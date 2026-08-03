गंदा बाथरूम और छिपकली से भरा रूम... सलमान खान ने Alliance में याद किए जेल के मुश्किल दिन, भाई सोहेल की आंखें भी हुईं नम

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो के रिएलिटी शो 'एलायंस' का हिस्सा बने थे. इस शो में वो किसी सिलेब्रटी के रूप में नहीं, बल्कि कंटेस्टेंट सोहेल खान क भाई के तौर पर दिखाई दिए, जहां वो उन्हें आगे के गेम के लिए सपोर्ट करने आए थे. वहीं सलमान खान की एंट्री ने सभी कंटेस्टेट्स को चौंका दिया था. इसी दौरान भाईजान ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े एक ऐसे एक्सपीरियंस को शो में शेयर किया, जिसे सुनते ही सोहेल खान के साथ-साथ बाकी कंटेस्टेंट भी इमोशनल हो गए.
सलमान खान ने रिएलिटी शो 'एलायंस' में अपने जेल के दिनों को याद किया और बताया कि जेल में उनकी हालत कितनी खराब थी. अपने बड़े भाई की बात सुनकर सोहेल खान की आंखों से आंसू आ गए और घर का माहौल काफी शांत हो गया.
जेल के दिनों को याद करते हुए सलमान खान ने कहा, 'बहुत साल पहले जब जेल गया था तो सामने सलाखें थीं. इतने छोटे से एरिया में 50-60 लोग रहते थे. एक ही बाथरूम था, जो इंडियन स्टाइल का कमोड था. हर जगह छिपकली होती थी और ऊपर तक कमरा भरा रहता था.' सलमान खान की इन बातों को सुनकर उनके भाई सोहेल खान और शो के बाकी मेंबर काफी भावुक हो गए और सभी चुपचाप उन्हें सुनते रहे.
आपको बता दें कि सलमान खान साल 1998 में ब्लैकबक और चिंकारा के शिकार केस में जेल और पुलिस कस्टडी में रहे थे. इस दौरान उनकी कैद करीब 18 दिन का बताई जाती है. सलमान खान पहले भी अपने जेल के एक्सपीरियंस को कई इंटरव्यू में शेयर कर चुके हैं, इस दौरान उन्होंने बताया था कि जेल में सबसे ज्यादा दिक्कत बाथरूम को लेकर होती थी.
Sohail Khan & all the housemates are visibly emotional as #SalmanKhan opens up about the hardships & difficult moments he went through during his time in jail. The way Bhai describes everything is deeply moving, leaving everyone emotional & silent #Alliance…
— Sohail. (@BeingSohail__) August 3, 2026
इस दौरान सलमान खान ने बताया था कि वो जेल में ज्यादातर शांत ही रहते और दूसरे कैदियों से कम बात ही किया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है.
रिएलिटी शो 'एलायंस' को बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं, जिसमें फिल्म, टीवी, स्पोर्ट्स और इंटरनेट दुनिया की कई मशहूर हस्तियां कंटेस्टेंट्स बनकर शामिल हुई हैं. इस शो में बने रहने के लिए उन्हें टीम में रहना और टॉस्क को जीतना पड़ता है. वहीं शो में सलमान खान के आने से सोहेल काफी इमोशनल हो गए थे. दोनों की मुलाकात ने फैंस का दिल जीत लिया.