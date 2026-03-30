Advertisement
trendingNow13158885
Hindi Newsबॉलीवुडसलमान खान ने नए प्रोजेक्ट का किया ऐलान, दिल राजू संग मिलाया हाथ, बोले- दिल दिमाग जिगर से इस अप्रैल...

सलमान खान ने नए प्रोजेक्ट का किया ऐलान, दिल राजू संग मिलाया हाथ, बोले- दिल दिमाग जिगर से इस अप्रैल...

Salman Khan ने अपनी नई फिल्म का ऐलान इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर कर किया. एक्टर का ये आना वाला प्रोजेक्ट दिल राजू और वामपी पेडपल्ली के साथ है. इस फोटो में सलमान वामसी के साथ कैमरे के सामने पोज देते हुए नजर आ रहे हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 30, 2026, 01:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान के नए प्रोजेक्ट का ऐलान
सलमान खान के नए प्रोजेक्ट का ऐलान

Salman Khan New Film Announced: सलमान खान ने अपनी नई फिल्म का ऐलान कर दिया है.एक्टर इस नई फिल्म का नाम तो अनाउंस नहीं किया. लेकिन, जिस प्रोड्यूसर के साथ नए प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है उनके साथ फोटो जरूर शेयर की है.इस फोटो में सलमान दिल राजू के साथ मुस्कुराते हुए पोज देते नजर आ रहे हैं.

सलमान खान का नया प्रोजेक्ट

इस फोटो को शेयर कर सलमान खान ने लिखा- 'दिल दिमाग जिगर से इस अप्रैल दिल राजू के साथ.इस पोस्ट में दबंग खान ने हैशटैग में कुलदीप राठौर और राफी कजी का भी नाम लिखा. कहा जा रहा है कि सलमान की इस अपकमिंग फिल्म का टाइटल अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है इस वजह से इसे अभी के लिए SVC63 नाम दिया गया है. नई फिल्म के ऐलान के साथ ही भाईजान के फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

आ रही है ये मूवी

सलमान के इस पोस्ट के साथ ही प्रोडक्शन बैनर श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने भी दबंग स्टार के साथ अपने कोलैबोरेशन का ऐलान कर दिया है.इन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा-  'सलमान खान एक ऐसी प्रतिभा जिसने दुनिया भर के दर्शकों को अनगिनत यादगार पल दिए हैं.अब हमारे ब्लॉकबस्टर फिल्म निर्माता वामसी पेडिपल्ली के स आथ SVC63 के लिए हाथ मिलाया है.'

अगले साल हो सकती है रिलीज

जानकारी के मुताबिक ये फिल्म अगले साल ईद 2027 में रिलीज हो सकती है. लेकिन, इसे लेकर अभी तक किसी भी तरह की कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है. ये फिल्म अप्रैल में फ्लोर पर जाएगी और कई देशों में इसकी शूटिंग होगी. इसके साथ ही इसमें काफी ज्यादा VFX का भी इस्तेमाल किया जाएगा.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Salman Khan

Trending news

कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
Srinivas Louis Arrest
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
kerala election 2026
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
Pakistan
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
crime news
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
Census 2027
शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
Live: संसद में हंगामा! OBC सूची से मुस्लिमों को हटाने की मांग पर विवाद, विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट
Parliament budget session
Live: संसद में हंगामा! OBC सूची से मुस्लिमों को हटाने की मांग पर विवाद, विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
ये मछली का चुनाव है? ममता के दावे पर भाजपा के CM मैदान में, सबसे ज्यादा हम खाते हैं
West Bengal Election 2026
ये मछली का चुनाव है? ममता के दावे पर भाजपा के CM मैदान में, सबसे ज्यादा हम खाते हैं
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
AIR INDIA
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
सम्राट संप्रति की कहानी! जिनके नाम का संग्रहालय लॉन्‍च करने गुजरात जा रहे PM मोदी
PM Modi
सम्राट संप्रति की कहानी! जिनके नाम का संग्रहालय लॉन्‍च करने गुजरात जा रहे PM मोदी