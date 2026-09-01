/सलमान खान की आंख में हो गया था इन्फेक्शन! अनीस बज्मी ने चंद मिनटों में बदली थी स्क्रिप्ट, ऑन-द-स्पॉट क्रिएट किया था ‘रेडी’ का ये सुपरहिट फनी सीन

बॉलीवुड फिल्मों के सेट पर कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं, जहां एक छोटी सी रुकावट पूरी शूटिंग पर ब्रेक लगा सकती है, लेकिन जो मंझे हुए डायरेक्ट होते हैं, वे किसी भी परेशानी से घबराते नहीं, बल्कि उसी मुश्किल में से कमाल का रास्ता निकाल लेते हैं. ऐसा ही कुछ मशहूर डायरेक्टर अनीस बज्मी ने कर दिखाया था. ज़ूम स्पॉटलाइट सेशन के साथ इंटरव्यू में उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘रेडी’ से जुड़ा एक ऐसा ही अनसुना किस्सा शेयर किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. इस फिल्म में एक ऐसा भी सीन है, जिसको डायरेक्टर ने चंद मिनटों में बदला था.
ये पूरा किस्सा फिल्म ‘रेडी’ के उस मजेदार सीन से जुड़ा है, जहां पूरा परिवार काले चश्मे पहनकर बैठा दिखाई देता है. दरअसल, उस दिन शूटिंग के दौरान सलमान खान की आंख में अचानक बहुत सीरियस इंफेक्शन हो गया था. आंख में सूजन और रेडनेस इतनी ज्यादा थी कि कैमरे के सामने शूट करना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं लग रहा था. सलमान खान ने भी अपनी हालत देखकर सीधे डायरेक्टर से पूछ लिया था कि क्या वे आज घर जा सकते हैं, लेकिन उस दिन सेट पर कुछ ऐसा फंसा हुआ था कि शूटिंग रोकना किसी भी कीमत पर आसान नहीं था.
उस दिन जिस लोकेशन पर शूटिंग चल रही थी, वहां करीब 32 से 33 कलाकार एक साथ मौजूद थे. सबसे बड़ी बात ये थी कि उस लोकेशन और पूरे सेट पर शूटिंग का वो आखिरी दिन तय था. अगर उस दिन काम रोक दिया जाता तो प्रोडक्शन हाउस को लाखों-करोड़ों का भारी नुकसान उठाना पड़ता. इतने सारे दिग्गज और सीनियर कलाकारों की दोबारा एक साथ डेट्स मिलना लगभग नामुमकिन था. इसके अलावा इतने बड़े सेट को दोबारा लगाना भी बहुत ज्यादा खर्चीला और वक्त की बर्बादी साबित होता. ऐसे में अनीस बज्मी ने सलमान से थोड़ा वक्त मांगा.
अनीस ने उस वक्त बिना घबराए सलमान खान से कहा कि वे उन्हें सोचने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय दें. उनके पास स्क्रिप्ट में बदलाव करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था. वे जानते थे कि सलमान की आंख कैमरे पर साफ दिखेगी और दर्शक उसे तुरंत पकड़ लेंगे. इसी सोच-विचार के बीच अनीस के दिमाग में बिजली की तेजी से एक बहुत ही यूनिक और मजेदार आइडिया आया. उन्होंने बिना देर किए अपनी प्रोडक्शन टीम को बुलाया और तुरंत सेट पर ढेर सारे काले चश्मे मंगाने का फरमान सुना दिया, जो सभी के लिए हैरानी वाली बात थी.
हैरानी के साथ फिल्म की पूरी प्रोडक्शन टीम ने तुरंत भागदौड़ की और कुछ ही देर में करीब 32 काले चश्मे सेट पर लाकर हाजिर कर दिए. इसके बाद अनीस बज्मी ने सेट पर मौजूद हर एक छोटे-बड़े कलाकार को काला चश्मा पहना दिया. चाहे वो घर के छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग दादा-दादी हों या फिर खुद सलमान खान, सभी के चेहरों पर काला चश्मा चढ़ा दिया गया. अब सिचुएशन ये थी कि सलमान अकेले चश्मे में नहीं थे, बल्कि पूरा परिवार एक जैसा लग रहा था. इस एक तरकीब ने सलमान की लाल आंखों को पूरी तरह फ्रेम के पीछे छिपा दिया.
हालांकि, सिर्फ चश्मा पहना देने से सीन पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि ऑडियंस के सामने उस सीन की एक ठोस वजह भी रखनी जरूरी थी. तब अनीस बज्मी ने वहीं सेट पर खड़े-खड़े पेन उठाया और एक नया डायलॉग लिखकर तैयार कर डाला. उन्होंने फिल्म में सलमान के किरदार से कहलवाया, ‘मैंने आप सबको चश्मा क्यों पहनाया है? क्योंकि मैं अब जो बात बताने वाला हूं, उसके बाद हम एक-दूसरे से नजरें नहीं मिला पाएंगे’. इस एक लाइन ने पूरी सिचुएशन को बिल्कुल नेचुरल बना दिया और सीन में जबरदस्त कॉमेडी का तड़का अपने आप लग गया.
जब ये सीन शूट किया गया तो सेट पर मौजूद हर शख्स अपनी हंसी नहीं रोक पाया. बुजुर्ग दादा-दादी से लेकर परिवार के तमाम मेंबर्स गंभीर चेहरे बनाकर और काला चश्मा पहनकर सलमान की बात सुन रहे थे. स्क्रीन पर ये सीन इतना मजेदार लग रहा था कि टेक पूरा होते ही सब लोटपोट हो गए. जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो ऑडियंस ने भी इस सीन पर जमकर तालियां और सीटियां बजाईं. किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये सीन पहले से प्लान नहीं था, बल्कि एक मजबूरी से निकला था. आज भी ये सीन देखकर लोगों की हंसी छूट जाती है.
डायरेक्टर अनीस बज्मी का साफ मानना है कि एक डायरेक्टर की असली काबिलियत ऐसे ही मुश्किल पलों में खुलकर सामने आती है. फिल्ममेकिंग का मतलब सिर्फ लिखी हुई स्क्रिप्ट को आंख मूंदकर शूट करना नहीं होता है. कई बार सेट पर अचानक ऐसे हालात बन जाते हैं, जहां आपको तुरंत और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं. असली कलाकारी यही है कि आप उस मजबूरी को पर्दे पर ऐसे पेश करें कि ऑडियंस को लगे कि ये सब कुछ पहले से बहुत सोच-समझकर लिखा गया था. ये एक्सपीरियंस और दिमाग की सही मौजूदगी से ही मुमकिन होता है.
सलमान खान के फिल्मी सफर पर नजर डालें तो उनकी ज्यादातर हिट फिल्मों में मौके पर किए गए बदलावों ने कमाल का असर दिखाया है. सलमान सेट पर हमेशा बहुत रिलैक्स रहते हैं और माहौल को हल्का-फुल्का बनाकर रखते हैं. वे नए और अचानक आए आइडियाज को आजमाने से कभी पीछे नहीं हटते. अगर डायरेक्टर को अपने आइडिया पर पूरा भरोसा है तो सलमान उसे बिना किसी झिझक के अपना लेते हैं. ‘रेडी’ के इस सीन में भी सलमान की टाइमिंग और चेहरे के एक्सप्रेशन ने सीन को ब्लॉकबस्टर बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाया.
बॉलीवुड इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स और एक्टर्स की कई जोड़ियां मशहूर हुई हैं, लेकिन अनीस बज्मी और सलमान खान की ट्यूनिंग सबसे अलग मानी जाती है. दोनों के बीच काम की सबसे मजबूत कड़ी उनका आपसी भरोसा है. दोनों साथ में कई हिट फिल्में की हैं. अनीस बज्मी ने अपने इंटरव्यू में ये भी साफ किया कि उनके और सलमान के बीच किसी भी तरह का कोई मतभेद या अनबन नहीं है, जो भी बातें बाहर उड़ती हैं वे सिर्फ अफवाहें हैं. जब दोनों साथ काम करते हैं तो सेट पर एक-दूसरे की बात को पूरा सम्मान और आजादी दी जाती है.
ज़ूम स्पॉटलाइट सेशन के साथ इंटरव्यू में अनीस बज्मी ने प्यार से सलमान खान को ‘दिल खान’ का नाम दिया. उन्होंने बताया कि सलमान इंडस्ट्री के सबसे बड़े दिल वाले इंसान हैं जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहते हैं. सलमान बाहर से चाहे जितने बड़े स्टार दिखें, लेकिन अंदर से वे बेहद इमोशनल और अपने लोगों का ख्याल रखने वाले इंसान हैं. उनके बारे में लोग कई तरह की राय बना लेते हैं, लेकिन जो उन्हें करीब से जानता है वे उनके अच्छे स्वभाव का कायल हो जाता है. इसी अपनेपन की वजह से दोनों की जोड़ी सालों से मजबूत है.
अनीस बज्मी और सलमान खान ने जब भी साथ काम किया है, बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को भरपूर फैमिली एंटरटेनमेंट मिला है. 2005 में आई फिल्म ‘नो एंट्री’ ने सिनेमाघरों में हंसी के ठहाके लगवाए थे और साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हुई थी. इसके बाद 2011 में आई फिल्म ‘रेडी’ ने भी कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. दोनों का फोकस हमेशा ऐसे सिनेमा पर रहता है, जिसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर बिना किसी झिझक के देख सके. यही वजह है कि ऑडियंस आज भी इनकी जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं और इनकी फिल्में देखते हैं.