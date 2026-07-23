दोषियों के खिलाफ PM लेंगे सख्त एक्शन, अब घर लौट जाओ... सोनम वांगचुक और छात्रों से सलमान की भावुक अपील

Salman Khan On CJP Protest: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने एक बार फिर NEET-UG परीक्षा के पेपर लीक को लेकर प्रोटेसट कर रहे छात्रों के लिए अपने 'X'अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया है.
एक्टर ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से घर लौटने की अपील की है और कहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता करने या अपने माता-पिता को परेशान करने की जरूरत नहीं है. सलमान ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
सलमान खान ने गुरुवार ( 23 जुलाई 2026) को अपने 'X'पर लिखा,' शिक्षा और सुरक्षा दोनों ही नजरिए से छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही उनके माता-पिता को उनके लिए चिंतित होने की आवश्यकता है. माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस लीक के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. इसलिए छात्रों, कृपया अपने माता-पिता और घरों के पास लौट जाएं.'
सलमान खान ने छात्रों के अलावा उनके समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को भी संदेश लिखकर उनसे अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया.
The students are at top priority, educationally n security-wise, so they need not worry and have their parents worried for them. The Honorable Prime Minister has tweeted, and I am sure that he will take strict action against all those people who are responsible for this leak. So… pic.twitter.com/89Ykfs5r4k
— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 23, 2026
एक्टर ने लिखा,' सोनम, बस हो गया भाई. इसे आगे मत बढ़ाओ.अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर से खाना भेज दूंगा.' उन्होंने सोनम वांगचुक को घर का बना खाना भेजने की पेशकश भी की.
सलमान खान ने इससे पहले कल बुधवार (22 जुलाई 2026) को भी एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने प्रदर्शन के हिंसक होने पर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा कि पेपर लीक बेहद गंभीर मुद्दा है और मुझे यह देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर एजुकेशन सिस्टम के लिए एकजुट हुए हैं. एक्टर ने छात्रों को साहसी और बहादुर बताते हुए कहा कि वे शिक्षा के प्रति प्रेरित और उत्साहित पीढ़ी है, जो भारत का नाम रोशन करेगी.