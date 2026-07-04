क्या CBFC ने रोक दी सलमान खान की 'मातृभूमि'? मेकर्स ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

सलमान खान की मोस्ट पॉपुलर फिल्म 'मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस' काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है. इस फिल्म को रिलीज से पहले कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. कुछ समय पहले इसके नाम को लेकर काफी विवाद चला, जिसके बाद 'बैटल ऑफ गलवान' से बदलकर फिल्म का टाइटल 'मातृभूमि' कर दिया गया, वहीं अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि फिल्म पर CBFC ने रोक लगा दी है. जिसपर चुप्पी तोड़ते हुए सलमान खान फिल्म्स की टीम ने रिएक्शन दिया है.
पिछले दिनों ऐसी खबरें आईं कि मातृभूमि को CBFC द्वारा सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है. इसके चलते फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाई जा सकती है. लेकिन अब सलमान खान फिल्म्स ने 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर हाल ही में सामने आई अफवाहों को खारिज कर दिया है. वहीं पोस्ट शेयर करते हुए मेकर्स ने साफ किया कि 'मातृभूमि' को सर्टिफिकेशन के लिए नहीं भेजा गया है.
सलमान खान फिल्म्स के प्रोडक्शन हाउस ने साफ किया है कि फिल्म को लेकर CBFC सर्टिफिकेशन में किसी तरह की दिक्कत आने की खबरें गलत हैं. बैनर ने बताया कि फिल्म को अभी तक सर्टिफिकेशन के लिए CBFC के पास भेजा ही नहीं गया है, इसलिए इस तरह की खबरों का कोई आधार नहीं है. साथ ही, उन्होंने मीडिया और लोगों से अपील की है कि बिना जांच किए किसी भी जानकारी को शेयर न करें.
प्रोडक्शन हाउस ने आगे ये भी साफ किया कि फिल्म से जुड़ी सभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सिर्फ सलमान खान फिल्म्स के ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनलों के पर ही की जाएंगी. सलमान खान की टीम ने इस पोस्ट से फिल्म से जुड़ी सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है. इन अफवाहों की शुरुआत तब हुई, जब सोशल मीडिया पर ये दावा किया गया कि गलवान पर आधारित सलमान खान की इस फिल्म को (CBFC) सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने अगले आदेश तक रोक दिया है.
सलमान खान की इस फिल्म को लेकर पिछले दिनों ऐसी खबरें भी आई थीं कि इसकी शूटिंग अभी भी चल रही है, जिसके चलते फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है. लेकिन मेकर्स ने ऐसी सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है.