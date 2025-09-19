45 दिनों में पूरी की ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग, शेयर किए BTS मोमेंट्स की झलक
Advertisement
trendingNow12928176
Hindi Newsबॉलीवुड

45 दिनों में पूरी की ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग, शेयर किए BTS मोमेंट्स की झलक

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान कुछ दिनों पहले आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग के लिए लद्दाख गए थे. जब वहां से वह गुरुवार को मुंबई लौटे तो उनका लुक बदला दिखा. उनके इस लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 09:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

45 दिनों में पूरी की ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग, शेयर किए BTS मोमेंट्स की झलक

सलमान खान ने अपनी सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग 45 दिनों के शेड्यूल में अच्छी तरह से पूरी कर ली है. ऐसे में डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट के कुछ खास पर्दे के पीछे के लम्हों को शेयर किया है, जिससे गेंद को इस हाई-इंटेंसिटी वॉर ड्रामा की एक झलक मिलती है. बड़े लेवल पर बनी यह फिल्म, रियल एक्शन और देशभक्ति को बड़े पर्दे पर लाने का वादा करती है, जिसमें सलमान खान एक बिल्कुल नए अवतार में सबसे आगे नजर आनें वाले हैं.

अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2020 की गलवान घाटी की झड़प को फिर से दिखाती है, जो भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई थी. यह एक मुश्किल से देखा जाने वाला सीमा संघर्ष था, जो बिना किसी हथियार के इस्तेमाल के हिंसक हो गया था. वहां सैनिकों ने हथियार के बजाय लाठी, पत्थरों और हाथ से लड़ाई लड़ी, जिससे यह हाल के भारतीय इतिहास की सबसे ज्यादा दिल को छू जाने वाली कहानियों में से एक बन गई.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

क्लीन शेव लुक में नजर आए सलमान खान

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान कुछ दिनों पहले आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग के लिए लद्दाख गए थे. जब वहां से वह गुरुवार को मुंबई लौटे तो उनका लुक बदला दिखा. उनके इस लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. गुरुवार को सलमान खान को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 से बाहर आते देखा गया. इस दौरान उन्हें क्लीन शेव लुक में देखा गया, और उनके इस लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

दरअसल, जब सलमान खान मुंबई में थे तो उन्हें मूछों के साथ फिल्म वाले लुक में देखा गया था. मगर अब उनको क्लीन शेव में देख फैंस सोशल मीडिया पर हैरान दिखाई दिए. इस दौरान उन्होंने डेनिम और काली टी-शर्ट पहनी थी. अभिनेता ने अपने लुक को काली जैकेट और टोपी के साथ पूरा किया.'दबंग' फ्रैंचाइजी के बाद फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' वो सलमान खान एक बार फिर से मूंछों वाले लुक में दिखाई देंगे. जब फिल्म से सलमान खान ने अपना फर्स्ट लुक शेयर किया था, तब उनका ये लुक सोशल मीडिया पर छा गया था.

तब सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के सेट से एक बीटीएस तस्वीर साझा की थी. तस्वीर में अभिनेता क्लैपरबोर्ड से झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं. वह फिल्म के एक सीन के लिए पहला टेक देते हुए दिख रहे थे. फिल्म में सलमान खान सेना के जवान के किरदार में हैं. इस रोल को निभाने के लिए उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग ली है.

भारत-चीन सरहद पर हुई झड़प पर आधारित

फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की कहानी साल 2020 में भारत-चीन सरहद पर हुई झड़प पर आधारित है. इस झड़प में भारत के 20 सिपाही शहीद हो गए थे. वहीं चीन का भी नुकसान हुआ था. सलमान खान ने लद्दाख से शूटिंग से फ्री होने के बाद 15 साल के सिंगर निक जोनस कोनर की खूब तारीफ की थी. उनकी एक तस्वीर उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा था कि वे दर्द को बड़ी खूबसूरती से गानों के रूप में बयां करते हैं. अब जब वो मुंबई वापस लौट आए हैं तो वो 'बिग बॉस 19' को भी होस्ट करते दिखाई देंगे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Actor Salman Khan

Trending news

टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
azam khan
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
;