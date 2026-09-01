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सलमान खान की आंख में हो गया था इन्फेक्शन! अनीस बज्मी ने चंद मिनटों में बदली थी स्क्रिप्ट, ऑन-द-स्पॉट क्रिएट किया था ‘रेडी’ का ये सुपरहिट फनी सीन

Anees Bazmee on Salman Khan Ready: फिल्म ‘रेडी’ के सेट पर जब सलमान खान की आंख में भयंकर इंफेक्शन हो गया था, जिसके बाद शूटिंग कैंसिल होने की नौबत आ गई थी. 32 कलाकारों की डेट्स और बड़ा नुकसान सीना ताने खड़ा था. तब डायरेक्टर अनीस बज्मी ने सिर्फ 15 मिनट में पूरी कहानी घुमा दी और एक ऐसा सीन क्रिएट किया, जो हमेशा के लिए यादगार बन गया.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 01, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:25 PM IST
सलमान खान की आंख में हो गया था इन्फेक्शन! अनीस बज्मी ने चंद मिनटों में बदली थी स्क्रिप्ट, ऑन-द-स्पॉट क्रिएट किया था ‘रेडी’ का ये सुपरहिट फनी सीन
Image Credit: ‘रेडी’ की शूटिंग के वक्त सलमान की आंखों में हो गया था इंफेक्शन (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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