गैंगस्टर लुक में सलमान और हाथ में गन थामे संजय दत्त! '7 Dogs' की इस दिन होगी सिनेमाघरों में धांसू एंट्री

Salman Khan Sanjay Dutt Movie 7 Dogs: बॉलीवुड के दो सबसे चहेते सुपरस्टार्स सलमान खान और संजय दत्त के फैंस के लिए बेहद खुशखबरी सामने आई है. दोनों ही स्टार्स की इंटरनेशनल एक्शन थ्रिलर फिल्म '7 Dogs' आखिरकार भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. मिडिल ईस्ट के थिएटर्स में जबरदस्त रिस्पॉन्स हासिल करने के बाद अब यह फिल्म भारतीय दर्शकों को अपना दीवाना बनाने आ रही है. सलमान खान ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इस बात की घोषणा की है कि यह फिल्म 21 अगस्त को इंडिया में रिलीज होने जा रही है.
सलमान और संजय का दमदार कैमियो रोल
फिल्म '7 Dogs' का निर्देशन हॉलीवुड की मशहूर निर्देशक जोड़ी बिलाल फलाह और आदिल अल अरबी ने किया है. इस फिल्म में मिस्र के सुपरस्टार करीम अब्देल-अजीज और अहमद एज मुख्य भूमिकाओं में हैं. भले ही सलमान खान और संजय दत्त इस फिल्म में कैमियो रोल में नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों का ऑन-स्क्रीन अपीयरेंस बेहद पावरफुल और ड्रैमेटिक है.
टीजर में फैंस को दोनों ही अभिनेताओं की एक झलक पहले ही देखने को मिल चुकी है. जहां संजय दत्त हाथ में गन थमे खूंखार और खतरनाक अंदाज में दिखे थे, वहीं सलमान खान पिनस्ट्राइप सूट पहने अपनी वही पुरानी शातिर मुस्कान बिखेरते नजर आए थे.
क्या है '7 Dogs' की कहानी?
वैराइटी की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की कहानी इंटरपोल अधिकारी खालिद अल-अजाजी के इर्द-गिर्द घूमती है. खालिद '7 Dogs' नाम के एक ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट के एक बड़े सरगना गाली अबू दाऊद को गिरफ्तार करता है.
कहानी में मोड़ तब आता है जब एक साल बाद यह सिंडिकेट दोबारा एक्टिव हो जाता है और पूरे मिडिल ईस्ट में 'पिंक लेडी' नाम की एक खतरनाक नई ड्रग की तस्करी शुरू कर देता है. इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए खालिद को मजबूरन उसी गाली अबू दाऊद के साथ हाथ मिलाना पड़ता है, जो इस खतरनाक गैंग की रग-रग से वाकिफ है.
रियाद में हुई शूटिंग और बजट की बातें
इस महा-बजट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल-शेख हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो प्रोड्यूसर के साथ अच्छे और करीबी संबंधों की वजह से ही सलमान और संजय ने इस फिल्म में कैमियो करने के लिए अपनी रजामंदी दी थी. दोनों स्टार्स ने पिछले साल फरवरी में रियाद जाकर इस फिल्म के लिए तीन दिनों का शूटिंग शेड्यूल पूरा किया था.
सलमान और संजय की आइकॉनिक केमिस्ट्री
सलमान खान और संजय दत्त की जोड़ी भारतीय सिनेमा में हमेशा से ही ब्लॉकबस्टर मानी गई है. इससे पहले दोनों ने 'साजन' (1991), 'चल मेरे भाई' (2000) और 'ये है जलवा' (2002) जैसी कई यादगार फिल्मों में साथ काम किया है. हाल ही में दोनों स्टार्स इंडो-कनाडाई रैपर एपी ढिल्लों के पॉपुलर सॉन्ग 'ओल्ड मनी' में भी एक साथ नजर आए थे. अब एक बार फिर दोनों को बड़े पर्दे पर एक्शन अवतार में देखना फैंस के लिए किसी बड़े ट्रीट से कम नहीं होने वाला है.