सलमान खान ने दिया फैंस को बकरीद का तोहफा, रिलीज किया 'मातृभूमि' का रोमांटिक सैड सॉन्ग, कैप्शन में ‘ॐ’ देख पिघले फैंस

Salman Khan Shares Main Hoon Music On Eid: ईद के खास मौके पर सलमान खान ने अपने फैंस को तोहफा देते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' के नए गाने की झलक फैंस को दिखा दी है. फिल्म 'मातृभूमि' का नया गाना 'मैं हूं' में एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भाईजान के साथ रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही हैं.
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Salman Khan Shares Main Hoon Music On Eid: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने ईद के खास मौके पर अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' का नया गाना 'मैं हूं' रिलीज किया है. गुरुवार सुबह-सुबह सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी फिल्म का म्यूजिक वीडियो शेयर किया है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में भाईजान की को-स्टार चित्रांगदा सिंह नजर आ रही हैं. ये गाना कोई पार्टी सॉन्ग नहीं, बल्कि रोमांटिक सैड सॉन्ग है.
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए सलमान खान ने कैप्शन में लिखा, 'O o o o om, o o o oomm, O o ommm, O omm, Main hooon...' फिल्म के गाने 'मैं हूं' में श्रेया घोषाल और कुनिका सदानंद के बेटे अयान लाल की आवाज सुनाई दे सकती है. 'मैं हूं' गाने में एक्ट्रेस चित्रांगदा के किरदार को काफी इमोशनल दिखाया गया है. उन्हें फिल्म में सलमान की याद सताती है, क्योंकि वो बॉर्डर के पास जंग लड़ने गए हुए हैं. वो यादों में खोई हुई हैं.
गाने में चित्रांगदा और सलमान खान का रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है. दोनों की केमिस्ट्री ऑन-स्क्रीन काफी शानदार दिख रही है. हालांकि, ये तो सिर्फ एक छोटा सा टीजर था, जिसे सलमान खान ने ईद के मौके पर शेयर किया. श्रेया घोषाल की आवाज में यह रोमांटिक सैड सॉन्ग का टीजर लोगों को काफी पसंद आ रहा है. यह वीडियो पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है. फैंस ईद के मौके पर सलमान खान का यह तोहफा पाकर काफी खुश हो गए हैं. कमेंट सेक्शन में वो उन्हें ईद की बधाई दे रहे हैं.
'मैं हूं' के ओरिजिनल वर्जन में एक सैनिक के परिवार की जर्नी को दर्शाया गया है, जिसमें साथ बिताए खुशी के पलों से लेकर कर्तव्य और अपने साथी के लिए दर्द को बयां किया गया है. श्रेया घोषाल और अयान लाल ने इस गाने में जान डाल दी है. इस गाने में बहादुर सिपाहियों के बलिदानों को बयां किया गया है.
बता दें कि सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म को 17 अप्रैल को रिलीज किया जाना था, लेकिन फिर किसी कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया. रिपोर्ट्स में बताया गया कि सलमान खान की फिल्म कई सारे बदलावों से गुजर रही है. हालांकि, अभी तक इसकी नई रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है.
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