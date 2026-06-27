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सलमान खान छोड़ रहे अपना पुराना घर ‘गैलेक्सी अपार्टमेंट्स’? किस नए ठिकाने पर शिफ्ट होने जा रहा है खान परिवार

Salman Khan Galaxy Apartment: लगातार मिल रही धमकियों और सिक्योंरिटी रिजन की वजह से क्या बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपना आइकॉनिक घर ‘गैलेक्सी अपार्टमेंट्स’ छोड़ने वाले हैं? बांद्रा में उनके नए 6 मंजिला आलीशान घर को हरी झंडी मिल गई है. चलिए बताते हैं आखिर क्या है सच्चाई और कहां शिफ्ट हो रहा खान परिवार?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 27, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:45 PM IST
सलमान खान छोड़ रहे अपना पुराना घर ‘गैलेक्सी अपार्टमेंट्स’? किस नए ठिकाने पर शिफ्ट होने जा रहा है खान परिवार
Image Credit: Salman Khan Galaxy ApartmentSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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