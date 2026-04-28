सलमान खान की फिल्म में राजपाल यादव की एंट्री, भाईजान के राइट हैंड बनकर करेंगे धमाका, शूटिंग शुरू

Rajpal Yadav in Salman Khan Movie: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपना वादा आखिरकार पूरा कर दिया है. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव ने शेयर किया था कि वह पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं. इसके बाद सलमान खान उनकी मदद के लिए आगे आए और उन्हें अपनी फिल्म में रोल ऑफर किया. हालांकि, सलमान खान ने यह नहीं बताया था कि अपनी किस फिल्म में वह राजपाल यादव को लेने वाले हैं, लेकिन अब खुलासा हो गया है. सलमान खान और वामशी पेडिपल्ली की अगली फिल्म में राजपाल यादव की एंट्री हो गई है. सलमान खान की इस फिल्म का डायरेक्शन वामशी पेडिपल्ली कर रहे हैं और इसके प्रोड्यूसर दिल राजू हैं. अब इस फिल्म में राजपाल यादव भी शामिल हो गए हैं.

सलमान खान ने किया राजपाल यादव को साइन

सलमान खान ने अपनी अगली फिल्म में एक अहम रोल निभाने के लिए राजपाल यादव को साइन किया है. बताया जा रहा है कि इसमें राजपाल यादव की ऑफिशियल एंट्री हो गई है. इतना ही नहीं, राजपाल यादव ने अपने हिस्से की शूटिंग भी शुरू कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजपाल यादव को सलमान खान के करीबी का किरदार मिला है.

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फिल्म में राजपाल यादव का अहम किरदार

हाल ही में आई बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान ने इस एक्शन से भरपूर एंटरटेनर फिल्म में एक अहम भूमिका के लिए एक्टर राजपाल यादव को चुना है. राजपाल फिल्म में भाईजान के राइट हैंड का किरदार प्ले करेंगे. इस फिल्म में सलमान खान और राजपाल यादव की काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी. यह किरदार फिल्म के सबसे अहम किरदारों में से एक है और इसके लिए राजपाल को उनकी काबिलियत को देखते हुए चुना गया है. भाईजान, राजपाल को काफी पसंद करते हैं और उन्हें लगता है कि इस किरदार के लिए राजपाल एकदम सही हैं.

राजपाल यादव ने शुरू की फिल्म की शूटिंग

वहीं, शुरुआत में उम्मीद थी कि राजपाल मई महीने में फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे, लेकिन सोर्स की मानें तो एक्टर 27 अप्रैल से ही फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. इस रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से बताया गया कि राजपाल सलमान के साथ फिर से काम करने को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें पार्टनर और मुझसे शादी करोगी जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं. इस फिल्म में भी राजपाल यादव का किरदार काफी अनोखा है और उनका कॉमिक अंदाज फैंस को हंसा-हंसा कर लोटपोट कर देगा. सलमान खान की यह फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.