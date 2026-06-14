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सलमान खान के नए लुक ने उड़ाए सबके होश! फैंस को याद आए ‘तेरे नाम’ वाले ‘राधे भैया’; VIDEO वायरल

Salman Khan New Look Viral: आमिर खान की फिल्म ‘लगान’ के 25 साल पूरे होने के मौके पर सुपरस्टार सलमान खान बिल्कुल नए और हैरान कर देने वाले लुक में नजर आए. उनके छोटे बाल और गजब की फिटनेस देखकर फैंस के साख-साथ खुद आमिर खान भी दंग रह गए. आखिर क्या है इस लुक के पीछे की असली वजह?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 14, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:19 AM IST
सलमान खान के नए लुक ने उड़ाए सबके होश! फैंस को याद आए ‘तेरे नाम’ वाले ‘राधे भैया’; VIDEO वायरल
Image Credit: Salman Khan New Look Viral

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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