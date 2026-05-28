Advertisement
trendingNow13230956
Hindi Newsबॉलीवुडसलमान खान ने दिया फैंस को बकरीद का तोहफा, रिलीज किया मातृभूमि का रोमांटिक सैड सॉन्ग, कैप्शन में ‘ॐ’ देख पिघले फैंस

सलमान खान ने दिया फैंस को बकरीद का तोहफा, रिलीज किया 'मातृभूमि' का रोमांटिक सैड सॉन्ग, कैप्शन में ‘ॐ’ देख पिघले फैंस

Salman Khan Shares Main Hoon Music On Eid: ईद के खास मौके पर सलमान खान ने अपने फैंस को तोहफा देते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' के नए गाने की झलक फैंस को दिखा दी है. फिल्म 'मातृभूमि' का नया गाना 'मैं हूं' में एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भाईजान के साथ रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 28, 2026, 09:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान ने दिया फैंस को बकरीद का तोहफा, रिलीज किया 'मातृभूमि' का रोमांटिक सैड सॉन्ग, कैप्शन में ‘ॐ’ देख पिघले फैंस

Salman Khan Shares Main Hoon Music On Eid: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने ईद के खास मौके पर अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' का नया गाना 'मैं हूं' रिलीज किया है. गुरुवार सुबह-सुबह सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी फिल्म का म्यूजिक वीडियो शेयर किया है. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में भाईजान की को-स्टार चित्रांगदा सिंह नजर आ रही हैं. ये गाना कोई पार्टी सॉन्ग नहीं, बल्कि रोमांटिक सैड सॉन्ग है.

'ॐ' के साथ सलमान खान ने शेयर किया म्यूजिक वीडियो

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए सलमान खान ने कैप्शन में लिखा, 'O o o o om, o o o oomm, O o ommm, O omm, Main hooon...' फिल्म के गाने 'मैं हूं' में श्रेया घोषाल और कुनिका सदानंद के बेटे अयान लाल की आवाज सुनाई दे सकती है. 'मैं हूं' गाने में एक्ट्रेस चित्रांगदा के किरदार को काफी इमोशनल दिखाया गया है. उन्हें फिल्म में सलमान की याद सताती है, क्योंकि वो बॉर्डर के पास जंग लड़ने गए हुए हैं. वो यादों में खोई हुई हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रोमांटिक अंदाज में दिखे सलमान खान-चित्रांगदा

गाने में चित्रांगदा और सलमान खान का रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है. दोनों की केमिस्ट्री ऑन-स्क्रीन काफी शानदार दिख रही है. हालांकि, ये तो सिर्फ एक छोटा सा टीजर था, जिसे सलमान खान ने ईद के मौके पर शेयर किया. श्रेया घोषाल की आवाज में यह रोमांटिक सैड सॉन्ग का टीजर लोगों को काफी पसंद आ रहा है. यह वीडियो पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है. फैंस ईद के मौके पर सलमान खान का यह तोहफा पाकर काफी खुश हो गए हैं. कमेंट सेक्शन में वो उन्हें ईद की बधाई दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में दिखाई सैनिक के परिवार की जर्नी

'मैं हूं' के ओरिजिनल वर्जन में एक सैनिक के परिवार की जर्नी को दर्शाया गया है, जिसमें साथ बिताए खुशी के पलों से लेकर कर्तव्य और अपने साथी के लिए दर्द को बयां किया गया है. श्रेया घोषाल और अयान लाल ने इस गाने में जान डाल दी है. इस गाने में बहादुर सिपाहियों के बलिदानों को बयां किया गया है.

बता दें कि सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म को 17 अप्रैल को रिलीज किया जाना था, लेकिन फिर किसी कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया. रिपोर्ट्स में बताया गया कि सलमान खान की फिल्म कई सारे बदलावों से गुजर रही है. हालांकि, अभी तक इसकी नई रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanChitrangda SinghMaatrubhumi Song main hoon

Trending news

इनकार करना...CBSE ने खारिज किया नेता विपक्ष का दावा, फिर क्या बोले राहुल गांधी?
Rahul Gandhi
इनकार करना...CBSE ने खारिज किया नेता विपक्ष का दावा, फिर क्या बोले राहुल गांधी?
गोरखपुर में आखिर किसने फैलाई रवि किशन को लेकर ऐसी अफवाहें? एक्टर ने दर्ज कराई FIR
Ravi Kishan
गोरखपुर में आखिर किसने फैलाई रवि किशन को लेकर ऐसी अफवाहें? एक्टर ने दर्ज कराई FIR
Maharashtra: दापोली में 'शिव भक्तों' पर हमले की खबर से हड़कंप! 9 उपद्रवी हिरासत में
Maharashtra
Maharashtra: दापोली में 'शिव भक्तों' पर हमले की खबर से हड़कंप! 9 उपद्रवी हिरासत में
'धुरंधर' का खौफ! पूर्व ISI चीफ के बेटे ने स्क्रिप्ट को लेकर रोया रोना; देखें Video
Dhurandhar
'धुरंधर' का खौफ! पूर्व ISI चीफ के बेटे ने स्क्रिप्ट को लेकर रोया रोना; देखें Video
इस्तीफा देने गवर्नर के पास जा रहे सिद्धारमैया? कर्नाटक में बन रही हैं तीन संभावनाएं
Karnataka News
इस्तीफा देने गवर्नर के पास जा रहे सिद्धारमैया? कर्नाटक में बन रही हैं तीन संभावनाएं
दफा हो जाओ! US में भारतीय कपल पर सरेआम नस्लीय हमला, कैमरे में कैद हुई बदसलूकी-Video
viral video
दफा हो जाओ! US में भारतीय कपल पर सरेआम नस्लीय हमला, कैमरे में कैद हुई बदसलूकी-Video
IMD Alert: 15 राज्यों में अगले 20 घंटे भारी! तेज आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी
weather news
IMD Alert: 15 राज्यों में अगले 20 घंटे भारी! तेज आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी
DK शिवकुमार की बढ़ेगी टेंशन? सिद्धारमैया के इस दांव से नए चेहरे को मिल सकती है कमान!
CM Siddaramaiah
DK शिवकुमार की बढ़ेगी टेंशन? सिद्धारमैया के इस दांव से नए चेहरे को मिल सकती है कमान!
योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
DNA
योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?
DNA
बंगाल में सरकार बदलते ही एक्शन, जब घुसपैठिए भाग रहे, तो कट्टरपंथी क्यों जाग रहे?