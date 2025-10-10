Varinder Singh Ghuman को याद कर Salman Khan हुए भावुक, ट्विट कर बोले- ‘बहुत याद…’

पंजाबी एक्टर और बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घुमान की कल यानी की 9 अक्टूबर को हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी. वरिंदर सिंह की मौत की खबर सुनकर हिंदी और पंजाबी इंडस्ट्री में शोक छा गया था. वहीं बॉडी बिल्डर को याद करते हुए सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक्स पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो वरिंदर के साथ नजर आ रहे हैं.

सलमान खान X पोस्ट

सलमान खान ने इस एक्स के इस पोस्ट में वरिंदर सिंह घुमान के साथ एक फोटो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘रेस्ट इन पीस प्रा. पाजी की बहुत याद आएगी.’ वरिंदर सिंह घुमान कई सालों से सलमान खान के साथ काम कर रहे थे और फिल्म ‘दंबग’ के दौरान उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहे थे. वहीं वरिंदर सलमान खान और शाहरुख के साथ फिल्म ‘टाइगर 3’ में भी विलेन की भूमिका में नजर आए थे.

Rest in peace praa . Vil miss paaji pic.twitter.com/j3GXhCD4wQ — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 10, 2025

फिल्म ‘दंबग’ में दी सलमान खान को ट्रेनिंग

वरिंदर ने साल 2012 में एक एक्टर के तौर पर पंजाबी फिल्म ‘कबड्डी वंस अगेन’ से फिल्मों में डेब्यू किया था. वहीं उनकी इस डेब्यू फिल्म का पोस्टर हॉलीवुड के जाने-माने एक्टर और बॉडी बिल्डर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने भी शेयर किया था. वरिंदर के पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फिल्म ‘दंबग’ के समय उन्हें सलमान खान की फिटनेस का ध्यान रखने के लिए बुलाया गया था. इस फिल्म के बाद उन्होंने कई बॉलीवुड सितारों को फिटनेस ट्रेनिंग दी.