अमरप्रीत सिंह की सलमान खान से बात हुई. अमरप्रीत सिंह ने सलमान को बताया कि वे बांस और टिन की शीट्स का इस्तेमाल करके ऐसे सेमी-परमानेंट घर बनाने की योजना बना रहे हैं, जो बाढ़-रोधी होंगे. एक घर को बनाने में लगभग 35,000 से 40,000 रुपये का खर्च आता है. यह सुनते ही सलमान खान तुरंत इस पहल से जुड़ गए और मिलकर 500 घर बनाने का वादा किया.
मिड-डे से बातचीत करते हुए ग्लोबल सिख्स के फाउंडर अमरप्रीत सिंह ने बताया कि सलमान खान ने कुछ दिन पहले उनसे फोन पर बात की थी और कहा था, "आप लोग फिकर मत करो." अमरप्रीत सिंह के मुताबिक, इस समय असम का शिवसागर जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है और इसका केंद्र नेपाली खूंटी गांव है. प्रोजेक्ट के पहले चरण में 220 घर पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं और उन्हें पीड़ित परिवारों को सौंपा जा रहा है. टीम इतनी तेजी से काम कर रही है कि रोजाना करीब 8 से 10 घर तैयार किए जा रहे हैं.
यह पहला मौका नहीं है जब सलमान खान ने असम के लोगों की मदद की हो. इससे पहले भी सलमान खान की चैरिटेबल फाउंडेशन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाना और अन्य जरूरी सामान पहुंचाकर राहत अभियानों में बड़ा योगदान दिया था. लेकिन अब इस नए चरण का मुख्य फोकस लोगों को लंबे समय तक सुरक्षित छत और आश्रय प्रदान करना है ताकि वे अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकें.
एक तरफ जहां पुनर्वास का काम तेजी से जारी है, वहीं असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, 5 अगस्त तक असम में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई थी. लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में फिर से पानी भरने का खतरा बढ़ गया है. द हिंदू की रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है, जबकि 5 जिलों के 1.22 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं.