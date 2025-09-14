15 साल के इस सिंगर के कायल हुए सलमान खान, कौन है जोनस कोनर? गाने में दर्द को खूबसूरती से किया बयां

Who is singer Jonas Conner: बॉलीवुड के सबसे चहेते सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्मों से जितने चर्चा में रहते हैं, उतने ही अपने सोशल मीडिया पोस्ट से भी लोगों का दिल जीतते रहते हैं. इन दिनों उनकी आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है. इस बीच उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. ये पोस्ट किसी फिल्म, इवेंट या प्रमोशन से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक 15 साल के टीनएज सिंगर को लेकर है.

सलमान ने रविवार को अपने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें जोनस कोनर नाम का एक युवा सिंगर गिटार बजाते नजर आ रहा है. इस तस्वीर से ज्यादा ध्यान सलमान के कैप्शन ने खींचा.

15 साल के इस सिंगर के कायल हुए सलमान खान

Add Zee News as a Preferred Source

सलमान ने कैप्शन में लिखा, ''मैंने कभी किसी 15 साल के बच्चे को अपने दर्द को इतनी खूबसूरत तरीके से बयां करते नहीं देखा. भगवान तुम्हारा भला करे, जोनस कोनर. बार-बार सुन रहा हूं, 'फादर इन ए बाइबल', 'पीस विथ पेन', 'ओह अप्पालाचिया.' ''

कौन है जोनस कोनर?

बता दें कि 'फादर इन ए बाइबल', 'पीस विथ पेन', और 'ओह अप्पालाचिया' वो गाने हैं जो जोनस कोनर ने गाए हैं और इनमें अपना दर्द और भावनाएं गहराई से बताई हैं. सलमान ने पोस्ट में अपने फॉलोअर्स और बाकी लोगों से जरूरी अपील भी की. उन्होंने कहा, ''अगर ऐसे बच्चों को न सपोर्ट किया तो फिर क्या किया? भाइयों और बहनों! ये गाने अंग्रेजी में हैं, लेकिन हमारे यहां भी ऐसे ही टैलेंटेड बच्चे हैं. उन्हें प्रोत्साहित करो, उनका शोषण मत करो.''

वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान 'बैटल ऑफ गलवान' फिल्म में नजर आएंगे. इस फिल्म की शूटिंग लद्दाख में जारी है. इस फिल्म की कहानी साल 2020 में भारत-चीन सरहद पर हुई झड़प पर आधारित है. इस झड़प में भारत के 20 सिपाही शहीद हो गए थे. वहीं चीन का भी नुकसान हुआ था. फिल्म में सलमान सेना के जवान के किरदार में हैं. इस रोल को निभाने के लिए उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग ली.