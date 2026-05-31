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Hindi Newsबॉलीवुडसलमान खान के ऑनस्क्रीन पिता, बिग बी के जीजा… 37 साल पहले किया ग्रैंड डेब्यू; अब इंडस्ट्री छोड़ भोपाल में कर रहे ये काम

सलमान खान के ऑनस्क्रीन पिता, बिग बी के जीजा… 37 साल पहले किया ग्रैंड डेब्यू; अब इंडस्ट्री छोड़ भोपाल में कर रहे ये काम

फिल्म ‘मैंने प्यार किया' से सलमान खान के साथ एक्टर राजीव वर्मा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म में वो भाईजान के पिता के रोल में नजर आए थे, जिसके बाद वो रातों रात इंडस्ट्री में पॉपुलर हो गए. लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली और भोपाल चले गए. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 31, 2026, 11:32 PM IST
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सलमान खान के ऑनस्क्रीन पिता, बिग बी के जीजा… 37 साल पहले किया ग्रैंड डेब्यू; अब इंडस्ट्री छोड़ भोपाल में कर रहे ये काम

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने फिल्म ‘बीवी हो तो ऐसी’ से साल 1988 में डेब्यू किया था. लेकिन पहली बार लीड एक्टर के रुप में वो फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ में भाग्यश्री के साथ नजर आए थे. इसी फिल्म से कई बॉलीवुड एक्टर्स ने अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसमें सलमान खान के साथ भाग्यश्री और खुद डायरेक्टर सूरज बड़जात्या का नाम शामिल है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी फिल्म से सलमान खान के पिता का किरदार निभाने वाले कलाकार राजीव वर्मा ने भी डेब्यू किया था. फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ के बाद रजीव वर्मा सलमान खान की फिल्म ‘दंबग’ में भी उनके पिता का रोल निभाते हुए दिखाई दिए थे. 

कई सुपरहिट फिल्मों में किया काम
सलमान खान और भाग्यश्री की तरह ही ये फिल्म राजीव वर्मा के करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई थी, उन्हें इस फिल्म से काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी. फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ के बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिसमें ‘हम आपके हैं कौन’, ‘हम साथ-साथ हैं’, ‘कोई मिल गया…’, ‘चलते-चलते’, ‘अंदाज’, ‘ये रास्ते हैं प्यार के’ और ‘हर दिल जो प्यार करेगा’ जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं. 

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इंडस्ट्री छोड़ शुरू किया बिजनेस 
सलमान खान और कई बड़ी हस्तियों के साथ सुपरहिट फिल्में देने के बाद अचानक ही रजीव वर्मा ने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया और मायानगरी को छोड़ दिया. एक्टिंग करियर से दूरे बनाने के बाद राजीव वर्मा ने भोपाल  में होटल का बिजनेस शुरू किया. लेकिन अब सालों बाद हाल में उन्होंने कई इंटरव्यू में अपने इंडस्ट्री छोड़ने के पीछे की वजह का खुलासा किया है. 

एक ही तरह के किरदार हुए ऑफर 
एक इंटरव्यू में राजीव वर्मा ने बताया कि ‘फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ में मैंने एक बिजनेसमैन का रोल किया था. लेकिन जब फिल्म हिट हुई, तो हर डायरेक्टर मुझे इसी तरह के किरदार में देखने लगा. जब किसी एक स्टार की इमेज एक खास किरदार से बन जाती है, तो लोग उसे तरह के किरदार में ही उन्हें देखना पसंद करते हैं. मुझे भी ऐसे ही रोल ऑफर होने लगे.’
 
एक ही रूटीन से हो गए थे बोर
राजीव ने आगे कहा, ‘फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे एक्टिंग करने में मजा नहीं आने लगा. मुझे लगा कि अब आगे मैं ये काम और नहीं करना चाहता. ये मुझे ऑफिस की नौकरी की तरह लगने लगा, जो मैं पहले किया करता था. बस यहां पेमेंट ज्यादा मिलता था. शुरुआत में मुझे मजा आता था. बाद में वो सब गायब हो गया, मुझे ये एक रूटीन सा लगना लगा. ‘

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बिजनेस के साथ ले रहे थिएटर का मजा
राजीव ने बताया कि फिल्मों के अलग-अलग रूटीन के चलते वो अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे और उन्हें अपने परिवार का याद आती थी. इसलिए उन्होंने एक्टिंग छोड़कर अपनी मेंटल पीस को चुना. राजीव अब थिएटर करते हैं, जिसे वो दिल से एंजॉय करते हैं. क्योंकि अब उन पर किसी भी प्रकार का आर्थिक दबाव नहीं है. राजीव इस समय भोपाल में एक छोटा सा होटल चला रहे हैं और अब उनके बच्चे भी सेटल हो गए हैं, इसलिए अब वो लाइफ के मजे ले रहे हैं.

दिलचस्प बात ये है कि राजीव वर्मा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के जीजा भी हैं. उन्होंने जया बच्चन की छोटी बहन रीता भादुड़ी से शादी की है. खबरों के मुताबिक, दोनों की लव स्टोरी फिल्म के सेट से शुरू हुई थी, जिसके बाद राजीव ने रीता से शादी करने का फैसला कर लिया था. 

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