स्टेज पर सलमान खान की आंखें हुई नम, धर्मेंद्र को बताया पिता समान, बोले- 'बस चाहता हूं जल्दी ठीक हो जाएं'

Salman Khan Prays For Dharmendra Recovery: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इस समय कतर में अपने दबंग टूर पर हैं. इस दौरान सलमान ने धर्मेंद्र को अपनी प्रेरणा बताया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की. सोशल मीडिया पर भाईजान का इमोशनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
Salman Khan Prays For Dharmendra Recovery: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हाल ही में कतर में चल रहे 'दबंग टूर' पर हैं. कतर में चल रहे 'दबंग टूर' के दौरान बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने 89 साल के धर्मेंद्र के प्रति अपना गहरा प्यार और सम्मान का इजहार किया. इस टूर के दौरान भाईजान ने अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में भी खुलकर बात की और सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन बताते हुए वेटरन एक्टर धर्मेंद्र का भी नाम लिया.
सलमान खान हुए काफी इमोशनल
दरअसल, सलमान खान से एक सवाल किया गया कि 1990 के दशक में जब जिम जाने वाले युवा सलमान की फोटो को मोटिवेशन के तौर पर इस्तेमाल करते थे. लेकिन उनके मोटिवेशन कौन है. इस सवाल के जवाब में उन्होंने धरम पारी यानी धर्मेंद्र का भी जिक्र किया और इस दौरान वे काफी इमोशनल भी हो गए.
My Fitness inspiration is Dharam Paji, Hes like father figure to me. I love him Salman Khan
byu/Kaali99 inBollyBlindsNGossip
'मेरे आने से पहले एक ही.....'
स्टेज पर भावुक होकर सलमान खान ने कहा कि 'मेरे आने से पहले एक ही शख्स थे, वो हैं धरम पाजी. वो मेरे पिता हैं, बस यही बात है. मैं उस इंसान से बहुत प्यार करता हूं और बस उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे.' सलमान खान का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां फैंस सलमान की भावनाओं से जुड़ गए. यह पल इसलिए भी खास है क्योंकि हाल ही में धर्मेंद्र ने भी सलमान को अपना 'तीसरा बेटा' बताया था.
पुराना क्लिप तेजी से वायरल
बिग बॉस स्टेज का एक पुराना क्लिप फिर से तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें धर्मेंद्र, बॉबी देओल के साथ सलमान के पास बैठे थे. हंसते हुए धर्मेंद्र ने कहा था, 'वैसे मैं तो कहूंगा, ये मेरा बेटा है. मेरे तीन बेटे हैं और तीनों जज्बाती हैं, खुद्दार हैं, ट्रांसपेरेंट हैं. लेकिन ये मुझ पर थोड़ा ज्यादा गया है. क्योंकि ये रंगीन मिजाज है और मेरी तरह ठुमका भी लगाता है.' सलमान और बॉबी की हंसी से पूरा स्टेज गूंज उठा. यह बॉन्डिंग 90 के दशक से चली आ रही है, जब सलमान युवा स्टार रहे और धर्मेंद्र बॉलीवुड के हीमैन.
बता दें कि धर्मेंद्र की तबीयत ज्यादा खराब हुईं तो सलमान खान उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल देखने पहुंचे थे. सोशल मीडिया पर वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था.
