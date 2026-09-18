ड्राइवर की गलती पर बुरी तरह भड़के सलमान खान, बीच रास्ते लगाई जमकर फटकार; VIDEO वायरल

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनका गुस्सा देखने को मिला. दरअसल, वीडियो में सलमान अपने ड्राइवर को बीच रास्ते पर ही फटकार लगाते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि गाड़ी के आसपास फैंस की भारी भीड़ जमा थी और इसी दौरान ड्राइवर से एक गलती हो गई. इसके बाद सलमान ने उसे फटकार लगा दी. भाईजान का अंदाज काफी सख्त नजर आया. सलमान को गुस्से में देखकर आसपास मौजूद लोग भी उनकी ओर देखने लगे.
सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो ने फैंस का ध्यान खींच लिया है. वीडियो में सलमान की नाराजगी की वजह को लेकर भी लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. हालांकि, पूरी घटना को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखना जरूरी है. दरअसल, मुंबई में गणपति सेलिब्रेशन के दौरान बड़ी संख्या में फैंस उनकी कार के आसपास मौजूद थे. इसी दौरान एक फैन का पैर कथित तौर पर कार के नीचे आ गया. इस बात का पता घटना की जानकारी मिलने के बाद सलमान काफी नाराज नजर आए.
वायरल हो रहे वीडियो में सलमान कार की पैसेंजर सीट पर बैठे दिखाई दे रहे हैं. जैसे ही उन्हें फैन के साथ हुई इस घटना के बारे में पता चला, उन्होंने ड्राइवर से सख्त लहजे में बात की. सलमान का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया. इसी दौरान सामने आए कुछ अन्य वीडियो में भी अभिनेता भीड़ के बीच अपने फैंस का ध्यान रखते हुए नजर आए. गणपति उत्सव में सलमान की मौजूदगी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, जिसके चलते वहां काफी भीड़ जमा हो गई थी.
यह घटना तब हुई जब सलमान महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार द्वारा आयोजित गणपति उत्सव में पहुंचे. वायरल क्लिप में सलमान की कार भारी सुरक्षा और फैंस से घिरी हुई दिखाई दे रही है. जब उन्हें पता चला कि एक फैन का पैर गाड़ी के नीचे आ गया है, तो एक्टर काफी परेशान दिखे और ड्राइवर को डांटते हुए भी नज़र आए. थोड़ी देर बाद वे गाड़ी से बाहर निकले. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और लोग भीड़-भाड़ वाली जगह से सुरक्षित निकलने को लेकर सलमान की चिंता की तारीफ़ कर रहे हैं.
Salman Bhai looses his cool at the driver after a fan's foot comes under the car.
Bhai immediately notices the situation and reacts
Mohammed Sohail
उसी विज़िट का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक फ़ैन के साथ उनकी बातचीत दिखाई दे रही है. पूजा करने के बाद जब सलमान अपनी कार की ओर जा रहे थे, तो भीड़ के बीच से एक बच्चा उनके पास आया. जब भीड़ में उस लड़के को धक्का लगा. तो सलमान ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई. इसके बाद वे रुके, उस फ़ैन से बात की और कार में बैठने से पहले उससे हाथ मिलाया. एक्टर को कड़ी सुरक्षा के बीच आते हुए, गणपति बप्पा के सामने हाथ जोड़ते हुए और माथे पर तिलक लगाकर पूजा करते हुए भी देखा गया.
हाल ही में वे अपने भाई सोहेल खान के घर हुए जश्न में शामिल हुए. जहां, उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ आरती की. एक वीडियो में देखा गया कि जब सलमान गलत दिशा में आरती कर रहे थे, तो उनकी बहन अर्पिता खान ने उन्हें टोका. अपनी गलती सुधारने से पहले एक्टर हँस पड़े. उन्हें मुंबई में अंबानी परिवार के गणपति सेलिब्रेशन में भी देखा गया.