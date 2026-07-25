सलमान खान ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, पोस्ट शेयर कर बोले- 'जो डर गया वो मर गया'

सलमान खान ने वीरवार को सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया था. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि स्टूडेंट्स हमारी सबसे जरूरी और सर्वोच्च प्राथमिकता है. एजुकेशन की बात हो या उनकी सुरक्षा की, उन्हें और माता-पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है. प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि पेपर लीक से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. इसलिए स्टूडेंट्स अपने घर लौंट जाएं अपने माता-पिता के साथ रहें. सोनम भाई अब सब हो गया इसे आगे मत बढ़ाइए. फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो फिर से लड़ाई करेंगे. लेकिन मुझे लगता नहीं इसकी जरूरत होगी. अब कुछ खा लो. अगर चाहें तो मैं अपने घर से खाना भिजवा दूंगा. सलमान खान इस पोस्ट को लेकर काफी ट्रोल हुए थे.