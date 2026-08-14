'बिग ब्रदर' से 'बिग बॉस' तक का सफर, न्यूमरोलॉजी की वजह से बदला सलमान खान के शो का नाम? एक 'G' ने बदल दी शो की पूरी कहानी

सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो को न सिर्फ देखना पसंद करते हैं, बल्कि बिग बॉस का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि दर्शक इसके लिए सालभर इंतजार भी करते हैं. आज के समय में ये टीवी का सबसे चर्चित टीवी शो है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इस शो की शुरुआत कैसे हुई थी? आखिर इस शो का कांसेप्ट भारत में कैसे आया और लॉन्च कैसे हुआ?
अगर नहीं, तो ये खबर आपके लिए है. आइए जानते हैं, कैसे अलग-अलग पर्सनालिटी और फिल्ड से कई सेलिब्रिटीज को एक घर के अंदर साथ रखा जाता है. जहां उनकी साजिशों, चालों और झगड़े-फसाद को इंटरटेनमेंट में बदल दिया जाता है. लोग इसे देखने के लिए टीवी के सामने बैठे रहते हैं.
दरअसल, जब नीदरलैंड्स के मशहूर रियलिटी शो बिग ब्रदर (Big Brother) को भारत में लाने की तैयारी हुई, तब इसे सिर्फ भारतीय दर्शकों के हिसाब से ढालने का चैलेंज था. साथ ही इसके मेकर्स ने शो के नाम में भी बड़ा बदलाव किया. रिपोर्ट के मुताबिक, इस बदलाव में एक न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह भी ली गई थी. मकसद था ऐसा नाम तैयार करना, जो भारतीय दर्शकों के बीच ज्यादा आकर्षण पैदा करे और शो की अलग पहचान बनाए.
इसी सोच के साथ बिग ब्रदर का नाम बदलकर बिग बॉस रखा गया. ये कोई मामूली बदलाव मामूली नहीं था, ये असल नाम से लगभग 50 फीसदी अलग था. इसके बाद 'बिग बॉस' भारतीय टेलीविजन पर एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा. अब जल्द ही, सलमान खान के रियलिटी टीवी शो का 20वां सीजन प्रीमियर के लिए तैयार हो रहा है. इतना ही नहीं, नेशनल बिग बॉस के अलावा अलग-अलग रीजनल वर्शन भी ये शो बहुत सफल रहे हैं, जिनके कई सीजन आए हैं और जिन्हें उन राज्यों की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों ने होस्ट किया है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बानिज्य एशिया और Endemol Shine India के फाउंडर और ग्रुप CEO दीपक धर ने हाल ही में इस बारे में बात की है. उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताया कि 'बिग बॉस' कैसे बना. उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने डच ओरिजिनल शो 'बिग ब्रदर' से अलग एक टाइटल फाइनल किया. दीपक ने कहा, 'उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती नाम बदलने के लिए अप्रूवल पाना था. उस समय लोग हैरान थे कि जब मैंने इस शो के राइट्स खरीदने के लिए पहले ही मोटी रकम चुका दी थी, तो अब मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूं'
सुचिन मेहरोत्रा से बातचीत के दौरान दीपक धर ने बताया, 'मैंने बिग बॉस नाम रखने के लिए काफी संघर्ष किया. मैं चाहता था कि यह सुनने में थोड़ा इंडियन लगे. जैसा कि आप जानते हैं, 'बॉस' भारत में बोलचाल की भाषा का एक बहुत कॉमन शब्द है और 'बिग बॉस' ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम ऑफिस, घर और दोस्तों-परिवार के बीच भी अक्सर करते हैं. ऐसे में मैं असल में ऐसा नाम चाहता था, जो भारत में इस फ्रैंचाइज़ी को एनर्जी दे. फिर आखिरकार काफी हिचकिचाहट के बाद, नाम के लिए सब मान गए.'
इतना ही नहीं, बिग बॉस का नाम रखने के लिए और टाइटल को बेहतर बनाने के लिए एक न्यूमरोलॉजिस्ट की भी मदद ली गई. जिससे शो की पक्की कामयाबी सुनिश्चित हो सके. इस बारे में उन्होंने कहा, 'मैं थोड़ा अंधविश्वासी हूं...ऐसे में शो को कामयाब बनाने के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की. इसलिए, मैंने स्पेलिंग में बदलाव करने के बारे में सोचा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जानने वाले किसी व्यक्ति ने मुझे बताया था कि इससे काफी मदद मिल सकती है. और अब मैं ये कह सटा हूं कि शायद यह काम कर गया. इसलिए, हमने वह 'Bigg' बदलाव किया था.'
उन्होंने ये भी कहा, 'मैं नहीं चाहता था कि यह शो बस बाहर से लाई हुई चीज जैसा लगे. अगर आप इंडियन वर्जन को UK वर्जन से तुलना करेंगे, तो सांस्कृतिक रूप से दोनों में बहुत फ़र्क है. ऐसे में हमने इसे इस तरह से बनाने की कोशिश की है कि लोगों को ऐसा लगे जैसे वे अपने पड़ोसी के घर के अंदर झांक रहे हों. और हमने इसे प्राइम टाइम पर दिखाया.'
बता दें कि भारत में 'बिग बॉस' की शुरुआत साल 2006 में हुई. सबसे पहले सोनी टीवी पर इसे प्रसारित किया गया और पहले सीजन के होस्ट अरशद वारसी थे. वहीं, पहले शो के विनर बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय थे. हालांकि, शुरुआती सीजन में इसे ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिली. फिर जब साल 2007 में शिल्पा शेट्टी की 'बिग ब्रदर' में जीत मिली. उसके बाद 2010 में सलमान खान के होस्ट बने. फिर इस शो ने भारतीय टेलीविजन पर इतिहास रच दिया. साथ ही सलमान की होस्टिंग ने इस शो को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया.