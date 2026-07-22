'बच्चों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का मामला, राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए', छात्र आंदोलन पर क्या बोले सलमान खान

Salman Khan On Student Protest: दिग्गज अभिनेता सलमान खान ने जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के हिंसक मोड़ लेने पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन था, मुझे बहुत दुख है कि इसे हिंसक रूप लेना पड़ा. सलमान ने उन छात्रों के प्रति संवेदना जताई है जो इस दौरान घायल हुए हैं. उन्होंने पेपर लीक को एक अत्यंत गंभीर मुद्दा बताया और इस बात पर खुशी जाहिर की कि देश के बच्चे एक बेहतर शिक्षा प्रणाली के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता-पिता ने भी उनका साथ दिया है.
सलमान ने छात्रों द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना करते हुए उनकी मेहनत और निष्ठा की तारीफ की. उन्होंने कहा कि यह 'आंदोलन' सही दिशा में है और छात्रों ने इसे बहुत ही साहस और बहादुरी के साथ किया है. सलमान के अनुसार, शिक्षा के प्रति प्रेरित यह पीढ़ी भारत को गौरवान्वित करेगी. गौरतलब है कि जंतर-मंतर पर हुए इन प्रदर्शनों में छात्रों ने परीक्षा की पवित्रता और पारदर्शिता की मांग की थी.
सलमान खान का मानना है कि पेपर लीक का यह मामला पूरी तरह से छात्रों और शिक्षा प्रणाली के बीच का है. उन्होंने कहा, ''इसे राजनीतिक रूप से हाईजैक नहीं किया जाना चाहिए, इसका पूरा श्रेय केवल हमारे देश के छात्रों को जाना चाहिए." उन्हें विश्वास है कि सरकार छात्रों को पूरा समर्थन देगी और एक मजबूत शिक्षा प्रणाली का निर्माण करेगी. उन्होंने एक सकारात्मक निर्णय की उम्मीद करते हुए सभी छात्रों के लिए प्रार्थना की.
It was such a peaceful movement, feel so sad that it had to take a violent turn. My heart goes out to the students and their families who were hurt. Paper leak is a very serious issue, and I am glad to know n see that the kids of our country have come together for a better…
Salman Khan (BeingSalmanKhan) July 22, 2026
शिक्षा को भविष्य का 'ट्रेंड' बताते हुए सलमान ने कहा कि इसे साल-दर-साल और अधिक लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए. उन्होंने इच्छा जताई कि भारतीय शिक्षा प्रणाली इतनी बेहतर हो कि विदेशों से भी लोग यहां पढ़ने आएं और भारत सही मायने में एक 'एजुकेशन हब' बन सके.