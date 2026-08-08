सलमान खान के घर के बाहर तैनात पुलिसवाले को आया हार्ट अटैक, मौके पर ही थमीं सांसें

मुंबई से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है. बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने दुनिया को अलविदा कह दिया. ये घटना उस वक्त हुई जब वो कांस्टेबल सुपरस्टार के घर के बाहर अपनी ड्यूटी कर रहा था. मृत पुलिसकर्मी का नाम गणेश था और उनकी उम्र सिर्फ 41 साल थी. वहां मौजूद लोगों के मुताबिक गणेश अचानक जमीन पर गिर पड़े. वहां मौजूद दूसरे पुलिसकर्मियों ने तुरंत उन्हें संभाला और बिना कोई वक्त गंवाए पास के अस्पताल ले गए.
हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच और डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक, गणेश की मौत की वजह दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक बताई जा रही है. अचानक हुए इस हादसे से उनके साथ काम करने वाले बाकी पुलिसकर्मी भी गहरे सदमे में हैं. सलमान खान को लगातार मिल रही धमकियों के चलते उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी रहती है. पुलिस के जवान दिन-रात वहां पहरा देते हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके.
सलमान खान की सिक्योरिटी पिछले कुछ समय से काफी बढ़ा दी गई है, जिसके पीछे की वजह जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मिली लगातार धमकियां हैं. लॉरेंस बिश्नोई फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान हुए काले हिरण के शिकार के मामले को लेकर सलमान से बदला लेना चाहता है. इसी रंजिश के चलते उसने कई बार एक्टर को नुकसान पहुंचाने की बात कही है. इस खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को पूरी तरह से मजबूत और मुस्तैद रखा हुआ है.
लगातार मिल रही धमकियों के साथ साल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की घटना घटी. दो अज्ञात बदमाशों ने बाइक पर आकर उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर कई राउंड गोलियां चलाई थीं. बाद में पुलिस जांच में ये साफ हुआ था कि ये हमला केवल सलमान को डराने और खौफ पैदा करने के इरादे से किया गया था. इस पूरी साजिश का ताना-बाना जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर ही बुना गया था. इस वारदात के बाद से ही सलमान के घर की सुरक्षा का स्तर काफी ऊंचा कर दिया गया था.
अपनी इस कड़ी सिक्योरिटी और पर्सनल लाइफ को लेकर सलमान कई बार खुलकर बात कर चुके हैं. पिछले साल बांद्रा के एक फाइव स्टार होटल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी दिल की बात साझा की थी. सलमान ने माना था कि हर समय इतने सारे सुरक्षाकर्मियों के साथ घूमना-फिरना उनके लिए कभी-कभी काफी मुश्किल भरा हो जाता है. इससे उनकी आम जिंदगी प्रभावित होती है. लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वह किसी भी धमकी से डरते नहीं हैं और उन्होंने सब भगवान पर छोड़ रखा है.
मीडिया से बातचीत के दौरान सलमान खान ने बड़े ही सीधे शब्दों में अपनी सोच जाहिर की थी. उन्होंने कहा था, ‘भगवान, अल्लाह सब उनपर है. जितनी उमर लिखी है, उतनी लिखी है. बस यही है. कभी-कभी इतने सारे लोगों के साथ चलना परेशानी बन जाता है’. सलमान का मानना है कि जिसकी जितनी जिंदगी लिखी है, वो उतनी ही जीएगा. हालांकि, इस सुरक्षा घेरे के बावजूद एक पुलिसकर्मी की यूं अचानक मौत होना बहुत ही भावुक करने वाली घटना है. इस घटना ने सुरक्षा में लगे बाकी जवानों को भी भीतर से हिलाकर रख दिया है.