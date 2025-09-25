सालों तक एक खतरनाक बीमारी से जूझते रहे सलमान खान, बेइंतहा होता दर्द, बोले- ‘सुसाइडल डिजीज...’

Salman Khan Trigeminal Neuralgia: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हाल ही में अमेजन प्राइम के शो ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ में नजर आए. ये शो का पहला एपिसोड था, जिसमें सलमान के साथ उनके पुराने दोस्त और एक्टर आमिर खान भी पहुंचे. शो में सलमान ने पहली बार अपनी पर्सनल लाइफ और हेल्थ से जुड़े कुछ राज खोले. उन्होंने बताया कि सालों पर वे बेहद एक गंभीर बीमारी ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया से जूझ रहे थे.

उन्होंने बताया कि उस बीनारी ने उनकी जिंदगी को काफी मुश्किल बना दिया था. सलमान ने बताया कि इस बीमारी के चलते उन्हें 7 साल से ज्यादा समय तक दर्द सहना पड़ा. उनका दर्द हर 4-5 मिनट में उठता था और अचानक से चेहरे पर तेज झटका जैसा महसूस होता था. उन्होंने बताया कि ये दर्द इतना खतरनाक होता था कि इंसान इसे सह नहीं पाता. सलमान ने इसे 'सुसाइडल डिजीज' भी कहा, क्योंकि दर्द झेलना मुश्किल होता था.

खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे सलमान खान

इसके चलते उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बेहद मुश्लिक हो गई थी. सुपरस्टार ने बताया कि इस दर्द की वजह से वे नॉर्मल काम भी आसानी से नहीं कर पाते थे. नाश्ता करने में ही डेढ़ घंटे लग जाते थे. सलमान ने कहा कि ऑमलेट जैसा सिंपल खाना भी चबाना मुश्किल हो जाता था. उन्हें मजबूरन खुद को दर्द सहकर खाना पड़ता था, ताकि शरीर को एनर्जी मिल सके. ये दौर उनके लिए बेहद तकलीफदेह और धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहा.

2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, हीरो ने तोड़ दिए थे अपनी ही सुपरहिट फिल्मों के रिकॉर्ड, अब सीक्वल पर आया बड़ा अपडेट

शराब पीने के बाद होता था बेइंतहा दर्द

शो में सलमान ने ये भी बताया कि इस दर्द को सहने के लिए वे काफी दवाइयां लेते थे. उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें लगा कि ये दांत का कोई मसला है, इसलिए करीब 750 mg तक की पेनकिलर खाते थे. लेकिन बाद में डॉक्टरों ने बताया कि ये नर्व की परेशानी है. सलमान ने याद किया कि जब वे शराब पीते, तो दर्द और भी बढ़ जाता था, तब जाकर असली वजह का पता चला. सलमान ने 2007 की अपनी फिल्म ‘पार्टनर’ का एक वाकया भी शेयर किया.

शूटिंग में भी होती थी खूब परेशानी

उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान जब एक्ट्रेस लारा दत्ता ने उनके चेहरे से बाल हटाया, तो उन्हें अचानक ऐसा दर्द हुआ जैसे बिजली का झटका लगा हो. उसी समय उन्हें अहसास हुआ कि ये परेशानी गहरी है. यही वो पल था जब उनकी बीमारी के लक्षण सामने आने लगे थे. हालांकि, सलमान ने फैंस को ये भी भरोसा दिलाया कि अब उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है. उन्होंने बताया कि अब भी उन्हें एनेयुरिज्म और आर्टेरियोवेनस मॉलफॉर्मेशन जैसी कुछ हेल्थ इशू हैं, लेकिन वे इनसे लड़ना जानते हैं.

सलमान खान की आने वाली फिल्म

सलमान का मानना है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर चुनौती का सामना करना चाहिए. बता दें, इन दिनों सलमान खान रियलीटी शो 'बिग बॉस 19' होस्ट करने के साथ-साथ अपने मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं, जिसकी शूटिंग अब मुंबई में शुरू होने वाली है. इस फिल्म को लेकर सलमान के फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और इसके बड़े पर्दे पर आने का वेट कर रहे हैं.