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सलमान खान के घर के बाहर तैनात पुलिसवाले को आया हार्ट अटैक, मौके पर ही थमीं सांसें

Salman Khan Security Cop Dies: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी में तैनात 41 साल के एक पुलिस कांस्टेबल की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों के बीच सुपरस्टार के घर पर कड़ा पहरा था. सिक्योरिटी में लगे जवान की इस तरह अचानक हुई मौत ने सभी को हैरान कर दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 08, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:12 AM IST
सलमान खान के घर के बाहर तैनात पुलिसवाले को आया हार्ट अटैक, मौके पर ही थमीं सांसें
Image Credit: Salman Khan Security Cop Dies

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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