'शाम को आकर सुबह जाते सलमान खान...; ऐश्वर्या राय से अक्सर आते थे मिलने; इस करीबी शख्स ने खोले राज

Salman Khan-Aishwarya Rai Breakup Story: सलमान खान और ऐश्वर्या राय का प्यार बॉलीवुड की उन असफल रिश्तों में से एक है जिनकी कहानियां बरसों से लोग सुनते-सुनाते आए हैं. दोनों पहली बार संजय लीला भंसाली की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के सेट पर मिले थे. बतौर को-स्टार्स उनकी मुलाकात आगे बढ़ी लेकिन इसका अंत खराब रहा.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 12:19 PM IST
Salman Khan-Aishwarya Rai Breakup Story: 90 के दशक में सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक रही है. उस दौर में दोनों के रिश्ते की खबरें हर जगह सुर्खियां बनती थीं. अब दोनों के रोमांस के बारे में एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी ने कई अनजानी बातें बोली हैं. रेड एफएम के पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान हिमानी ने बताया कि वो ऐश्वर्या से पहली बार आ अब लौट चलें के सेट पर मिली थी. बाद में दोनों ने आ अब लौट चलें और हमारा दिल आपके पास है और उमराव जान के लिए भी काम किया.

सेट पर अक्सर मिलने आते थे सलमान

हिमानी ने कहा कि ऐश्वर्या ने तब बॉलीवुड में उतना काम नहीं किया था और हम एक-दूसरे के बहुत करीब थे. हिमानी ने हैदराबाद में शूट से उनका एक किस्सा शेयर किया. हिमानी ने बताया कि ऐश्वर्या के लिए सलमान अक्सर सेट पर आया करते थे. यह वह समय था जब वह और सलमान बहुत अच्छे दोस्त थे इसलिए सलमान हर रात आते थे और सुबह चले जाते थे.

लड़ाई के दौरान किया समझाने का काम

इसके अलावा हिमानी ने उन पलों की भी बात की जब सलमान अक्सर किसी ना किसी बात पर गुस्सा हो जाया करते थे और उन्हें मीडिएटर की तरह काम करना होता था. उन्होंने बताया, "मुझे याद है एक बार हम फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे. ऐश्वर्या अभिषेक के साथ रोहन सिप्पी की फिल्म की शूटिंग कर रही थीं और सलमान आए थे. वह मुझसे कह रहे थे, 'क्या है? इसको समझाओ. वहीदा रहमान को देखो. अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है.' मैं उनसे कहती थी कि शांत हो जाओ, चुप रहो."

सलमान-ऐश्वर्या की लव स्टोरी

बता दें कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय की नजदीकियां फिल्म हम दिल दे चुके सनम (1999) के दौरान बढ़ीं. फिल्म की सफलता के बाद दोनों की ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री चर्चा का विषय बन गई. हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और ऐश्वर्या ने साल 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी कर ली.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव.

Actor Salman KhanAishwarya Rai

