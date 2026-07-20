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सलमान खान के चेहरे की झुर्रियों ने बढ़ाई फैंस की चिंता, भाईजान ने नई तस्वीरों से उड़ाए होश; बोले- 'आप लोगों की तबीयत कैसी है?'

Salman Khan New Post: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हाल ही में मुंबई के एक इवेंट में नजर आए थे. इस दौरान उनकी सेहत को लेकर फैंस काफी चिंतित हो गए थे. सोशल मीडिया पर उनकी तबीयत को लेकर चर्चा होने लगी थी. इसी बीच भाईजान ने एक पोस्ट शेयर कर हर किसी के होश उड़ा दिए.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 20, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:53 AM IST
सलमान खान के चेहरे की झुर्रियों ने बढ़ाई फैंस की चिंता, भाईजान ने नई तस्वीरों से उड़ाए होश; बोले- 'आप लोगों की तबीयत कैसी है?'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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