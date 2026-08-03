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गंदा बाथरूम और छिपकली से भरा रूम... सलमान खान ने Alliance में याद किए जेल के मुश्किल दिन, भाई सोहेल की आंखें भी हुईं नम

Salman Khan : इस समय ओटीटी पर दो रिएलिटी शोज का दबदबा है, जिसमें से एक 'एलायंस' है. हाल ही में सलमान खान अपने छोटे भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने के लिए इस शो में एंटर हुए थे, जहां उन्होंने बाकी कंटेस्टेंट्स के सामने अपने मुश्किल दिनों को याद किया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 03, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:17 PM IST
गंदा बाथरूम और छिपकली से भरा रूम... सलमान खान ने Alliance में याद किए जेल के मुश्किल दिन, भाई सोहेल की आंखें भी हुईं नम

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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