/59 की उम्र में भी नहीं थमा सलमान खान का स्वैग, रफ-टफ काउबॉय लुक वायरल; डोले-शोले देख फैंस रह गए हैरान

Salman Khan New Post: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान सोशल मीडिया पर अगर एक शब्द भी लिख दें, तो इंटरनेट पर तहलका मच जाता है. इस बार तो भाईजान को अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' (Maatrubhumi: May War Rest In Peace) के लिए किसी ट्रेलर या टीजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. हाल ही में उन्होंने अपने दमदार सिग्नेचर स्टाइल में दो मजेदार तस्वीरें शेयर की हैं, जिनके साथ छोटा-सा कैप्शन भी लिखा.
सलमान खान ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में केवल 'मातृभूमि' लिखा है. इन तस्वीरों में उनका जबरदस्त काउबॉय लुक और दमदार फिटनेस देखने को मिल रही है, जिसे देखने के बाद फैंस उनके लुक के दीवाने हो गए हैं और फिल्म के लिए बेहद एक्साइटेड हैं.
सलमान खान ने जो तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, उनमें भाईजान धुंध से घिरी हरी-भरी पहाड़ियों के बीच शांत और रफ-टफ लुक में नजर आ रहे हैं. काली स्लीवलेस बनियान, हल्के नीले रंग की फटी हुई जींस और सिर पर काउबॉय हैट पहने भाईजान का यह अंदाज हर किसी को काफी पसंद आ रहा है. लुक को पूरा करने के लिए भाईजान ने हाथ में घड़ी, ब्रेसलेट और सिर पर हैट पहन रखी है. फैंस जमकर सलमान खान के लुक की तारीफ कर रहे हैं.
भाईजान की तस्वीरों की बात करें तो एक फोटो में वह सिर झुकाकर गहरी सोच में खोए नजर आ रहे हैं और दूसरी फोटो में वह आराम से कुर्सी पर टिके हुए, बंद आंखों से ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं. बैकग्राउंड में दिखते ऊंचे पहाड़ और बादलों से घिरा आसमान तस्वीरों को बेहद खूबसूरत बना रहे हैं. तस्वीरों का बैकग्राउंड देखने के बाद आप भी उस जगह की तलाश में जुट जाएंगे.
इन तस्वीरों को देखने के बाद सलमान खान के फैंस की नजरें उनके डोले-शोले पर टिक गई हैं. स्लीवलेस बनियान में उनके बाइसेप्स एकदम साफ-साफ नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि सलमान खान 59 साल के हो गए हैं. तस्वीरें देखने के बाद आप भी भाईजान को बॉलीवुड का सबसे बड़ा फिटनेस आइकन मान लेंगे.
बता दें कि सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म को सलमान खान के बैनर तले बनाया जा रहा है और इसका निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं. यह फिल्म भारतीय सेना की बहादुरी, बलिदान और अटूट हौसले की दमदार कहानी पेश करती है. भाईजान के साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा लीड रोल में नजर आएंगी. फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो पहले चर्चा थी कि यह फिल्म अगस्त के महीने में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है.