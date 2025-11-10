MeToo के बावजूद, इंडस्ट्री की ये सच्चाई अब भी डरावनी, फिर सामने आया बॉलीवुड का डार्क ट्रूथ, Salman Khan की ऑनस्क्रीन भाभी ने किए अहम खुलासे

साल 1994 में सलमान खान की फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ माधुरी दीक्षित नजर आई थीं. वहीं इस फिल्म में सलमान खान की भाभी और माधुरी की बहन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने हाल ही में एक चौंका देने वाला खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने उस समय प्रोड्यूसर द्वारा दुर्व्यवहार को बताते हुए खुलकर बात की है. एक्ट्रेस रेणुका रविना टंडन को लेकर बताया कि कैसे एक टॉप एक्ट्रेस और बड़े फिल्मी परिवार से होने के बावजूद उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए सोचना पड़ता था.

प्रोड्यूसर ने रखा प्रस्ताव

एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने अपने बुरे एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताया कि ‘उस समय एक प्रोड्यूसर मेरे घर पर आया और मेरे लिए एक ऑफर रखा, और उसने मुझे बताया कि वो शादीशुदा है, लेकिन उसने मुझे एक बड़ी साड़ी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए कहा और मुझे अपने साथ रहने के लिए हर महीने स्टाइपेंड देने की बात की. जिसे सुनकर मैं और मेरी मां दंग रह गए.’

बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई

रेणुका ने आगे बात करते हुए बताया कि उन्होंने इस ऑफर को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो प्रोड्यूसर किसी अन्य एक्ट्रेस के पास भी गया. वहीं एक्ट्रेस ने बताया की ऐसा कर पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऐसी की बड़ी ताकत हैं, जो आपके लिए चीजें मुश्किल बना सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘कभी-कभी, जब आप किसी के ऑफर को ठुकरा देते हैं, तो वो लोग बदला लेने आते हैं और दूसरों से कहते हैं कि वे आपको ना लें. यही खतरा है. मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है. और जब आप उनके खिलाफ शिकायत करते हो तो, आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है. कभी -कभी तो आपके काम के पैसे भी नहीं मिलते हैं. ये एक ऐसा क्लब है, जो मिलकर पीड़ित को और ज्यादा परेशान करने की कोशिश करता है.’

#Metoo का असर हुआ खत्म

रेणुका ने इंडस्ट्री के डार्क ट्रुथ के बारे में बात करते हुए बताया कि #Metoo का इफेक्ट अब बहुत ही कम हो गया है उन्होंने कहा, ‘समस्या यह है कि MeToo आंदोलन के बाद, आरोपी 5-6 साल बाद सब कुछ भूलकर बहुत अच्छे से अपने काम को करने लगे हैं. और अगर आप किसी पर आरोप लगाते हैं और पुलिस केस जैसा कोई बैकअप नहीं होता, तो लोग आरोप साबित न करने के लिए आप पर ही सवाल उठाते हैं.’