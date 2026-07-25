सलमान खान ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, पोस्ट शेयर कर बोले- 'जो डर गया वो मर गया'

सलमान खान इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में दो पोस्ट शेयर की थी. सलमान खान के पोस्ट ने फैंस समेत कई लोगों का ध्यान खींच है. सलमान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्त काईवाई के आश्वासन के बाद उन्होंने सोनम वांगचुक से अपील की थी को वह अपने भूख हड़ताल को खत्म कर दें.
सलमान खान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रोमिस किया है. ऐसे में अब स्टूडेंट और उनके माता-पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है. इसी पोस्ट की वजह से सलमान खान को काफी ट्रोल किया गया था. वहीं ट्रोलर्स को जवाब देते हुए सलमान खान ने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है जो कि इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.
सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी दो फोटो शेयर की है. इस फोटो में वह अपने एब्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए सलमान खान ने कैप्शन दिया जो सबका ध्यान खींच रहा है. एक्टर ने लिखा है सलमान खान डर गया.. हम्म्म जो जर गया वो मर गया.
सलमान खान ने वीरवार को सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया था. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि स्टूडेंट्स हमारी सबसे जरूरी और सर्वोच्च प्राथमिकता है. एजुकेशन की बात हो या उनकी सुरक्षा की, उन्हें और माता-पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है. प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि पेपर लीक से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. इसलिए स्टूडेंट्स अपने घर लौंट जाएं अपने माता-पिता के साथ रहें. सोनम भाई अब सब हो गया इसे आगे मत बढ़ाइए. फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो फिर से लड़ाई करेंगे. लेकिन मुझे लगता नहीं इसकी जरूरत होगी. अब कुछ खा लो. अगर चाहें तो मैं अपने घर से खाना भिजवा दूंगा. सलमान खान इस पोस्ट को लेकर काफी ट्रोल हुए थे.
सलमान खान की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो एक्टर जल्द ही मातृभूमि में नजर आएंगे. मातृभूमि फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर आधारित है. इससे पहले सलमान खान आकिरी बार फिल्म सिकंदर में नजर आए थे. फिल्म में उनके साथ रश्मिका मंदाना थी. फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था.