दोषियों के खिलाफ PM लेंगे सख्त एक्शन, अब घर लौट जाओ... सोनम वांगचुक और छात्रों से सलमान की भावुक अपील

सलमान खान ने गुरुवार ( 23 जुलाई 2026) को अपने 'X'पर लिखा,' शिक्षा और सुरक्षा दोनों ही नजरिए से छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही उनके माता-पिता को उनके लिए चिंतित होने की आवश्यकता है. माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस लीक के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. इसलिए छात्रों, कृपया अपने माता-पिता और घरों के पास लौट जाएं.'