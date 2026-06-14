Salman Khan New Look Viral: हाल ही में ‘लगान’ फिल्म के 25 साल पूरे होने की खुशी में एक शानदार पार्टी रखी गई थी. इस इवेंट में बॉलीवुड के ‘भाईजान’ यानी सलमान खान ने जैसे ही एंट्री मारी, सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं. वहां सलमान खान और आमिर खान को एक साथ देखा गया, जिसने पुरानी यादें ताजा कर दीं. लेकिन इस पूरी शाम की सबसे बड़ी चर्चा दोनों सितारों के मिलने की नहीं, बल्कि सलमान खान के एकदम अनोखे और नए लुक की रही.
सलमान खान इस इवेंट में बेहद छोटे बालों यानी ‘बज-कट’ हेयरस्टाइल में पहुंचे थे, साथ ही उनकी हल्की दाढ़ी उनके लुक को और भी ज्यादा दमदार बना रही थी. उन्हें देखकर फैंस ही नहीं बल्कि वहां मौजूद सेलिब्रिटीज भी हैरान रह गए. सलमान पहले से कहीं ज्यादा फिट और मस्कुलर नजर आ रहे थे. सोशल मीडिया पर लोग तुरंत ये कयास लगाने लगे कि उनका ये नया अवतार डायरेक्टर वमशी पैदीपल्ली की आने वाली फिल्म ‘SVC63’ के लिए बताया जा रहा है.
LATEST: Salman Khan and Aamir Khan in one frame... and hold on, is that really #SalmanKhan ?
The transformation is unbelievable. If this is the #SVC63 avatar, the box office is about to witness absolute carnage. The aura is unmatched, the presence is commanding, and the… pic.twitter.com/ZF7JY5DfjE
— BeingXSohail (@BeingSohail__) June 13, 2026
इवेंट की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. सलमान खान का ये बदला हुआ रूप देखकर लोग हैरान हैं. दोनों खान यानी सलमान खान और आमिर खान को एक साथ देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. एक यूजर ने लिखा, ‘सलमान और आमिर एक ही फ्रेम में हैं. जरा रुकिए, क्या ये वाकई सलमान हैं? ये चेंज सचमुच हैरान करने वाला है. अगर ये फिल्म ‘एसवीसी63’ का लुक है, तो बॉक्स ऑफिस पर तूफान आना तय है’.
इवेंट से सामने आए वीडियो में एक और मजेदार चीज देखने को मिली. सलमान खान की फिटनेस देखकर खुद 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कमेंट किया, 'आमिर खान भी सलमान के सिक्स पैक एब्स को देखने से खुद को रोक नहीं पाए. सलमान की फिटनेस ने आमिर को भी हैरान कर दिय'. वहीं एक वीडियो में करीना कपूर खान भी सलमान के इस लुक को देखकर चौंकती हुई नजर आईं.
सुपरस्टार सलमान खान के इस लुक की चर्चा उनकी एक आने वाली फिल्म को लेकर हो रही है. इस साल मार्च में उन्होंने नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर वमशी पैदीपल्ली के साथ एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा की थी. फिलहाल इस फिल्म का नाम फाइनल नहीं हुआ है. इसलिए अभी इसे टेंपरेरी फोम से ‘एसवीसी63’ कहा जा रहा है. ये ‘श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स’ बैनर की 63वीं फिल्म है. फैंस भाईजान के इस नए अवतार को इसी अनटाइटल्ड फिल्म से जोड़कर देख रहे हैं.
इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस नयनतारा लीड रोल में दिखाई देंगी. ये पहला मौका होगा जब सलमान खान और नयनतारा एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. फैंस इस फ्रेश जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. हालांकि, अभी ये साफ होना बाकी है कि सलमान का ये दमदार लुक इसी फिल्म के लिए है या इसके पीछे कोई और ही ट्विस्ट है. अब बस दर्शकों को इस नई जोड़ी के धमाके का इंतजार है.