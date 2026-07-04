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क्या CBFC ने रोक दी सलमान खान की 'मातृभूमि'? मेकर्स ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मातृभूमि' के रिलीज का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आईं कि एक्टर की फिल्म पर सीबीएफसी (CBFC) ने रोक लगा दी है. अब इन सभी अफवाहों पर सलमान खान फिल्म्स की टीम ने अपना रिएक्शन दिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 04, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:50 PM IST
क्या CBFC ने रोक दी सलमान खान की 'मातृभूमि'? मेकर्स ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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