क्या बिग बॉस में होगा पुनर्जन्म? सलमान खान ने दिया हिंट, बिग बॉस 20 की ऑफिशियल डेट हुई अनाउंस

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आया है. जल्द ही शो ओटीटी और टीवी पर रिलीज होगा. मेकर्स ने शो का प्रोमो रिलीज किया है. इस प्रोमो में शो की तारीख का ऐलान किया गया है. वहीं सलमान खान प्रोमो में शो के बारे में भी हिंट दिया है.

शो को लेकर सलमान खान ने दिया हिंट

बिग बॉस शो के लेटेस्ट प्रोमो में सलमान खान एंट्री करते हुए बोलते हैं कि करण अर्जुन में जो हुआ है वो दोबारा होगा तथास्तु, प्रोमो में सलमान खान फिल्म करण अर्जुन के लुक में घोड़े के साथ नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर प्रोमो आते ही बिग बॉस फैंस काफी खुश हैं. फैंस लंबे समय से बिग बॉस शो को इंतजार कर रहे हैं. बिग बॉस टीवी इंडस्ट्री का पॉपुलर रिएलिटी शो है. इस शो में सेलेब्स एक घर में कई दिनों के लिए दुनिया से दूर बंद रहते हैं. इस दौरान काफी हंगामा और ड्रामा देखने को मिलता है.

शो में आ सकता है ट्विस्ट

सलमान खान ने बिग बॉस 20 को लेकर बताया हर सीजन में बिग बॉस हाउस में नया गेम देखने को मिलता है. इस सीजन में भी डायनामिक्स और कुछ नए ट्विस्ट आ सकते हैं. इस सीजन के ट्विस्ट इसे अन्य सीजन से एकदम अलग बनाएगा. सलमान खान जैसे बोला है कि जो करण अर्जुन में हुआ वो दोबारा होगा. इसके कई मतलब हो सकते हैं. हो सकता है इस बार शो में पुराने कंटेस्टेंट नजर आएंगे. क्योंकि फिल्म में पुर्नजन्म हुआ था.

कब और कहां आएगा बिग बॉस 20

सलमान खान के शो बिग बॉस 20 की शुरुआत 6 सितंबर से होगी. बिग बॉस 20 शो रात को 9 बजे जियो हॉट स्टार पर आएगा. वहीं कलर्स टीवी पर शो रात को 10.30 बजे आएगा.

ये कंटेस्टेंट्स आ सकते हैं नजर

इस बार शो में कई पॉपुलर टीवी स्टार्स नजर आ सकते हैं. इन नामों को लेकर चर्चा काफी तेज हैं लेकिन अभी तक आधारिक पुष्टि नहीं हुई है. बिग बॉस 20 में जन्नत जुबैर, ऊर्फी जावेद, फैसल शेख, अंजलि अरोड़ा, कुशल तंवर आदि का नाम सर्खियों में हैं. अभी तक मेकर्स और स्टार्स की तरह से बिग बॉस 20 के कंफर्म कंटेस्टेंट का नाम सामने नहीं आया है.