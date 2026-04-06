Maatrubhumi रिलीज से पहले सलमान खान का पोस्ट वायरल, कैप्शन में इसे बताया अपना ‘सुख’, मिनटों में इंटरनेट पर वायरल

एक्टर सलमान खान की तीन बड़ी फिल्में जल्द ही रिलीज होने वाली हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ (Maatrubhumi: May War Rest In Peace) है, जिसका पहले 'बैटल ऑफ गलवान' टाइटल तय किया गया था. वहीं साल के आखिर तक दो और रिलीज की डेट सामने आ जाएगी, जिसमें किक 2 और शाहरुख खान के साथ ‘टाइगर वर्सेस पठान’ का नाम में शामिल है. इसी बीच भाईजान ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक नया पोस्ट शेयर किया है, जिसने फैंस का दिल छू लिया है.

सलमान खान ने अपने इस नए पोस्ट में कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो काफी फन करते हुए नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट को उन्होंने देर रात शेयर किया था, जो मिनटों में वायरल हो गया. इस फोटो सीरीज पोस्ट में उन्होंने प्यारा सा कैप्शन ‘मेरा सुख’ लिखा है.

जानवरों के लिए सलमान खान का प्यार

जानवरों के प्रति अपने गहरे लगाव के लिए जाने जाने वाले सलमान खान हमेशा से अपने पालतू जानवरों के लिए अपना प्यार जाहिर करते रहे हैं. पिछले कुछ सालों में, उनके पास कई डॉग्स रहे हैं जो उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए, जिनमें माइसन, मायलव और मायजान शामिल हैं. उनके नए साथी 'सुख' ने भी उनकी जिंदगी में वही खास जगह बना ली है, जिससे एक्टर की अपने पेट्स को परिवार की तरह मानने की पुरानी परंपरा जारी है.

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‘सुख’ के लिए प्यार

सलमान खान अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए काफी मशहूर हैं. वहीं उनके प्यारे और स्नेह से भरपूर रुप को देखने के बाद फैंस खुश हो जाते हैं. हाल ही में उन्होंने एक फोटो सीरीज को अपलोड किया है, जिसमें वो शरमाते और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों में उनका अलग रुप झलक रहा है, जिसमें वो अपने बेटे सुख के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं. शांत पल हो या मस्ती से भरपूर, इन फोटोज में सलमान खान की मुस्कान को किसी के लिए भी नजरअंदाज कर पाना मुश्किल है.

सलमान खान का सबसे अलग रुप

एक्टर की इस ऑफ स्क्रीन झलक को देखने के बाद उनके फैंस ने पोस्ट पर कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, ‘भाईजान गोल्स, भाई की झलक सबसे अलग’ और कई लोगों ने अपने फेवरेट हीरो के लिए प्यार दिखाते हुए हार्ट इमोजी का इस्तेमाल किया. आजकल की इस चकाचौंध भरी फिल्मों और रेड कार्पेट की दुनिया में, सलमान खान की ये फोटो अपनी सादगी के लिए काफी फेमस हो रही है. वो कहते हैं ना कि कभी-कभी, दिल जीतने के लिए बस एक शांत रिश्ता और एक सच्चा पल ही काफी होता है.

सलमान खान का वर्कफ्रंट

सलमान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें ट्रेंड का हिस्सा बनने के लिए किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा प्यार, ढेर सारी सच्चाई और ‘मेरा सुख’ का गाना ही काफी है. काम की बात करें तो, सलमान खान अब 'मातृभूमि: मे वार रेस्ट इन पीस' में नजर आएंगे, जिसे सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमान खान ने प्रोड्यूस किया है और अपूर्व लाखिया इसके डायरेक्टर हैं. ये फिल्म बहादुरी, त्याग और हिम्मत की एक सच्ची कहानी पेश करने का वादा करती है. फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम रोल में हैं.