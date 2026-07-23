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दोषियों के खिलाफ PM लेंगे सख्त एक्शन, अब घर लौट जाओ... सोनम वांगचुक और छात्रों से सलमान की भावुक अपील

Salman Khan Message For Student Protest: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए एक और संदेश लिखा है. एक्टर ने अपने 'X'पोस्ट के जरिए इसे शेयर किया और सोनम वांगचुक से भी हंगर स्ट्राइक तोड़ने की अपील की.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 23, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:04 PM IST
दोषियों के खिलाफ PM लेंगे सख्त एक्शन, अब घर लौट जाओ... सोनम वांगचुक और छात्रों से सलमान की भावुक अपील

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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