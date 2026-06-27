/सलमान खान छोड़ रहे अपना पुराना घर ‘गैलेक्सी अपार्टमेंट्स’? किस नए ठिकाने पर शिफ्ट होने जा रहा है खान परिवार

Salman Khan Galaxy Apartment: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जल्द ही अपने सबसे पसंदीदा और मशहूर घर ‘गैलेक्सी अपार्टमेंट्स’ को अलविदा कह सकते हैं. खबर है कि वे बांद्रा इलाके में ही बने एक नए और बेहद आलीशान घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान के इस नए घर को बनाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. उनके परिवार ने इस जगह को बहुत पहले ही पसंद कर लिया था, लेकिन कुछ सरकारी मंजूरियों की वजह से काम रुका हुआ था. अब इस नए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी इजाजत मिल चुकी है.
इस नए आलीशान घर को बनाने की शुरुआत के पीछे सिक्योंरिटी रिजन को सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है. दरअसल, पिछले कुछ समय से सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. सुरक्षा एजेंसियों ने भी उन्हें सलाह दी थी कि ‘गैलेक्सी अपार्टमेंट्स’ में रहना अब उनके लिए पूरी तरह सिक्योर नहीं है, क्योंकि वहां सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम करने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं. इसी वजह से अब उनका परिवार एक ऐसी जगह पर रहने की सोच रहा है, जहां वे सब पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकें. ऐसे में खबरें आ रही हैं वो जल्द नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं.
साथ ही बताया जा रहा है कि सलमान के नए और आलीशान घर को बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं. इस शानदार प्रोजेक्ट को 'सच डेवलपर्स' नाम की कंपनी संभाल रही है. आपको बता दें कि इस बहुमंजिला बिल्डिंग के निर्माण के लिए बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (बीएमसी) ने अक्टूबर 2025 में ही अपनी शुरुआती हरी झंडी दे दी थी. इसे कागजी और तकनीकी भाषा में 'इंटिमेशन ऑफ डिसअप्रूवल' कहा जाता है. इस मंजूरी के मिलने के बाद से ही जमीन पर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने की कागजी कार्रवाई काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसका खान परिवार लंबे समय से इंतजार कर रहा था.
ताकि जल्द से जल्द काम शुरू कराया जा सके. इस नई छह मंजिला आलीशान बिल्डिंग को बांद्रा के चिम्बाई इलाके में समंदर के ठीक सामने बनाया जाएगा. इस आलीशान घर में ग्राउंड फ्लोर के साथ-साथ गाड़ियों को खड़ी करने के लिए एक शानदार स्टिल्ट पार्किंग भी बनाई जाएगी. इस पूरी बिल्डिंग का कुल कवर्ड एरिया लगभग 1,014 स्क्वायर मीटर बताया जा रहा है. सलमान खान के परिवार ने इस कीमती प्लॉट को साल 2011 में ही खरीद लिया था, जो उनकी मां के नाम पर रजिस्टर्ड है. अब जाकर इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम तेजी पकड़ रहा है, जिसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा.
सलमान खान के इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी रुकावट कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी 'सीआरजेड' की मंजूरी थी. समंदर के किनारे होने की वजह से 'महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी' यानी 'एमसीजेएमए' की इजाजत मिलना बहुत जरूरी था. आखिरकार 16 जून को ये मंजूरी मिल गई है. इस बड़ी परमिशन के मिलने के बाद अब इस आलीशान बिल्डिंग के बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है. जैसे ही ये बेहद सिक्योर और शानदार इमारत बनकर तैयार होगी, बॉलीवुड स्टार सलमान खान अपने पूरे परिवार के साथ यहां शिफ्ट हो जाएंगे. अब इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ेगा.
सलमान खान के मौजूदा घर ‘गैलेक्सी अपार्टमेंट्स’ के बाहर साल 2024 में दो बाइक सवारों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी. इस डरावनी घटना के बाद सरकार ने सलमान खान की सिक्योरिटी को तुरंत बढ़ाते हुए ‘वाई प्लस’ कैटेगरी का कर दिया था. इतना ही नहीं, गैलेक्सी अपार्टमेंट की जिस बालकनी में आकर सलमान अपने फैंस का हाथ हिलाकर शुक्रिया करते हैं, वहां भी सिक्योरिटी के लिए मजबूत बुलेटप्रूफ ग्लास लगा दिया गया है. हालांकि, इस नए घर में शिफ्ट होने को लेकर अभी तक सलमान या उनकी टीम की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है.