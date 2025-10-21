Advertisement
सलमान खान ने दिवंगत एक्टर असरानी को किया याद, यूं दी श्रद्धांजलि, कहा- 'हंसी के....'

Salman Khan Post on Asrani Death: बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार गोवर्धन असरानी (Govardhan Asrani) ने 84 साल की उम्र में 20 अक्टूबर को दुनिया को अलविदा कह दिया है. हाल ही में सलमान खान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 21, 2025, 10:49 PM IST
Salman Khan Post on Asrani Death: हिंदी सिनेमा की दुनिया से एक युग समाप्त हो गया. हास्य और संवेदनशीलता का अनोखा संगम कहे जाने वाले गोवर्धन असरानी, जिन्हें प्यार से सब 'असरानी जी' ने नाम से जानते थे, अब हमारे बीच नहीं रहे. सोमवार दोपहर 84 वर्ष की आयु में उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में अंतिम सांस ली. लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे असरानी के निधन के फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

350 से ज्यादा फिल्मों में किया अभिनय
असरानी जी सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि हिंदी फिल्मों की आत्मा थे. जिन्होंने हंसी को कभी हल्कापन नहीं, बल्कि जीवन की गहराई के रूप में पेश किया. उन्होंने अपने पांच दशक के लंबे करियर में 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और हर किरदार में एक सच्चा इंसान झलकता था. 1975 की सुपरहिट फिल्म 'शोले' में उनका 'अरे ओ सांभा!' वाला जेलर बनना आज भी भारतीय पॉप कल्चर का हिस्सा है.

सलमान खान ने दी श्रद्धांजलि
सलमान खान, अक्षय कुमार, आमिर खान और मनोज बाजपेयी जैसे सितारे ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. सलमान ने श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर लिखा, 'असरानी जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ. हंसी की सच्ची किंवदंती. RIP.' मनोज बाजपेयी ने यह कहते हुए याद किया, 'उनके साथ 'दस तोला' में काम करना सौभाग्य था. उनकी विनम्रता और हास्यबुद्धि प्रेरणा देती रहेगी.'

सांताक्रूज श्मशान घाट में होगा अंतिम संस्कार
असरानी जी के प्रबंधक बाबूभाई थिबा ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार सांताक्रूज श्मशान घाट में किया गया. उनके परिवार में पत्नी मंजू असरानी, बहन और भतीजा हैं. दंपति की कोई संतान नहीं थी. 'भूल भुलैया', 'धमाल', 'ऑल द बेस्ट' और 'बंटी और बबली 2' कुछ फिल्में हैं जहां ने नई पीढ़ी को भी अपनी अदाकारी से हंसाया. लेकिन असरानी जी की सबसे बड़ी विरासत उनके संवाद नहीं, लेकिन उनकी आत्मीय मुस्कान रही, जिसने हर दर्शक के दिल में जगह बनाई.

उनके जाने ने हंसी को थोड़ा रुकवा दिया है, लेकिन असरानी जी का दिल मानवीय हास्य और उनके काम आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बने रहेंगे, क्योंकि असली कलाकार वही होता है, जो जाने के बाद भी मुस्कान छोड़ जाए.

