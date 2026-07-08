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59 की उम्र में भी नहीं थमा सलमान खान का स्वैग, रफ-टफ काउबॉय लुक वायरल; डोले-शोले देख फैंस रह गए हैरान

Salman Khan New Post: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अक्सर अपनी पोस्ट को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. हाल ही में भाईजान ने मुंबई से दूर बारिश में मानसून का आनंद लेते हुए अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिन्हें देखने के बाद फैंस उनके लुक के दीवाने हो गए.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 08, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:59 AM IST
59 की उम्र में भी नहीं थमा सलमान खान का स्वैग, रफ-टफ काउबॉय लुक वायरल; डोले-शोले देख फैंस रह गए हैरान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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