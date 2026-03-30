सलमान खान ने नए प्रोजेक्ट का किया ऐलान, दिल राजू संग मिलाया हाथ, बोले- दिल दिमाग जिगर से इस अप्रैल...

Salman Khan ने अपनी नई फिल्म का ऐलान इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर कर किया. एक्टर का ये आना वाला प्रोजेक्ट दिल राजू और वामपी पेडपल्ली के साथ है. इस फोटो में सलमान वामसी के साथ कैमरे के सामने पोज देते हुए नजर आ रहे हैं.
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Salman Khan New Film Announced: सलमान खान ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है.एक्टर इस नई फिल्म का नाम तो अनाउंस नहीं किया. लेकिन, जिस प्रोड्यूसर के साथ नए प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है उनके साथ फोटो जरूर शेयर की है.इस फोटो में सलमान दिल राजू के साथ मुस्कुराते हुए पोज देते नजर आ रहे हैं.
सलमान खान का नया प्रोजेक्ट
इस फोटो को शेयर कर सलमान खान ने लिखा- 'दिल दिमाग जिगर से इस अप्रैल दिल राजू के साथ.इस पोस्ट में दबंग खान ने हैशटैग में कुलदीप राठौर और राफी कजी का भी नाम लिखा. कहा जा रहा है कि सलमान की इस अपकमिंग फिल्म का टाइटल अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है इस वजह से इसे अभी के लिए SVC63 नाम दिया गया है. नई फिल्म के ऐलान के साथ ही भाईजान के फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं.'
आ रही है ये मूवी
सलमान के इस पोस्ट के साथ ही प्रोडक्शन बैनर श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने भी दबंग स्टार के साथ अपने कोलैबोरेशन का ऐलान कर दिया है.इन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा- 'सलमान खान एक ऐसी प्रतिभा जिसने दुनिया भर के दर्शकों को अनगिनत यादगार पल दिए हैं.अब हमारे ब्लॉकबस्टर फिल्म निर्माता वामसी पेडिपल्ली के स आथ SVC63 के लिए हाथ मिलाया है.'
अगले साल हो सकती है रिलीज
जानकारी के मुताबिक ये फिल्म अगले साल ईद 2027 में रिलीज हो सकती है. लेकिन, इसे लेकर अभी तक किसी भी तरह की कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है. ये फिल्म अप्रैल में फ्लोर पर जाएगी और कई देशों में इसकी शूटिंग होगी. इसके साथ ही इसमें काफी ज्यादा VFX का भी इस्तेमाल किया जाएगा.
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