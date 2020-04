जानिए Salman Khan दिल खोलकर कर रहे हैं किसकी तारीफ, यूं कहा शुक्रिया

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) फिलहाल लॉकडाउन में अपने पनवेल फार्महाउस में परिवार के साथ समय बीता रहे हैं. उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए अंडे और चिकन जैसी आवश्यक खाद्य सामाग्री के आपूर्ति के लिए डिलीवरी और सेवा कंपनी के प्रति आभार व्यक्त किया है. हाल ही में सलमान खान ने ट्विटर (Twitter) पर पोस्ट कर के अपने दिल की बात शेयर की.

सलमान खान (Salman Khan) ने अपने पोस्ट में लिखा, "धन्यवाद बाला जी रॉव चिकन और 10,000 अंडे के लिए जिसे आप एक बार नहीं बल्कि दो बार यहां के ग्रामीणों के लिए पनवेल में पहुंचाते हो. आप से अनुरोध करेंगे कृपया हमारे लिए और उनके लिए ये दोबारा करें क्योकि हमारे पास चिकन और अंडे की कमी है." सलमान खान को ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Thank u Balaji Rao of Venky’s Chicken for the 10,000 eggs and chicken not once but twice for the villagers here in Panvel. Would request kindly let us have the same again for them and for me as well as they hv run out of chicken and eggs and so hv we .... @vencobbchicken

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 25, 2020