हर छोटी-बड़ी चीज के लिए इस खास शख्स से सलाह लेते हैं सलमान खान! बताया अपनी सक्सेस का राज, बोले- ‘जो वो बोलते हैं, वही करता हूं...’

Salman Khan Success Secret: सलमान खान बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर और चाहने वाले सितारों में से एक हैं. वे इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘मातृभूमि’ को लेकर बिजी चल रहे हैं. अपने एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब भी वे किसी बात को लेकर उलझन में होते हैं तो अपने पिता सलीम खान से सलाह लेते हैं. सलमान खान ने बताया कि उनके पिता की बात उनके लिए सबसे जरूरी होती है और वे बिना ज्यादा सोचे उनके सुझावों को मान लेते हैं. ये आदत उनकी लाइफ में बहुत मदद करती है. ये उन्हें मजबूत बनाती है.

सलमान ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि आज के समय में लोग अक्सर सलाह लेते हैं लेकिन बाद में अपने मन की ही करते हैं. लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है. उन्होंने कहा कि वे अपने पिता सलीम खान से मिलने वाला हर गाइडेंस पूरी तरह फॉलो करते हैं. उनके मुताबिक ये आदत उन्हें सही फैसले लेने में मदद करती है और जीवन में स्टेबिलिटी बनाए रखती है. सलमान खान का मानना है कि एक्सपीरिएंसड लोगों की सलाह जीवन को बेहतर दिशा देती है और गलतियों से बचाती है. इसलिए वे हमेशा अपने परिवार की बात को महत्व देते हैं.

सलमान खान ने बताया सक्सेस का राज

इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने अपनी सक्सेस का राज भी बताया. उन्होंने बताया कि सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं होता. मेहनत, डिसिप्लिन और सही स्क्रिप्ट का चुनाव जरूरी है, लेकिन ये कोई नहीं जान सकता कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा. उन्होंने बताया कि हर प्रोजेक्ट में किस्मत और समय का भी बड़ा रोल होता है. सलमान के मुताबिक, अगर किसी काम पर दिल से भरोसा हो तो उसे जरूर करना चाहिए. लेकिन वे काम मोरल, इमोशनल और राइट डायरेक्शन में होना चाहिए. यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है और सक्सेस दिलाती है.

4 मिनट 52 सकेंड का वो 65 साल पुराना रोमांटिक गाना... जो 7 साल तक होता रहा रिजेक्ट, जब हुआ रिलीज तो बन गया चार्टबस्टर

सलमान खान का स्क्रिप्ट सुनने का तरीका

स्क्रिप्ट पढ़ने के सवाल पर सलमान खान ने एक दिलचस्प बात बताई. उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक कोई स्क्रिप्ट बैठकर पढ़ी ही नहीं है. वे स्क्रिप्ट को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि पढ़ते समय उनका ध्यान भटक जाता है. उनके मुताबिक जब वे स्क्रिप्ट सुनते हैं तो उन्हें डायरेक्टर का विजन अच्छे से समझ आता है और फिल्म की असली सोच सामने आती है. सलमान खान का मानना है कि सुनकर कहानी समझना उनके लिए ज्यादा आसान और इंप्रेसिव तरीका है. इससे उन्हें किरदार और सीन की गहराई बेहतर तरीके से समझ में आती है.

सलमान खान की स्क्रिप्ट सोच पर राय

सलमान ने बताया कि जब वे खुद स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो अपनी तरह से सोचने लगते हैं, जिससे निर्देशक और राइटर की सोच अलग हो जाती है. इसलिए वे स्क्रिप्ट को सुनकर समझना बेहतर मानते हैं. उनके मुताबिक फिल्म बनाने में पूरी टीम की सोच एक जैसी होना बहुत जरूरी है, तभी अच्छा परिणाम मिलता है. वे मानते हैं कि जब कलाकार ज्यादा दखल देते हैं तो कहानी का मेन इमोशन बदल सकता है. इसलिए वे निर्देशक और राइटर पर भरोसा करते हैं और उनके विजन के मुताबिक काम करना पसंद करते हैं. टीमवर्क से ही फिल्म सफल बनती है.

सलमान खान का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बन रही फिल्म ‘मातृभूमि’ में वे नजर आएंगे, जिसे सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनाया जा रहा है. इसके अलावा वे राज एंड डीके यानी राज निदिमोरु और कृष्णा डीके के एक नए प्रोजेक्ट में भी दिखाई देंगे. इस प्रोजेक्ट में उनके सुपरहीरो किरदार निभाने की चर्चा है. ये फिल्म एक बड़े बजट की एक्शन एंटरटेनर हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म ईद 2027 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. इस प्रोजेक्ट को लेकर फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.