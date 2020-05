कोरोना पर Akshay Kumar के बाद छाया Bobby Deol का वीडियो, Salman Khan को भी आया पसंद

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट के बीच बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल (Bobby Deol) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसका टाइटल है 'चंद रोज की बात है यारों'. कोरोना संकटकाल पर बने इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, वहीं सलमान खान ने भी बॉबी के इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है और साथ ही लिखा है, 'चंद रोज की बात है यारो, जीतेंगे अगर हो सबका साथ.'

“चंद रोज़ की बात है यारो” we will win this war, let’s be appreciative of the efforts put in by #COVIDWarriors let’s be careful and not go out unless necessary, ये सब हमारी भलाई के लिए ही किया जा रहा है! #IndiaFightsCorona #COVID19 #StayHome #StaySafe

thank you @sanjaymasoomm pic.twitter.com/FRjB9Ev0oo

— Bobby Deol (@thedeol) May 4, 2020