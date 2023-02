Tiger 3 Set Video: सलमान खान-कैटरीना कैफ की 'टाइगर 3' का सेट से Video Leak, मिनटों में हुआ वायरल

इमरान हाशमी आए नजर

'टाइगर 3' (Tiger 3) फिल्म में इस बार सलमान खान के साथ इमरान हाशमी भी नजर आएंगे. सेट से लीक वीडियो एक कमरे का लग रहा है जिसमें चारों तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है. वीडियो में इमरान हाशमी खड़े हुए नजर आ रहे हैं. ये चंद मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है.

Emraan Hashmi from #Tiger3 Mahn look at his physique!!

Battle between him & Salman Khan will be treat to watch!! pic.twitter.com/Qk5NeTI0vE

